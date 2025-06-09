Российские FPV-дроны не долетают до Сум, - ОГА

Российские FPV-дроны пока не долетают до города Сумы. Однако известно, что РСЗО дальнего действия - да.

Об этом заявил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"FPV-дроны, к счастью, не долетают до Сум. Мы отмечаем их работу в непосредственной близости к линии боестолкновения. Поэтому в город Сумы не долетает. 3 июня ударили по городу из РСЗО дальнего действия. В результате чего мы имеем 5 погибших людей", - рассказал он.

По словам Григорова, сейчас на оборону Сумщины из бюджета выделено 107 миллионов гривен.

"Добавим больше мобильно огневых групп. Антидроновое прикрытие дорожного движения уже продолжается, мы уже проводим соответствующую работу и закупаем соответствующий материал", - добавил глава ОГА.

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