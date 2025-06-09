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Новости Обстрелы Сумщины Удар по Сумам
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Российские FPV-дроны не долетают до Сум, - ОГА

Долетают ли российские FPV до Сум. Что говорят в ОГА

Российские FPV-дроны пока не долетают до города Сумы. Однако известно, что РСЗО дальнего действия - да.

Об этом заявил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"FPV-дроны, к счастью, не долетают до Сум. Мы отмечаем их работу в непосредственной близости к линии боестолкновения. Поэтому в город Сумы не долетает. 3 июня ударили по городу из РСЗО дальнего действия. В результате чего мы имеем 5 погибших людей", - рассказал он.

По словам Григорова, сейчас на оборону Сумщины из бюджета выделено 107 миллионов гривен.

"Добавим больше мобильно огневых групп. Антидроновое прикрытие дорожного движения уже продолжается, мы уже проводим соответствующую работу и закупаем соответствующий материал", - добавил глава ОГА.

Читайте: Сейчас нет оснований для эвакуации из Сум, - ОВА

Автор: 

Сумская область (3330) Сумы (1182) fvp-дрон (121) Сумский район (269)


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Топ комментарии
+3
"Але це покищо"
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09.06.2025 17:08 Ответить
+2
Це нахіба такі заяви? Беремо орків на слабо?
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09.06.2025 17:11 Ответить
+2
От Андреевки до Сум 26 км! Задолбали пиСтешом!
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09.06.2025 17:11 Ответить
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"Але це покищо"
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09.06.2025 17:08 Ответить
Це нахіба такі заяви? Беремо орків на слабо?
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09.06.2025 17:11 Ответить
От Андреевки до Сум 26 км! Задолбали пиСтешом!
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09.06.2025 17:11 Ответить
Який ще пиСтеш? Граніца на замке!
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09.06.2025 17:17 Ответить
Западная?
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09.06.2025 17:18 Ответить
З західної за декілька тисяч долярів замки спадают як листя з дерев восени.
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09.06.2025 17:22 Ответить
Навіть менше. Це вже навіть для оптоволокна не відстань.
А ще ті самі 25 км зараз від Глибокого до Харкова.
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09.06.2025 17:20 Ответить
Знов "наразі"!
Наразі і ця влада тримається, *****!
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09.06.2025 17:19 Ответить
Це так Трамп закінчив війну за 24 години.
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09.06.2025 17:19 Ответить
Не долітають. Що це нагода для радощів?
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09.06.2025 17:19 Ответить
Це каже той, при якому окупували луганщину! Віримо, віримо.
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09.06.2025 17:20 Ответить
А до Харкова долітають. І шо? - Евакуюємо Харків? Хоча нє - Запоріжжя треба. Нє, стоп - Київ треба і Львів, бо й туди прилітають ракети!
Підари обісралися біля Харкова, так само буде і біля Сум.
А ще вони як обстрілювали наші міста, так і будуть обстрілювати.
А те, як наш геніальний потужний полководець умудрився просрати з десяток сіл біля Сум практично один в один нагадує аналогічні події біля Харкова.
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09.06.2025 17:27 Ответить
Їхнє РСЗВ (навіть Торнадо/Г) ЗАВЖДИ могло дістати Суми з їхньої території.
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09.06.2025 17:34 Ответить
Надо обсуждать не то, что не долетает до Сум и Харькова, а то, что не долетает до Курска, Брянска и Белгорода. И почему до сих пор туда не долетает? Или зелени существование вонючих свинособак дороже жизней Украинцев?
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09.06.2025 18:20 Ответить
 
 