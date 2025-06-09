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Новини Обстріли Сумщини Удар по Сумах
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Російські FPV-дрони не долітають до Сум, - ОВА

Чи долітають російські FPV до Сум. Що кажуть в ОВА

Російські FPV-дрони наразі не долітають до міста Суми. Проте відомо, що РСЗВ дальньої дії - так.

Про це заявив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"FPV-дрони, на щастя, не долітають до Сум. Ми відмічаємо їхню роботу у безпосередній близькості до лінії боєзіткнення. Тому до міста Суми не долітає. 3 червня ударили по місту з РСЗВ дальньої дії. Внаслідок чого ми маємо 5 загиблих людей", - розповів він.

За словами Григорова, наразі на оборону Сумщини з бюджету виділено 107 мільйонів гривень.

"Додамо більше мобільно вогневих груп. Антидронове прикриття дорожнього руху вже триває, ми вже проводимо відповідну роботу і закупляємо відповідний матеріал", - додав очільник ОВА.

Читайте: Наразі немає підстав для евакуації з Сум, - ОВА

Автор: 

Сумська область (3882) Суми (921) fpv-дрон (128) Сумський район (271)


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Топ коментарі
+3
"Але це покищо"
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09.06.2025 17:08 Відповісти
+3
От Андреевки до Сум 26 км! Задолбали пиСтешом!
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09.06.2025 17:11 Відповісти
+3
Навіть менше. Це вже навіть для оптоволокна не відстань.
А ще ті самі 25 км зараз від Глибокого до Харкова.
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09.06.2025 17:20 Відповісти
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"Але це покищо"
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09.06.2025 17:08 Відповісти
Це нахіба такі заяви? Беремо орків на слабо?
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09.06.2025 17:11 Відповісти
От Андреевки до Сум 26 км! Задолбали пиСтешом!
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09.06.2025 17:11 Відповісти
Який ще пиСтеш? Граніца на замке!
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09.06.2025 17:17 Відповісти
Западная?
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09.06.2025 17:18 Відповісти
З західної за декілька тисяч долярів замки спадают як листя з дерев восени.
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09.06.2025 17:22 Відповісти
Навіть менше. Це вже навіть для оптоволокна не відстань.
А ще ті самі 25 км зараз від Глибокого до Харкова.
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09.06.2025 17:20 Відповісти
Знов "наразі"!
Наразі і ця влада тримається, *****!
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09.06.2025 17:19 Відповісти
Це так Трамп закінчив війну за 24 години.
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09.06.2025 17:19 Відповісти
Не долітають. Що це нагода для радощів?
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09.06.2025 17:19 Відповісти
Це каже той, при якому окупували луганщину! Віримо, віримо.
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09.06.2025 17:20 Відповісти
А до Харкова долітають. І шо? - Евакуюємо Харків? Хоча нє - Запоріжжя треба. Нє, стоп - Київ треба і Львів, бо й туди прилітають ракети!
Підари обісралися біля Харкова, так само буде і біля Сум.
А ще вони як обстрілювали наші міста, так і будуть обстрілювати.
А те, як наш геніальний потужний полководець умудрився просрати з десяток сіл біля Сум практично один в один нагадує аналогічні події біля Харкова.
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09.06.2025 17:27 Відповісти
Їхнє РСЗВ (навіть Торнадо/Г) ЗАВЖДИ могло дістати Суми з їхньої території.
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09.06.2025 17:34 Відповісти
Надо обсуждать не то, что не долетает до Сум и Харькова, а то, что не долетает до Курска, Брянска и Белгорода. И почему до сих пор туда не долетает? Или зелени существование вонючих свинособак дороже жизней Украинцев?
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09.06.2025 18:20 Відповісти
бреше як рудий пес.
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09.06.2025 19:02 Відповісти
 
 