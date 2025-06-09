Російські FPV-дрони не долітають до Сум, - ОВА

Російські FPV-дрони наразі не долітають до міста Суми. Проте відомо, що РСЗВ дальньої дії - так.

Про це заявив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"FPV-дрони, на щастя, не долітають до Сум. Ми відмічаємо їхню роботу у безпосередній близькості до лінії боєзіткнення. Тому до міста Суми не долітає. 3 червня ударили по місту з РСЗВ дальньої дії. Внаслідок чого ми маємо 5 загиблих людей", - розповів він.

За словами Григорова, наразі на оборону Сумщини з бюджету виділено 107 мільйонів гривень.

"Додамо більше мобільно вогневих груп. Антидронове прикриття дорожнього руху вже триває, ми вже проводимо відповідну роботу і закупляємо відповідний матеріал", - додав очільник ОВА.

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