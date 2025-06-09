Російські FPV-дрони не долітають до Сум, - ОВА
Російські FPV-дрони наразі не долітають до міста Суми. Проте відомо, що РСЗВ дальньої дії - так.
Про це заявив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"FPV-дрони, на щастя, не долітають до Сум. Ми відмічаємо їхню роботу у безпосередній близькості до лінії боєзіткнення. Тому до міста Суми не долітає. 3 червня ударили по місту з РСЗВ дальньої дії. Внаслідок чого ми маємо 5 загиблих людей", - розповів він.
За словами Григорова, наразі на оборону Сумщини з бюджету виділено 107 мільйонів гривень.
"Додамо більше мобільно вогневих груп. Антидронове прикриття дорожнього руху вже триває, ми вже проводимо відповідну роботу і закупляємо відповідний матеріал", - додав очільник ОВА.
Топ коментарі
+3 Ігор Климчук #581263
показати весь коментар09.06.2025 17:08 Відповісти Посилання
+3 Denys Den
показати весь коментар09.06.2025 17:11 Відповісти Посилання
+3 Ярослав Кийко
показати весь коментар09.06.2025 17:20 Відповісти Посилання
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А ще ті самі 25 км зараз від Глибокого до Харкова.
Наразі і ця влада тримається, *****!
Підари обісралися біля Харкова, так само буде і біля Сум.
А ще вони як обстрілювали наші міста, так і будуть обстрілювати.
А те, як наш геніальний потужний полководець умудрився просрати з десяток сіл біля Сум практично один в один нагадує аналогічні події біля Харкова.