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Новости Обстрел Краматорска
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Россияне дважды за день атаковали Краматорск БПЛА "Молния": повреждены жилые дома

обстрел краматорска

В понедельник, 9 июня, российские захватчики дважды за день ударили по городу Краматорск Донецкой области беспилотниками "Молния".

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что враг ударил по центральной части города, применив ударный БпЛА "Молния".

"По состоянию на 14:20 пострадавших не обнаружено, но есть повреждения многоквартирного сектора", - написал Гончаренко.

В 15:56 россияне повторно атаковали город, применив БпЛА "Молния".

"По состоянию на 16:40 пострадавших не обнаружено, но есть повреждения жилых домов. Устанавливаем объемы разрушений", - написал чиновник.

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Автор: 

беспилотник (3767) Краматорськ (2307) атака (403) Донецкая область (10001) Краматорский район (368)


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