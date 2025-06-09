Россияне дважды за день атаковали Краматорск БПЛА "Молния": повреждены жилые дома
В понедельник, 9 июня, российские захватчики дважды за день ударили по городу Краматорск Донецкой области беспилотниками "Молния".
Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что враг ударил по центральной части города, применив ударный БпЛА "Молния".
"По состоянию на 14:20 пострадавших не обнаружено, но есть повреждения многоквартирного сектора", - написал Гончаренко.
В 15:56 россияне повторно атаковали город, применив БпЛА "Молния".
"По состоянию на 16:40 пострадавших не обнаружено, но есть повреждения жилых домов. Устанавливаем объемы разрушений", - написал чиновник.
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