Росіяни двічі за день атакували Краматорськ БпЛА "Молнія": пошкоджені житлові будинки

У понеділок, 9 червня, російські загарбники двічі за день вдарили по місту Краматорськ Донецької області безпілотниками "Молнія".

Про це в соцмережі фейсбук повідомив очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що ворог вдарив по центральній частині міста, застосувавши ударний БпЛА "Молнія".

"Станом на 14:20 постраждалих не виявлено, але є пошкодження багатоквартирного сектору", - написав Гончаренко.

О 15:56 росіяни повторно атакували міста, застосувавши БпЛА "Молнія".

"Станом на 16:40 постраждалих не виявлено, але є пошкодження житлових будинків. Встановлюємо обсяги руйнувань", - написав посадовець.

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