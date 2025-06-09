Оккупанты ударили дроном по гражданскому автомобилю в Константиновке: пострадал мужчина

В понедельник, 9 июня, российские оккупанты нанесли прицельный удар беспилотником по гражданскому легковому автомобилю в городе Константиновка Донецкой области. Пострадал мужчина, его деблокировали из авто спасатели.

Об этом в соцсети фейсбук сообщило управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Константиновке произошло очередное ужасное свидетельство цинизма врага. Беспилотник российских оккупантов прицельно ударил по гражданской легковушке. Внутри был мирный житель - без брони, без оружия, без шанса на защиту", - сказано в сообщении.

Спасатели деблокировали раненого мужчину, 1978 года рождения, из автомобиля и передали его медикам.

В ГСЧС отметили, что российские войска сознательно охотятся на гражданских украинцев.

"Враг прицельно бьет по мирным гражданам. Это не случайность. Это - сознательная охота на украинцев", - отметили в ведомстве.

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