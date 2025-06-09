УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12029 відвідувачів онлайн
Новини Атаки безпілотників на Донеччину
112 0

Окупанти вдарили дроном по цивільному авто в Костянтинівці: постраждав чоловік

дрон атакував авто в Костянтинівці

У понеділок, 9 червня, російські окупанти завдали прицільного удару безпілотником по цивільному легковому автомобілю в місті Костянтинівка на Донеччині. Постраждав чоловік, його деблокували із авто рятувальники.

Про це в соцмережі фейсбук повідомило управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Костянтинівці сталося чергове жахливе свідчення цинізму ворога. Безпілотник російських окупантів прицільно вдарив по цивільному легковику. Усередині був мирний мешканець - без броні, без зброї, без шансу на захист", - сказано в повідомленні.

Рятувальники деблокували пораненого чоловіка 1978 року народження з автомобіля та передали його медикам.

У ДСНС наголосили, що російські війська свідомо полюють на цивільних українців.

"Ворог прицільно б'є по мирних громадянах. Це не випадковість. Це - свідоме полювання на українців", - наголосили у відомстві.

Читайте також: Ворог просувається за трасу Покровськ-Костянтинівка, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

безпілотник (4339) Донецька область (8816) ДСНС (5163) Краматорський район (373) Костянтинівка (337)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 