Окупанти вдарили дроном по цивільному авто в Костянтинівці: постраждав чоловік
У понеділок, 9 червня, російські окупанти завдали прицільного удару безпілотником по цивільному легковому автомобілю в місті Костянтинівка на Донеччині. Постраждав чоловік, його деблокували із авто рятувальники.
Про це в соцмережі фейсбук повідомило управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Костянтинівці сталося чергове жахливе свідчення цинізму ворога. Безпілотник російських окупантів прицільно вдарив по цивільному легковику. Усередині був мирний мешканець - без броні, без зброї, без шансу на захист", - сказано в повідомленні.
Рятувальники деблокували пораненого чоловіка 1978 року народження з автомобіля та передали його медикам.
У ДСНС наголосили, що російські війська свідомо полюють на цивільних українців.
"Ворог прицільно б'є по мирних громадянах. Це не випадковість. Це - свідоме полювання на українців", - наголосили у відомстві.
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