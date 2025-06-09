РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13645 посетителей онлайн
Новости
243 6

НАТО должно увеличить свои возможности ПВО и ПРО на 400%, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

НАТО намерено существенно увеличить инвестиции в оборону, в частности на 400% повысить способности стран-членов в сфере противовоздушной и противоракетной защиты. Такой шаг обусловлен ростом угроз со стороны России и опытом войны в Украине.

Об этом во время выступления на встрече в Chatham House заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть факт - опасность не исчезнет, даже когда война в Украине завершится. Наше решение по оборонным расходам прокорректировано боевыми планами НАТО и нашими целями в возможностях. Они определяют, какие силы и способности должны обеспечить союзники. На прошлой неделе министры обороны согласовали амбициозные новые цели. Точные детали являются тайными", - отметил он.

По его словам, Североатлантический альянс должен на 400 процентов увеличить собственную воздушную и противоракетную оборону.

"Мы видим в Украине, как Россия осуществляет террор с небес. Поэтому нам нужно укрепить наш щит, чтобы защитить наше небо", - добавил Марк Рютте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия будет готова к нападению на НАТО в течение пяти лет, - Рютте

Автор: 

НАТО (10086) ПВО (2838) ПРО (282) Рютте Марк (391)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так як ви допомагаєте, то війна закінчиться ще нескоро. "Щоб Україна не програла і росія не виграла."
показать весь комментарий
09.06.2025 19:22 Ответить
Так відмовтеся від НАТО, чого до нього прицепилися? Чи ми десь в НАТО, чи маємо з ьними договори? Ні. Ми мали з 2019 року "велике крадівництво", куди закопалши всі гроші, а всього 10% від тієї суми що вкрали і в нас могла бути своя ППО "Кільчень" чи інші. А так винні всі, тільки не мудрий нарід.
показать весь комментарий
09.06.2025 21:00 Ответить
Захід потратив трильйони на авіацію і флот, а про ППО забули.

Генерали як завжди готувались до війн минулого.
показать весь комментарий
09.06.2025 19:48 Ответить
Давайте уже на 900 куколды..
показать весь комментарий
09.06.2025 20:51 Ответить
Нато не забудьте ***** справно платити за енергоносії
показать весь комментарий
09.06.2025 21:07 Ответить
Системи Patriot, які перебували на захисті повітряного простору Ізраїлю, тепер перебувають в Україні. Про це https://www.youtube.com/watch?v=09vyQNsc6eM&t=1425s заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський
показать весь комментарий
09.06.2025 21:24 Ответить
 
 