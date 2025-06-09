НАТО должно увеличить свои возможности ПВО и ПРО на 400%, - Рютте

НАТО намерено существенно увеличить инвестиции в оборону, в частности на 400% повысить способности стран-членов в сфере противовоздушной и противоракетной защиты. Такой шаг обусловлен ростом угроз со стороны России и опытом войны в Украине.

Об этом во время выступления на встрече в Chatham House заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть факт - опасность не исчезнет, даже когда война в Украине завершится. Наше решение по оборонным расходам прокорректировано боевыми планами НАТО и нашими целями в возможностях. Они определяют, какие силы и способности должны обеспечить союзники. На прошлой неделе министры обороны согласовали амбициозные новые цели. Точные детали являются тайными", - отметил он.

По его словам, Североатлантический альянс должен на 400 процентов увеличить собственную воздушную и противоракетную оборону.

"Мы видим в Украине, как Россия осуществляет террор с небес. Поэтому нам нужно укрепить наш щит, чтобы защитить наше небо", - добавил Марк Рютте.

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