НАТО повинне збільшити свої можливості ППО та ПРО на 400%, - Рютте
НАТО має намір суттєво збільшити інвестиції в оборону, зокрема на 400% підвищити спроможності країн-членів у сфері протиповітряного та протиракетного захисту. Такий крок зумовлений зростанням загроз з боку Росії та досвідом війни в Україні.
Про це під час виступу на зустрічі у Chatham House заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Є фактом – небезпека не зникне, навіть коли війна в Україні завершиться. Наше рішення щодо оборонних витрат прокоректоване бойовими планами НАТО та нашими цілями у спроможностях. Вони визначають, які сили й спроможності мають забезпечити союзники. Минулого тижня міністри оборони погодили амбітні нові цілі. Точні деталі є таємними", - зазначив він.
За його словами, Північноатлантичний альянс має на 400 відсотків збільшити власну повітряну та протиракетну оборону.
"Ми бачимо в Україні, як Росія здійснює терор з небес. Тож нам потрібно зміцнити наш щит, щоб захистити наше небо", - додав Марк Рютте.
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