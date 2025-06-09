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Новости Обстрелы Сумщины
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Оккупанты атаковали FPV-дроном энергетическую инфраструктуру на Сумщине: обесточены более 20 тыс. потребителей

Враг атаковал дроном Глуховскую общину в Сумской области:

Днем 9 июня российские войска ударили FPV-дроном по объекту энергетической инфраструктуры в Глуховской громаде Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вследствие удара обесточены более 20 тысяч абонентов в четырех громадах на Шосткинщине.

"Объекты критической инфраструктуры перешли на альтернативные источники питания. Продолжаются восстановительные работы", - добавил он.

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Автор: 

обстрел (27885) Сумская область (3330) энергетика (2568) Глухов (35) Шосткинский район (40)


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Так сьогодні писали що ФПВ дрони до Сумщини недолітають?
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09.06.2025 19:24 Ответить
До Сум. І це все умовно. Писали вранці. Зараз вечір
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09.06.2025 19:43 Ответить
Чому на курщині є світло?((
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09.06.2025 19:36 Ответить
Сумщина незламно перетворюється на Донеччину де обстріли і блекаути постійні, шкода що у вечірніх відосах то не згадується
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09.06.2025 20:47 Ответить
 
 