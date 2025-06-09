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Оккупанты атаковали FPV-дроном энергетическую инфраструктуру на Сумщине: обесточены более 20 тыс. потребителей
Днем 9 июня российские войска ударили FPV-дроном по объекту энергетической инфраструктуры в Глуховской громаде Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что вследствие удара обесточены более 20 тысяч абонентов в четырех громадах на Шосткинщине.
"Объекты критической инфраструктуры перешли на альтернативные источники питания. Продолжаются восстановительные работы", - добавил он.
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Sem Ivan
показать весь комментарий09.06.2025 19:24 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Магирус
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Igor Grytselyak
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Victor Frey #551639
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