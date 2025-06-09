Оккупанты атаковали FPV-дроном энергетическую инфраструктуру на Сумщине: обесточены более 20 тыс. потребителей

Днем 9 июня российские войска ударили FPV-дроном по объекту энергетической инфраструктуры в Глуховской громаде Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вследствие удара обесточены более 20 тысяч абонентов в четырех громадах на Шосткинщине.

"Объекты критической инфраструктуры перешли на альтернативные источники питания. Продолжаются восстановительные работы", - добавил он.

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