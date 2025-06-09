Окупанти атакували FPV-дроном енергетичну інфраструктуру на Сумщині: знеструмлені понад 20 тис. споживачів

Удень 9 червня російські війська вдарили FPV-дроном по об'єкту енергетичної інфраструктури у Глухівській громаді Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок удару знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у чотирьох громадах на Шосткинщині.

"Об'єкти критичної інфраструктури перейшли на альтернативні джерела живлення. Тривають відновлювальні роботи", - додав він.

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