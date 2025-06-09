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Новини Обстріли Сумщини
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Окупанти атакували FPV-дроном енергетичну інфраструктуру на Сумщині: знеструмлені понад 20 тис. споживачів

Ворог атакував дроном Глухівську громаду на Сумщині:

Удень 9 червня російські війська вдарили FPV-дроном по об'єкту енергетичної інфраструктури у Глухівській громаді Сумської області. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок удару знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у чотирьох громадах на Шосткинщині.

"Об'єкти критичної інфраструктури перейшли на альтернативні джерела живлення. Тривають відновлювальні роботи", - додав він.

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Автор: 

обстріл (29206) Сумська область (3882) енергетика (2615) Глухів (36) Шосткинський район (39)


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Так сьогодні писали що ФПВ дрони до Сумщини недолітають?
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09.06.2025 19:24 Відповісти
До Сум. І це все умовно. Писали вранці. Зараз вечір
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09.06.2025 19:43 Відповісти
Чому на курщині є світло?((
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09.06.2025 19:36 Відповісти
Сумщина незламно перетворюється на Донеччину де обстріли і блекаути постійні, шкода що у вечірніх відосах то не згадується
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09.06.2025 20:47 Відповісти
 
 