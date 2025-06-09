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Окупанти атакували FPV-дроном енергетичну інфраструктуру на Сумщині: знеструмлені понад 20 тис. споживачів
Удень 9 червня російські війська вдарили FPV-дроном по об'єкту енергетичної інфраструктури у Глухівській громаді Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що внаслідок удару знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у чотирьох громадах на Шосткинщині.
"Об'єкти критичної інфраструктури перейшли на альтернативні джерела живлення. Тривають відновлювальні роботи", - додав він.
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Sem Ivan
показати весь коментар09.06.2025 19:24 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Магирус
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Igor Grytselyak
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Victor Frey #551639
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