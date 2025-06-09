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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном
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Иран представит США встречное ядерное соглашение, - Reuters

Иран собирается представить США встречное предложение по ядерной сделке

Иран вскоре передаст Соединенным Штатам встречное предложение по ядерной сделке.

Об этом со ссылкой на МИД Ирана пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что "предложение США неприемлемо" и "не является результатом предыдущих раундов переговоров.

"Мы представим наше собственное предложение другой стороне через Оман после его окончательной доработки. Это предложение является разумным, логичным и сбалансированным", - рассказал он.

Кроме того, Багаи сказал, что пока не может озвучить никаких подробностей о сроках шестого раунда ядерных переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что США передали Ирану предложение по ядерной сделке: Тегеран возразил

Ранее президент США Трамп заявил, что США и Иран "в скором будущем" заключат соглашение по ядерной программе.

Автор: 

Иран (1830) США (27166) ядерное оружие (1354) ядерная безопасность (500)


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Топ комментарии
+3
Там скоріш буде зустрічна пропозиція розброїти Ізраіль також.
Що б ні в кого не було ядерної зброї.
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09.06.2025 22:35 Ответить
+1
Розводять як ЛОХів!... хм... але, чому "як"?
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09.06.2025 22:35 Ответить
+1
Бажано у тому ж Стамбулі.
Можна навіть у виконанні того ж Мединського.

Так цинічно якісь срані бомжі на утриманні Китаю ще ніколи не їбали США.
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09.06.2025 22:38 Ответить
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там два древніх перських слова - фак оф.
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09.06.2025 22:21 Ответить
Нігуя собі - ніякої уважухи до Трампа а він вже проголосив шо кури в мішку - тільки зав"язати - вилізли
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09.06.2025 22:31 Ответить
Проекти угод передаються, зустрічі проводяться, потім знову проекти, а потім...... а центрифуги продовжують збагачувати уран.
Відчуваю, чергова "перемога" Трампа все ближче і ближче.
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09.06.2025 22:32 Ответить
Бажано, щоб ця "перєремога" ******* знов посеред Манхеттену.
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09.06.2025 22:41 Ответить
Чим вам завинило місто, яке голосує за демократів? Чи як завжди, спочатку республіканці в США творять усіляку "дічь", а потім страждають/виправляють/отримують критику демократи?
Тепер от просто замість демократів страждає увесь адекватний світ. Праві вийшли на новий рівень.
* під "демократи і республіканці", я маю на увазі не лише політиків, а лівих та близьких до них виборців. І відповідно праві виборці і близькі до них - респи.
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09.06.2025 22:51 Ответить
Там скоріш буде зустрічна пропозиція розброїти Ізраіль також.
Що б ні в кого не було ядерної зброї.
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09.06.2025 22:35 Ответить
А що у Ізраїля є ядерна зброя? 😁
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09.06.2025 22:40 Ответить
Іран вже анонсував публікацію документів, щодо наявності ядерки.
І буде цим розмахувати публічно.
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09.06.2025 22:58 Ответить
Розводять як ЛОХів!... хм... але, чому "як"?
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09.06.2025 22:35 Ответить
Бажано у тому ж Стамбулі.
Можна навіть у виконанні того ж Мединського.

Так цинічно якісь срані бомжі на утриманні Китаю ще ніколи не їбали США.
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09.06.2025 22:38 Ответить
Ємко і в 10!
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09.06.2025 22:40 Ответить
Так, точно не за баром, а десь за мангалом....може бути.....колись, коли яз окуклиця в щось дієве. Трамп завжди гарним людям і чудовтм хлопцям дає можливість тягнути час як резинку на труселях.
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09.06.2025 22:39 Ответить
в цій угоді будуть мита 666%
на трампонівські товари
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09.06.2025 23:02 Ответить
Які такі "трампонівські товари"? 😁

Форд-150? Чи що там ввозить Іран зі Штатів?
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09.06.2025 23:15 Ответить
Ууу вже всі хто не лінь об США ноги витирає, ось що значить президент імбіцил
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09.06.2025 23:36 Ответить
 
 