Иран представит США встречное ядерное соглашение, - Reuters
Иран вскоре передаст Соединенным Штатам встречное предложение по ядерной сделке.
Об этом со ссылкой на МИД Ирана пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что "предложение США неприемлемо" и "не является результатом предыдущих раундов переговоров.
"Мы представим наше собственное предложение другой стороне через Оман после его окончательной доработки. Это предложение является разумным, логичным и сбалансированным", - рассказал он.
Кроме того, Багаи сказал, что пока не может озвучить никаких подробностей о сроках шестого раунда ядерных переговоров между Тегераном и Вашингтоном.
Ранее президент США Трамп заявил, что США и Иран "в скором будущем" заключат соглашение по ядерной программе.
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Відчуваю, чергова "перемога" Трампа все ближче і ближче.
Тепер от просто замість демократів страждає увесь адекватний світ. Праві вийшли на новий рівень.
* під "демократи і республіканці", я маю на увазі не лише політиків, а лівих та близьких до них виборців. І відповідно праві виборці і близькі до них - респи.
Що б ні в кого не було ядерної зброї.
І буде цим розмахувати публічно.
Можна навіть у виконанні того ж Мединського.
Так цинічно якісь срані бомжі на утриманні Китаю ще ніколи не їбали США.
на трампонівські товари
Форд-150? Чи що там ввозить Іран зі Штатів?