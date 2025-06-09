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Новини Ядерна угода між США та Іраном
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Іран представить США зустрічну ядерну угоду, - Reuters

Іран збирається презентувати США зустрічну пропозицію щодо ядерної угоди

Іран незабаром передасть Сполученим Штатам зустрічну пропозицію щодо ядерної угоди.

Про це з посиланням на МЗС Ірану пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що "пропозиція США неприйнятна" і "не є результатом попередніх раундів переговорів.

"Ми представимо нашу власну пропозицію іншій стороні через Оман після її остаточного доопрацювання. Ця пропозиція є розумною, логічною і збалансованою", - розповів він.

Крім того, Багаї сказав, що поки що не може озвучити жодних подробиць про терміни шостого раунду ядерних переговорів між Тегераном і Вашингтоном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що США передали Ірану пропозицію щодо ядерної угоди: Тегеран заперечив

Раніше президент США Трамп заявив, що США та Іран "в недалекому майбутньому" укладуть угоду щодо ядерної програми.

Автор: 

Іран (2069) США (23426) ядерна зброя (1173) ядерна безпека (570)


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Топ коментарі
+3
Там скоріш буде зустрічна пропозиція розброїти Ізраіль також.
Що б ні в кого не було ядерної зброї.
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09.06.2025 22:35 Відповісти
+1
Розводять як ЛОХів!... хм... але, чому "як"?
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09.06.2025 22:35 Відповісти
+1
Бажано у тому ж Стамбулі.
Можна навіть у виконанні того ж Мединського.

Так цинічно якісь срані бомжі на утриманні Китаю ще ніколи не їбали США.
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09.06.2025 22:38 Відповісти
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там два древніх перських слова - фак оф.
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09.06.2025 22:21 Відповісти
Нігуя собі - ніякої уважухи до Трампа а він вже проголосив шо кури в мішку - тільки зав"язати - вилізли
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09.06.2025 22:31 Відповісти
Проекти угод передаються, зустрічі проводяться, потім знову проекти, а потім...... а центрифуги продовжують збагачувати уран.
Відчуваю, чергова "перемога" Трампа все ближче і ближче.
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09.06.2025 22:32 Відповісти
Бажано, щоб ця "перєремога" ******* знов посеред Манхеттену.
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09.06.2025 22:41 Відповісти
Чим вам завинило місто, яке голосує за демократів? Чи як завжди, спочатку республіканці в США творять усіляку "дічь", а потім страждають/виправляють/отримують критику демократи?
Тепер от просто замість демократів страждає увесь адекватний світ. Праві вийшли на новий рівень.
* під "демократи і республіканці", я маю на увазі не лише політиків, а лівих та близьких до них виборців. І відповідно праві виборці і близькі до них - респи.
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09.06.2025 22:51 Відповісти
Там скоріш буде зустрічна пропозиція розброїти Ізраіль також.
Що б ні в кого не було ядерної зброї.
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09.06.2025 22:35 Відповісти
А що у Ізраїля є ядерна зброя? 😁
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09.06.2025 22:40 Відповісти
Іран вже анонсував публікацію документів, щодо наявності ядерки.
І буде цим розмахувати публічно.
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09.06.2025 22:58 Відповісти
Розводять як ЛОХів!... хм... але, чому "як"?
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09.06.2025 22:35 Відповісти
Бажано у тому ж Стамбулі.
Можна навіть у виконанні того ж Мединського.

Так цинічно якісь срані бомжі на утриманні Китаю ще ніколи не їбали США.
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09.06.2025 22:38 Відповісти
Ємко і в 10!
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09.06.2025 22:40 Відповісти
Так, точно не за баром, а десь за мангалом....може бути.....колись, коли яз окуклиця в щось дієве. Трамп завжди гарним людям і чудовтм хлопцям дає можливість тягнути час як резинку на труселях.
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09.06.2025 22:39 Відповісти
в цій угоді будуть мита 666%
на трампонівські товари
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09.06.2025 23:02 Відповісти
Які такі "трампонівські товари"? 😁

Форд-150? Чи що там ввозить Іран зі Штатів?
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09.06.2025 23:15 Відповісти
Ууу вже всі хто не лінь об США ноги витирає, ось що значить президент імбіцил
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09.06.2025 23:36 Відповісти
 
 