Іран представить США зустрічну ядерну угоду, - Reuters

Іран незабаром передасть Сполученим Штатам зустрічну пропозицію щодо ядерної угоди.

Про це з посиланням на МЗС Ірану пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що "пропозиція США неприйнятна" і "не є результатом попередніх раундів переговорів.

"Ми представимо нашу власну пропозицію іншій стороні через Оман після її остаточного доопрацювання. Ця пропозиція є розумною, логічною і збалансованою", - розповів він.

Крім того, Багаї сказав, що поки що не може озвучити жодних подробиць про терміни шостого раунду ядерних переговорів між Тегераном і Вашингтоном.

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Раніше президент США Трамп заявив, що США та Іран "в недалекому майбутньому" укладуть угоду щодо ядерної програми.