Іран представить США зустрічну ядерну угоду, - Reuters
Іран незабаром передасть Сполученим Штатам зустрічну пропозицію щодо ядерної угоди.
Про це з посиланням на МЗС Ірану пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що "пропозиція США неприйнятна" і "не є результатом попередніх раундів переговорів.
"Ми представимо нашу власну пропозицію іншій стороні через Оман після її остаточного доопрацювання. Ця пропозиція є розумною, логічною і збалансованою", - розповів він.
Крім того, Багаї сказав, що поки що не може озвучити жодних подробиць про терміни шостого раунду ядерних переговорів між Тегераном і Вашингтоном.
Раніше президент США Трамп заявив, що США та Іран "в недалекому майбутньому" укладуть угоду щодо ядерної програми.
Топ коментарі
+3 Наталья Истомина
показати весь коментар09.06.2025 22:35 Відповісти Посилання
+1 Maxi Gouogle
показати весь коментар09.06.2025 22:35 Відповісти Посилання
+1 Герхард
показати весь коментар09.06.2025 22:38 Відповісти Посилання
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Відчуваю, чергова "перемога" Трампа все ближче і ближче.
Тепер от просто замість демократів страждає увесь адекватний світ. Праві вийшли на новий рівень.
* під "демократи і республіканці", я маю на увазі не лише політиків, а лівих та близьких до них виборців. І відповідно праві виборці і близькі до них - респи.
Що б ні в кого не було ядерної зброї.
І буде цим розмахувати публічно.
Можна навіть у виконанні того ж Мединського.
Так цинічно якісь срані бомжі на утриманні Китаю ще ніколи не їбали США.
на трампонівські товари
Форд-150? Чи що там ввозить Іран зі Штатів?