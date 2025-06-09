Усик пригласил Трампа в Украину, чтобы тот пожил под обстрелами РФ: "Он должен отвечать за свои слова"

Боксер Александр Усик пригласил президента США Дональда Трампа пожить в его доме неделю, чтобы тот смог увидеть собственными глазами российские бомбардировки, которые ежедневно переживают украинцы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью для CNN Sports.

Усик обратился к Трампу с просьбой помочь Украине, которая продолжает борьбу с Россией.

"Дональд Трамп, пожалуйста, откройте глаза, помогите моему народу", - подчеркнул украинский боксер.

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По его словам, американский лидер должен "отвечать за свои слова" и выполнить свое предвыборное обещание прекратить войну РФ против Украины.

"Он сказал, что за месяц или за день он остановит эту войну. Он не отвечает за свои слова. Зачем он говорит?" - заявил Усик.

Он пригласил Трампа приехать в Киев - для этого он предлагает принять республиканца у себя дома на неделю, чтобы тот увидел, "как над ним летают ракеты и как живут люди в Украине".

"Я предлагаю ему свой дом. Пусть приезжает в Украину. Я дам ему свой дом и своих охранников. Я обеспечу ему полную безопасность. [...] Пусть приезжает и живет неделю, не один день, но пусть приезжает тайно, чтобы никто не знал, что он приехал", - сказал боксер, пояснив, что Россия, зная о визите Трампа, прекратит свои обстрелы.

"А если он приедет тайно, пусть живет где-то на Оболони или Троещине, где бомбардируют дома, жилые дома... Тогда он поймет, что происходит", - добавил боксер.

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