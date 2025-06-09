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Новости Визит Трампа в Украину
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Усик пригласил Трампа в Украину, чтобы тот пожил под обстрелами РФ: "Он должен отвечать за свои слова"

Александр Усик пригласил Трампа в Украину на неделю

Боксер Александр Усик пригласил президента США Дональда Трампа пожить в его доме неделю, чтобы тот смог увидеть собственными глазами российские бомбардировки, которые ежедневно переживают украинцы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью для CNN Sports.

Усик обратился к Трампу с просьбой помочь Украине, которая продолжает борьбу с Россией.

"Дональд Трамп, пожалуйста, откройте глаза, помогите моему народу", - подчеркнул украинский боксер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Усик обратился к Трампу: Откройте глаза! Остановите войну, не отдавая РФ наши территории

По его словам, американский лидер должен "отвечать за свои слова" и выполнить свое предвыборное обещание прекратить войну РФ против Украины.

"Он сказал, что за месяц или за день он остановит эту войну. Он не отвечает за свои слова. Зачем он говорит?" - заявил Усик.

Он пригласил Трампа приехать в Киев - для этого он предлагает принять республиканца у себя дома на неделю, чтобы тот увидел, "как над ним летают ракеты и как живут люди в Украине".

"Я предлагаю ему свой дом. Пусть приезжает в Украину. Я дам ему свой дом и своих охранников. Я обеспечу ему полную безопасность. [...] Пусть приезжает и живет неделю, не один день, но пусть приезжает тайно, чтобы никто не знал, что он приехал", - сказал боксер, пояснив, что Россия, зная о визите Трампа, прекратит свои обстрелы.

"А если он приедет тайно, пусть живет где-то на Оболони или Троещине, где бомбардируют дома, жилые дома... Тогда он поймет, что происходит", - добавил боксер.

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Автор: 

визит (3110) Усик Александр (79) Трамп Дональд (5681) война в Украине (4715)


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Топ комментарии
+6
Балачки - Трамп вже й забув шо казав - ********!
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09.06.2025 22:35 Ответить
+6
А слабо президента України змусити відповідати за свої слова?

Для цього навіть не треба його нікуди запрошувати.
Скоріше навпаки - прийти до нього і здійснити людське правосуддя.
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09.06.2025 22:46 Ответить
+5
Моллдець, Усик!!! А ще краще, нехай вийде з тобою в ринг. Хоча,.....шкода те старе тЄло....
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09.06.2025 22:35 Ответить
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Балачки - Трамп вже й забув шо казав - ********!
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09.06.2025 22:35 Ответить
Моллдець, Усик!!! А ще краще, нехай вийде з тобою в ринг. Хоча,.....шкода те старе тЄло....
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09.06.2025 22:35 Ответить
Ось дивлюсь на Трампа і думаю, чим він так привабив свою Мелені? Адже у нього рот, як куряча жопа. Я розумію, що його гроші їй затьмарили розум, але дивитись на нього і бачити те що яказала, це занадто. Тим ротом, тільки брехати, що він і робить.
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09.06.2025 23:10 Ответить
Это шо было, треш?
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09.06.2025 22:35 Ответить
це було інтервью пана Олександра Усика - заслуженого Чемпіона Чемпіонів, телеканалу CNN Sports.

.
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09.06.2025 22:50 Ответить
Ех, Усик, Усик....це ж тобі не Байден, це TACO. Зі шпорою в п'ятці.
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09.06.2025 22:35 Ответить
https://www.istpravda.com.ua/articles/4e38887e7c05d/

Стосовно великих і гордих фінських племен: мокші, мері, муроми, весі, печори, мещері, пермі, марі - великороси вчинили страшний злочин, ...
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09.06.2025 22:36 Ответить
Та можна це і зелі запропонувати чи любому чиновнику з багатомільйонними рахунками в банку. І ще чому не сіцзіньпіну чи макрону чи ще комусь. Трамп чим завинив Україні?
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09.06.2025 22:37 Ответить
Чому тебе ведмедчук так пізно тут зарєєстрував?
Andy #608717

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 30.05.2025
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09.06.2025 22:43 Ответить
Це всі аргументи? А як то виглядає що від американського забудівника шоумена і політика трампа вимагають щоб він був більше проукраїнським ніж 99,99 процентів чиновників україни. Та він не знав що україна існує до 2014року... І вже встиг залізти в борги перед україною.
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09.06.2025 22:50 Ответить
Чому тебе ведмедчук зарєєстрував тут 30.05.2025-го?
І чому ти порушуєш російські закони, чіпляючи на себе " нєдружєствєнній прапорець"?
Дивись, поцан, випорять тебе.
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09.06.2025 22:53 Ответить
Наталія. Я наказав медведчуку щоб він мене зареєстрував 30.05. Він сказав так точно будєт сдєлано. А скільки тобі платять за роботу на офіс?
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09.06.2025 22:57 Ответить
Пропонуючи поцілувати мене в дупу усіх заохочиючиючиючинах?
без моєї
відповіді...
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09.06.2025 22:53 Ответить
" повинен "відповідати за свої слова"

Смішний. Трампон ніколи в житті не відповідав за свої слова. Він хазяїн свого слова - захотів - дав, захотів - забрав.
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09.06.2025 22:39 Ответить
Усік рзуміється на Трумпу не гірше ніж ти, чи ще хтось.
У даному випадку висловлювання популярної у світі особи, має інформаційний вплив.
Якщо Трупма ніхто і запитувати небуде, то це йому і потрібно буде.
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09.06.2025 22:48 Ответить
Браво, Усик! Треба зареєструвати відповідну петицію! А що - народ просить, негоже відмовляти народу, мусить приїхати, він же не сцикун якийсь там. Старий Маск - у Москву, а Трамп - до Києва! Ідея супер!!!!
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09.06.2025 22:42 Ответить
він великий сцикун
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09.06.2025 22:42 Ответить
Нафіга таки заяви?!
В них немає ЖОДНОГО відсотка сенсу!
Ніякий президент би не згодився на таку пропозицію, хоч Трамп, хоч Байден, та хоч Рейган чи Рузвельт.
Їм навіть охорона би не дозволила, та працювати не змогли, зв'язок не налаштувати.
Навіть Зеленський на таке ніколи не згодився би.
То, нафіга такі НЕ РЕАЛІСТИЧНІ пропозиції?
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09.06.2025 22:43 Ответить
"Доктору філософії", видніше має це сенс чи ні!
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09.06.2025 22:53 Ответить
заява супер популярної особи для народу Америки: "ха-вай-тє" !

.
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09.06.2025 22:55 Ответить
А слабо президента України змусити відповідати за свої слова?

Для цього навіть не треба його нікуди запрошувати.
Скоріше навпаки - прийти до нього і здійснити людське правосуддя.
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09.06.2025 22:46 Ответить
А як саме він його запросив? Через мережу Х достукатися реально, помічники точно прочитають
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09.06.2025 22:46 Ответить
Усік людина поважна , але іноді краще подумати а потім запропонувати , а подумати треба було ще 19 р. всім українцям ... Усік ця системна війна готувалася заздалегіть ,ще з 1986 року ...а такі як трамп🤠 та зеленський🤡 , клоуни на підтанцовках у яструбах ...
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09.06.2025 22:50 Ответить
Может краще, для початку, закликали щоб президент України відповідав за свої слова? Він багато чого обіцяв, але мало що з цього зробив...
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09.06.2025 22:52 Ответить
Я не проти, щоб Трамп приїхав до України, але я не проти, щоб і Усік пожив під обстрілами, а краще мобілізувався.
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09.06.2025 22:53 Ответить
Усик робить свою справу для України

він сильнийта впертий боєць, а це дорогого коштує для позитивного іміджу України

.
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09.06.2025 23:01 Ответить
А НаркоЗельцера запросиш, чмо? Це хіба не через нього ворожі війська змогли зайти у Київську область та у дім до цього відбитого?
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09.06.2025 22:53 Ответить
Я дам ему свой дом и своих охранников. Я обеспечу ему полную безопасность.

Что этот доктор про себя нафантазировал?
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09.06.2025 22:53 Ответить
прикинь, Усик має і гарний будинок і класну охорону, а ще й доктор

а що нафантував собі ти ?

.
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09.06.2025 23:03 Ответить
"Усик запросив Трампа до України, щоб той пожив під обстрілами РФ: "Він має відповідати за свої слова".

А ще, хай поверне мій пояс, який у нього в оральному кабінеті забув наш найвеличніший лідор **********!
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09.06.2025 22:56 Ответить
Лукавить... Ой сильно лукавить Усик.
Переводить стрілки...
-- А так званих ''попів москальської псевдо-церкви'' яких Усик сильно шанує і поважає - він не хоче запросити під москальські обстріли і бомбардування.???
-- А свого друга і кума Ломаченка (який живе в США), який захоплюється ''москальськими православними воїнами'' він не хоче запросити під москальські обстріли і бомбардування.???
Ой... Лукавий Усик.
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09.06.2025 22:57 Ответить
Він вже домовився з Зе.

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09.06.2025 23:18 Ответить
Та він як мініум очільник мзс готовий!!!
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10.06.2025 00:02 Ответить
Нажаль рудий гівнюк крім "Fox news" більше нічого не сприймає і навряд-чи дізнається про допис Усика...
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09.06.2025 23:03 Ответить
американці дізнаються......

.
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09.06.2025 23:04 Ответить
А ще краще - потрібно запропонувати Путіну розбомбити Мар-а-Лаго. Це буде дешевше і для Усика (витрати на безпеку), і для Трампа (авіаквитки).
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09.06.2025 23:11 Ответить
"Він сказав, що за місяць або за день він зупинить цю війну. Він не відповідає за свої слова. Навіщо він говорить?" - заявив Усик.
А говорить це Трамп тому що він цілком аморальний, безсовісний, безчесний і безпринципний клоун. А до того ще і агент КДБ СССР "Краснов" завербований 1987 року.
Боже, на що ти перетворилася Америка! Кого ви вибрали собі президентом!!!
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09.06.2025 23:11 Ответить
До Трампа слова Усика не дійдуть. А, яущо дійдуть - то нарцис розсердиться, і все-одно не дійде до свідомості.
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09.06.2025 23:18 Ответить
А чому обраного наркошу не запросиш?
Трамп говорив, що зупинить за 24 години - але він не президент України.
Але є одне таке чмо, яке казало, що "треба просто перестати стріляти" та "я піду якщо не закінчу війну".
Де до нього претензії?
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09.06.2025 23:18 Ответить
Там ще і про "моїх свинарчуків", про кортежі, "дачи - дітям" і багато іншого...
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09.06.2025 23:23 Ответить
Цікаво чи Краснов знає хто такий Усик.
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09.06.2025 23:24 Ответить
Зеленський йому пояс Усика подарува... повинен знати...
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09.06.2025 23:41 Ответить
Знає.
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09.06.2025 23:55 Ответить
Таке...
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09.06.2025 23:44 Ответить
Готують цього ватника в першу зелену пʼятірку..
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09.06.2025 23:47 Ответить
Трамп все розуміє. Він просто на "гачку" у кремБля, тільки наявністю реально вбивчого компромату у рашистов на Трампа можно пояснити його(Трампа) дії.
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09.06.2025 23:54 Ответить
 
 