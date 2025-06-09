Усик пригласил Трампа в Украину, чтобы тот пожил под обстрелами РФ: "Он должен отвечать за свои слова"
Боксер Александр Усик пригласил президента США Дональда Трампа пожить в его доме неделю, чтобы тот смог увидеть собственными глазами российские бомбардировки, которые ежедневно переживают украинцы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью для CNN Sports.
Усик обратился к Трампу с просьбой помочь Украине, которая продолжает борьбу с Россией.
"Дональд Трамп, пожалуйста, откройте глаза, помогите моему народу", - подчеркнул украинский боксер.
По его словам, американский лидер должен "отвечать за свои слова" и выполнить свое предвыборное обещание прекратить войну РФ против Украины.
"Он сказал, что за месяц или за день он остановит эту войну. Он не отвечает за свои слова. Зачем он говорит?" - заявил Усик.
Он пригласил Трампа приехать в Киев - для этого он предлагает принять республиканца у себя дома на неделю, чтобы тот увидел, "как над ним летают ракеты и как живут люди в Украине".
"Я предлагаю ему свой дом. Пусть приезжает в Украину. Я дам ему свой дом и своих охранников. Я обеспечу ему полную безопасность. [...] Пусть приезжает и живет неделю, не один день, но пусть приезжает тайно, чтобы никто не знал, что он приехал", - сказал боксер, пояснив, что Россия, зная о визите Трампа, прекратит свои обстрелы.
"А если он приедет тайно, пусть живет где-то на Оболони или Троещине, где бомбардируют дома, жилые дома... Тогда он поймет, что происходит", - добавил боксер.
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Стосовно великих і гордих фінських племен: мокші, мері, муроми, весі, печори, мещері, пермі, марі - великороси вчинили страшний злочин, ...
Andy #608717
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Реєстрація: 30.05.2025
І чому ти порушуєш російські закони, чіпляючи на себе " нєдружєствєнній прапорець"?
Дивись, поцан, випорять тебе.
без моєї
відповіді...
Смішний. Трампон ніколи в житті не відповідав за свої слова. Він хазяїн свого слова - захотів - дав, захотів - забрав.
У даному випадку висловлювання популярної у світі особи, має інформаційний вплив.
Якщо Трупма ніхто і запитувати небуде, то це йому і потрібно буде.
В них немає ЖОДНОГО відсотка сенсу!
Ніякий президент би не згодився на таку пропозицію, хоч Трамп, хоч Байден, та хоч Рейган чи Рузвельт.
Їм навіть охорона би не дозволила, та працювати не змогли, зв'язок не налаштувати.
Навіть Зеленський на таке ніколи не згодився би.
То, нафіга такі НЕ РЕАЛІСТИЧНІ пропозиції?
.
Для цього навіть не треба його нікуди запрошувати.
Скоріше навпаки - прийти до нього і здійснити людське правосуддя.
він сильнийта впертий боєць, а це дорогого коштує для позитивного іміджу України
.
Что этот доктор про себя нафантазировал?
а що нафантував собі ти ?
.
А ще, хай поверне мій пояс, який у нього в оральному кабінеті забув наш найвеличніший лідор **********!
Переводить стрілки...
-- А так званих ''попів москальської псевдо-церкви'' яких Усик сильно шанує і поважає - він не хоче запросити під москальські обстріли і бомбардування.???
-- А свого друга і кума Ломаченка (який живе в США), який захоплюється ''москальськими православними воїнами'' він не хоче запросити під москальські обстріли і бомбардування.???
Ой... Лукавий Усик.
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А говорить це Трамп тому що він цілком аморальний, безсовісний, безчесний і безпринципний клоун. А до того ще і агент КДБ СССР "Краснов" завербований 1987 року.
Боже, на що ти перетворилася Америка! Кого ви вибрали собі президентом!!!
Трамп говорив, що зупинить за 24 години - але він не президент України.
Але є одне таке чмо, яке казало, що "треба просто перестати стріляти" та "я піду якщо не закінчу війну".
Де до нього претензії?
Бля, тільки наявністю реально вбивчого компромату у рашистов на Трампа можно пояснити його(Трампа) дії.