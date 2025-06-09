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Новини Візит Трампа до України
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Усик запросив Трампа до України, щоб той пожив під обстрілами РФ: "Він має відповідати за свої слова"

Олександр Усик запросив Трампа в Україну на тиждень

Боксер Олександр Усик запросив президента США Дональда Трампа пожити в його будинку тиждень, щоб той зміг побачити на власні очі російські бомбардування, які щоденно переживають українці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю для CNN Sports.

Усик звернувся до Трампа з проханням допомогти Україні, яка продовжує боротьбу з Росією.

"Дональд Трамп, будь ласка, розплющте очі, допоможіть моєму народу", - наголосив український боксер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усик звернувся до Трампа: Розплющте очі! Зупиніть війну, не віддаючи РФ наші території

За його словами, американський лідер повинен "відповідати за свої слова" і виконати свою передвиборчу обіцянку припинити війну РФ проти України. 

"Він сказав, що за місяць або за день він зупинить цю війну. Він не відповідає за свої слова. Навіщо він говорить?" - заявив Усик.

Він запросив Трампа приїхати до Києва — для цього він пропонує прийняти республіканця у себе вдома на тиждень, щоб той побачив, "як над ним літають ракети і як живуть люди в Україні".

"Я пропоную йому свій дім. Нехай приїжджає в Україну. Я дам йому свій дім і своїх охоронців. Я забезпечу йому повну безпеку. […] Нехай приїжджає і живе тиждень, не один день, але нехай приїжджає таємно, щоб ніхто не знав, що він приїхав", - сказав боксер, пояснивши, що Росія, знаючи про візит Трампа, припинить свої обстріли.

"А якщо він приїде таємно, нехай живе десь на Оболоні чи Троєщині, де бомбардують будинки, житлові будинки... Тоді він зрозуміє, що відбувається", - додав боксер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп жорсткими санкціями може змусити Росію закінчити війну, - Зеленський

Автор: 

візит (1613) Усик Олександр (76) Трамп Дональд (6137) війна в Україні (4750)


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Топ коментарі
+6
Балачки - Трамп вже й забув шо казав - ********!
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09.06.2025 22:35 Відповісти
+6
А слабо президента України змусити відповідати за свої слова?

Для цього навіть не треба його нікуди запрошувати.
Скоріше навпаки - прийти до нього і здійснити людське правосуддя.
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09.06.2025 22:46 Відповісти
+5
Моллдець, Усик!!! А ще краще, нехай вийде з тобою в ринг. Хоча,.....шкода те старе тЄло....
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09.06.2025 22:35 Відповісти
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Балачки - Трамп вже й забув шо казав - ********!
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09.06.2025 22:35 Відповісти
Моллдець, Усик!!! А ще краще, нехай вийде з тобою в ринг. Хоча,.....шкода те старе тЄло....
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09.06.2025 22:35 Відповісти
Ось дивлюсь на Трампа і думаю, чим він так привабив свою Мелені? Адже у нього рот, як куряча жопа. Я розумію, що його гроші їй затьмарили розум, але дивитись на нього і бачити те що яказала, це занадто. Тим ротом, тільки брехати, що він і робить.
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09.06.2025 23:10 Відповісти
Это шо было, треш?
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09.06.2025 22:35 Відповісти
це було інтервью пана Олександра Усика - заслуженого Чемпіона Чемпіонів, телеканалу CNN Sports.

.
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09.06.2025 22:50 Відповісти
Ех, Усик, Усик....це ж тобі не Байден, це TACO. Зі шпорою в п'ятці.
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09.06.2025 22:35 Відповісти
https://www.istpravda.com.ua/articles/4e38887e7c05d/

Стосовно великих і гордих фінських племен: мокші, мері, муроми, весі, печори, мещері, пермі, марі - великороси вчинили страшний злочин, ...
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09.06.2025 22:36 Відповісти
Та можна це і зелі запропонувати чи любому чиновнику з багатомільйонними рахунками в банку. І ще чому не сіцзіньпіну чи макрону чи ще комусь. Трамп чим завинив Україні?
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09.06.2025 22:37 Відповісти
Чому тебе ведмедчук так пізно тут зарєєстрував?
Andy #608717

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 30.05.2025
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09.06.2025 22:43 Відповісти
Це всі аргументи? А як то виглядає що від американського забудівника шоумена і політика трампа вимагають щоб він був більше проукраїнським ніж 99,99 процентів чиновників україни. Та він не знав що україна існує до 2014року... І вже встиг залізти в борги перед україною.
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09.06.2025 22:50 Відповісти
Чому тебе ведмедчук зарєєстрував тут 30.05.2025-го?
І чому ти порушуєш російські закони, чіпляючи на себе " нєдружєствєнній прапорець"?
Дивись, поцан, випорять тебе.
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09.06.2025 22:53 Відповісти
Наталія. Я наказав медведчуку щоб він мене зареєстрував 30.05. Він сказав так точно будєт сдєлано. А скільки тобі платять за роботу на офіс?
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09.06.2025 22:57 Відповісти
Пропонуючи поцілувати мене в дупу усіх заохочиючиючиючинах?
без моєї
відповіді...
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09.06.2025 22:53 Відповісти
" повинен "відповідати за свої слова"

Смішний. Трампон ніколи в житті не відповідав за свої слова. Він хазяїн свого слова - захотів - дав, захотів - забрав.
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09.06.2025 22:39 Відповісти
Усік рзуміється на Трумпу не гірше ніж ти, чи ще хтось.
У даному випадку висловлювання популярної у світі особи, має інформаційний вплив.
Якщо Трупма ніхто і запитувати небуде, то це йому і потрібно буде.
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09.06.2025 22:48 Відповісти
Браво, Усик! Треба зареєструвати відповідну петицію! А що - народ просить, негоже відмовляти народу, мусить приїхати, він же не сцикун якийсь там. Старий Маск - у Москву, а Трамп - до Києва! Ідея супер!!!!
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09.06.2025 22:42 Відповісти
він великий сцикун
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09.06.2025 22:42 Відповісти
Нафіга таки заяви?!
В них немає ЖОДНОГО відсотка сенсу!
Ніякий президент би не згодився на таку пропозицію, хоч Трамп, хоч Байден, та хоч Рейган чи Рузвельт.
Їм навіть охорона би не дозволила, та працювати не змогли, зв'язок не налаштувати.
Навіть Зеленський на таке ніколи не згодився би.
То, нафіга такі НЕ РЕАЛІСТИЧНІ пропозиції?
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09.06.2025 22:43 Відповісти
"Доктору філософії", видніше має це сенс чи ні!
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09.06.2025 22:53 Відповісти
заява супер популярної особи для народу Америки: "ха-вай-тє" !

.
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09.06.2025 22:55 Відповісти
Це від пурги Зельца америкоси втомились, а чемпіона світу почують в першу чергу американські ЗМІ і це дієвіший тиск ніж від вечірнього гундосіння.
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09.06.2025 23:54 Відповісти
А слабо президента України змусити відповідати за свої слова?

Для цього навіть не треба його нікуди запрошувати.
Скоріше навпаки - прийти до нього і здійснити людське правосуддя.
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09.06.2025 22:46 Відповісти
А як саме він його запросив? Через мережу Х достукатися реально, помічники точно прочитають
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09.06.2025 22:46 Відповісти
Усік людина поважна , але іноді краще подумати а потім запропонувати , а подумати треба було ще 19 р. всім українцям ... Усік ця системна війна готувалася заздалегіть ,ще з 1986 року ...а такі як трамп🤠 та зеленський🤡 , клоуни на підтанцовках у яструбах ...
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09.06.2025 22:50 Відповісти
Может краще, для початку, закликали щоб президент України відповідав за свої слова? Він багато чого обіцяв, але мало що з цього зробив...
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09.06.2025 22:52 Відповісти
Я не проти, щоб Трамп приїхав до України, але я не проти, щоб і Усік пожив під обстрілами, а краще мобілізувався.
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09.06.2025 22:53 Відповісти
Усик робить свою справу для України

він сильнийта впертий боєць, а це дорогого коштує для позитивного іміджу України

.
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09.06.2025 23:01 Відповісти
А НаркоЗельцера запросиш, чмо? Це хіба не через нього ворожі війська змогли зайти у Київську область та у дім до цього відбитого?
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09.06.2025 22:53 Відповісти
Я дам ему свой дом и своих охранников. Я обеспечу ему полную безопасность.

Что этот доктор про себя нафантазировал?
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09.06.2025 22:53 Відповісти
прикинь, Усик має і гарний будинок і класну охорону, а ще й доктор

а що нафантував собі ти ?

.
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09.06.2025 23:03 Відповісти
"Усик запросив Трампа до України, щоб той пожив під обстрілами РФ: "Він має відповідати за свої слова".

А ще, хай поверне мій пояс, який у нього в оральному кабінеті забув наш найвеличніший лідор **********!
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09.06.2025 22:56 Відповісти
Лукавить... Ой сильно лукавить Усик.
Переводить стрілки...
-- А так званих ''попів москальської псевдо-церкви'' яких Усик сильно шанує і поважає - він не хоче запросити під москальські обстріли і бомбардування.???
-- А свого друга і кума Ломаченка (який живе в США), який захоплюється ''москальськими православними воїнами'' він не хоче запросити під москальські обстріли і бомбардування.???
Ой... Лукавий Усик.
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09.06.2025 22:57 Відповісти
Ще один долбайоб.Але такі пафосні та хамські заяви подобаються українцям і Усик має всі шанси стати наст президентом України.
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09.06.2025 22:59 Відповісти
Він вже домовився з Зе.

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09.06.2025 23:18 Відповісти
Та він як мініум очільник мзс готовий!!!
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10.06.2025 00:02 Відповісти
Нажаль рудий гівнюк крім "Fox news" більше нічого не сприймає і навряд-чи дізнається про допис Усика...
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09.06.2025 23:03 Відповісти
американці дізнаються......

.
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09.06.2025 23:04 Відповісти
А ще краще - потрібно запропонувати Путіну розбомбити Мар-а-Лаго. Це буде дешевше і для Усика (витрати на безпеку), і для Трампа (авіаквитки).
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09.06.2025 23:11 Відповісти
"Він сказав, що за місяць або за день він зупинить цю війну. Він не відповідає за свої слова. Навіщо він говорить?" - заявив Усик.
А говорить це Трамп тому що він цілком аморальний, безсовісний, безчесний і безпринципний клоун. А до того ще і агент КДБ СССР "Краснов" завербований 1987 року.
Боже, на що ти перетворилася Америка! Кого ви вибрали собі президентом!!!
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09.06.2025 23:11 Відповісти
До Трампа слова Усика не дійдуть. А, яущо дійдуть - то нарцис розсердиться, і все-одно не дійде до свідомості.
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09.06.2025 23:18 Відповісти
А чому обраного наркошу не запросиш?
Трамп говорив, що зупинить за 24 години - але він не президент України.
Але є одне таке чмо, яке казало, що "треба просто перестати стріляти" та "я піду якщо не закінчу війну".
Де до нього претензії?
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09.06.2025 23:18 Відповісти
Там ще і про "моїх свинарчуків", про кортежі, "дачи - дітям" і багато іншого...
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09.06.2025 23:23 Відповісти
Цікаво чи Краснов знає хто такий Усик.
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09.06.2025 23:24 Відповісти
Зеленський йому пояс Усика подарува... повинен знати...
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09.06.2025 23:41 Відповісти
Знає.
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09.06.2025 23:55 Відповісти
Таке...
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09.06.2025 23:44 Відповісти
Готують цього ватника в першу зелену пʼятірку..
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09.06.2025 23:47 Відповісти
Трамп все розуміє. Він просто на "гачку" у кремБля, тільки наявністю реально вбивчого компромату у рашистов на Трампа можно пояснити його(Трампа) дії.
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09.06.2025 23:54 Відповісти
 
 