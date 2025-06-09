"Усик запросив Трампа до України, щоб той пожив під обстрілами РФ: "Він має відповідати за свої слова".

Боксер Олександр Усик запросив президента США Дональда Трампа пожити в його будинку тиждень, щоб той зміг побачити на власні очі російські бомбардування, які щоденно переживають українці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю для CNN Sports.

Усик звернувся до Трампа з проханням допомогти Україні, яка продовжує боротьбу з Росією.

"Дональд Трамп, будь ласка, розплющте очі, допоможіть моєму народу", - наголосив український боксер.

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За його словами, американський лідер повинен "відповідати за свої слова" і виконати свою передвиборчу обіцянку припинити війну РФ проти України.

"Він сказав, що за місяць або за день він зупинить цю війну. Він не відповідає за свої слова. Навіщо він говорить?" - заявив Усик.

Він запросив Трампа приїхати до Києва — для цього він пропонує прийняти республіканця у себе вдома на тиждень, щоб той побачив, "як над ним літають ракети і як живуть люди в Україні".

"Я пропоную йому свій дім. Нехай приїжджає в Україну. Я дам йому свій дім і своїх охоронців. Я забезпечу йому повну безпеку. […] Нехай приїжджає і живе тиждень, не один день, але нехай приїжджає таємно, щоб ніхто не знав, що він приїхав", - сказав боксер, пояснивши, що Росія, знаючи про візит Трампа, припинить свої обстріли.

"А якщо він приїде таємно, нехай живе десь на Оболоні чи Троєщині, де бомбардують будинки, житлові будинки... Тоді він зрозуміє, що відбувається", - додав боксер.

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