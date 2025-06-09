Усик запросив Трампа до України, щоб той пожив під обстрілами РФ: "Він має відповідати за свої слова"
Боксер Олександр Усик запросив президента США Дональда Трампа пожити в його будинку тиждень, щоб той зміг побачити на власні очі російські бомбардування, які щоденно переживають українці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю для CNN Sports.
Усик звернувся до Трампа з проханням допомогти Україні, яка продовжує боротьбу з Росією.
"Дональд Трамп, будь ласка, розплющте очі, допоможіть моєму народу", - наголосив український боксер.
За його словами, американський лідер повинен "відповідати за свої слова" і виконати свою передвиборчу обіцянку припинити війну РФ проти України.
"Він сказав, що за місяць або за день він зупинить цю війну. Він не відповідає за свої слова. Навіщо він говорить?" - заявив Усик.
Він запросив Трампа приїхати до Києва — для цього він пропонує прийняти республіканця у себе вдома на тиждень, щоб той побачив, "як над ним літають ракети і як живуть люди в Україні".
"Я пропоную йому свій дім. Нехай приїжджає в Україну. Я дам йому свій дім і своїх охоронців. Я забезпечу йому повну безпеку. […] Нехай приїжджає і живе тиждень, не один день, але нехай приїжджає таємно, щоб ніхто не знав, що він приїхав", - сказав боксер, пояснивши, що Росія, знаючи про візит Трампа, припинить свої обстріли.
"А якщо він приїде таємно, нехай живе десь на Оболоні чи Троєщині, де бомбардують будинки, житлові будинки... Тоді він зрозуміє, що відбувається", - додав боксер.
Будь ласка, зачекайте...
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Стосовно великих і гордих фінських племен: мокші, мері, муроми, весі, печори, мещері, пермі, марі - великороси вчинили страшний злочин, ...
Andy #608717
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Реєстрація: 30.05.2025
І чому ти порушуєш російські закони, чіпляючи на себе " нєдружєствєнній прапорець"?
Дивись, поцан, випорять тебе.
без моєї
відповіді...
Смішний. Трампон ніколи в житті не відповідав за свої слова. Він хазяїн свого слова - захотів - дав, захотів - забрав.
У даному випадку висловлювання популярної у світі особи, має інформаційний вплив.
Якщо Трупма ніхто і запитувати небуде, то це йому і потрібно буде.
В них немає ЖОДНОГО відсотка сенсу!
Ніякий президент би не згодився на таку пропозицію, хоч Трамп, хоч Байден, та хоч Рейган чи Рузвельт.
Їм навіть охорона би не дозволила, та працювати не змогли, зв'язок не налаштувати.
Навіть Зеленський на таке ніколи не згодився би.
То, нафіга такі НЕ РЕАЛІСТИЧНІ пропозиції?
.
Для цього навіть не треба його нікуди запрошувати.
Скоріше навпаки - прийти до нього і здійснити людське правосуддя.
він сильнийта впертий боєць, а це дорогого коштує для позитивного іміджу України
.
Что этот доктор про себя нафантазировал?
а що нафантував собі ти ?
.
А ще, хай поверне мій пояс, який у нього в оральному кабінеті забув наш найвеличніший лідор **********!
Переводить стрілки...
-- А так званих ''попів москальської псевдо-церкви'' яких Усик сильно шанує і поважає - він не хоче запросити під москальські обстріли і бомбардування.???
-- А свого друга і кума Ломаченка (який живе в США), який захоплюється ''москальськими православними воїнами'' він не хоче запросити під москальські обстріли і бомбардування.???
Ой... Лукавий Усик.
.
А говорить це Трамп тому що він цілком аморальний, безсовісний, безчесний і безпринципний клоун. А до того ще і агент КДБ СССР "Краснов" завербований 1987 року.
Боже, на що ти перетворилася Америка! Кого ви вибрали собі президентом!!!
Трамп говорив, що зупинить за 24 години - але він не президент України.
Але є одне таке чмо, яке казало, що "треба просто перестати стріляти" та "я піду якщо не закінчу війну".
Де до нього претензії?
Бля, тільки наявністю реально вбивчого компромату у рашистов на Трампа можно пояснити його(Трампа) дії.