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Усик звернувся до Трампа: Розплющте очі! Зупиніть війну, не віддаючи РФ наші території

Звернення Усика до Трампа

Боксер Олександр Усик закликає лідера США Дональда Трампа зупинити війну в Україні, не віддаючи РФ українські території. 

Про це він сказав у інтерв’ю американському ведучому Пірсу Моргану, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Так, Усик визнав, що передача Росії територій України є "повною нісенітницею", але додав, що між країнами є "багато спірних місць".

"Наш світ живе правдою. У нас є Україна. Це, це і це - належить Україні. Чому ти (Росія. - Ред.) забираєш мою країну? Президент Трамп, розплющте очі, будь ласка", - сказав Усик.

Також український боксер закликав президента США закінчити війну в Україні.

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"Чого б я хотів від  Дональда Трампа? Будь ласка, зупиніть війну в Україні. Звісно, не віддаючи території. Це моя територія, це територія моєї країни, це мій народ", - додав спортсмен.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Крим залишиться з Росією. Президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не просить лідера України Володимира Зеленського визнати Крим російською територією, бо півострів був втрачений "багато років тому".

Також повідомлялося, що Зеленський забув пояс Усика, який хотів подарувати Трампу, в Білому домі після суперечки.

Автор: 

Усик Олександр (75) Трамп Дональд (5740) війна в Україні (4032)


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Топ коментарі
+3
В політику зібрався?
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30.04.2025 14:06
+2
Просто відпи₴дити рудого треба. А всю його шоблу дегенератів обісцяти.
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30.04.2025 14:08
+1
Він би згодився для офісу простих рішень. Нужно просто пєрєстать стрєлять 2.0:
"Трамп, нужно просто отдать нам наши территории"
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30.04.2025 14:15
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В політику зібрався?
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30.04.2025 14:06 Відповісти
Угу..У божу Верховну раду.Він уже науківець-пора і парламент.
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30.04.2025 14:23 Відповісти
Новиє літца, хужє не буде, хоч поржом 2.0
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30.04.2025 14:48 Відповісти
Просто відпи₴дити рудого треба. А всю його шоблу дегенератів обісцяти.
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30.04.2025 14:08 Відповісти
Може спочатку зеленого?
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30.04.2025 14:39 Відповісти
Чим менше клоунів тим краще !
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30.04.2025 16:03 Відповісти
Тема с подаренным поясом до конца не раскрыта. Впрочем, мало кому интересна, судя по всему.
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30.04.2025 14:10 Відповісти
Він би згодився для офісу простих рішень. Нужно просто пєрєстать стрєлять 2.0:
"Трамп, нужно просто отдать нам наши территории"
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30.04.2025 14:15 Відповісти
Даремні ці звертання. Краще сказати чесно і прямо: Трап, як агент впливу кгб "Краснов" - на гачку у *****, і відповідно діє.
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30.04.2025 14:16 Відповісти
Чтобы до трампа что-то дошло, его нужно отправить в нокаут, чтобы он успел перед отходом в мир

иной принять правильное решение.
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30.04.2025 14:21 Відповісти
Зеля ж возив до Трампа боксерські рукавиці Усика - не проканало!
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30.04.2025 14:23 Відповісти
американцям байдуже український народ, у світі багато різних народів, чого США мають перейматися саме українцями, влада США думає за американський бізнес, за протистояння з Китаєм, за те як використати росію у цій глобальній війні, трампони вважають, що путін уже дозрів до співпраці, що він загнав себе в жопу і пора цим скористатися. На війну, на території України, на народ трампонам байдуже.
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30.04.2025 14:28 Відповісти
"США думає за американський бізнес"
угу, особенно сейчас, пошлины они такие
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30.04.2025 14:40 Відповісти
амеріканцям так , байдуже на український народ ,а амеріканцям політикам НІТ...тому шо Земля України, та географічне росположеня ,вода , це зброя ,за яку воюють з нами !!! не буде чим годувати колонії ,які має де факто США та ЄС ...амеріканському народу та ЄС , прийдетбся запитати , чому житт'я погіршилося і тоді згадають про Україну !!!
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30.04.2025 14:36 Відповісти
трамп барига, він розуміє тільки вигоду.
треба запропонувати йому і США щось вигідне, наприклад базу в Севастополі, готелі на узбережжя і т.д.
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30.04.2025 14:41 Відповісти
Та йому вже про Бога треба думати. Нехай собор в Україні католицький збудує, як беня на свою памʼять
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30.04.2025 14:44 Відповісти
Усик , визови дідугана на ринг . Він просто напрашивається на мордобітіе від европейців
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30.04.2025 14:42 Відповісти
голобородько 2
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30.04.2025 15:07 Відповісти
Дякую, Олександре, ти все правильно робиш.
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30.04.2025 15:26 Відповісти
А Трамп по іншому не може.
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30.04.2025 16:02 Відповісти
 
 