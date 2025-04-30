Усик звернувся до Трампа: Розплющте очі! Зупиніть війну, не віддаючи РФ наші території

Боксер Олександр Усик закликає лідера США Дональда Трампа зупинити війну в Україні, не віддаючи РФ українські території.

Про це він сказав у інтерв’ю американському ведучому Пірсу Моргану, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Так, Усик визнав, що передача Росії територій України є "повною нісенітницею", але додав, що між країнами є "багато спірних місць".

"Наш світ живе правдою. У нас є Україна. Це, це і це - належить Україні. Чому ти (Росія. - Ред.) забираєш мою країну? Президент Трамп, розплющте очі, будь ласка", - сказав Усик.

Також український боксер закликав президента США закінчити війну в Україні.

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"Чого б я хотів від Дональда Трампа? Будь ласка, зупиніть війну в Україні. Звісно, не віддаючи території. Це моя територія, це територія моєї країни, це мій народ", - додав спортсмен.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Крим залишиться з Росією. Президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не просить лідера України Володимира Зеленського визнати Крим російською територією, бо півострів був втрачений "багато років тому".

Також повідомлялося, що Зеленський забув пояс Усика, який хотів подарувати Трампу, в Білому домі після суперечки.