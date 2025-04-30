Усик обратился к Трампу: Откройте глаза! Остановите войну, не отдавая РФ наши территории

Боксер Александр Усик призывает лидера США Дональда Трампа остановить войну в Украине, не отдавая РФ украинские территории.

Об этом он сказал в интервью американскому ведущему Пирсу Моргану, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Так, Усик признал, что передача России территорий Украины является "полной чушью", но добавил, что между странами есть "много спорных мест".

"Наш мир живет правдой. У нас есть Украина. Это, это и это - принадлежит Украине. Почему ты (Россия - Ред.) забираешь мою страну? Президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста", - сказал Усик.

Также украинский боксер призвал президента США закончить войну в Украине.

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"Чего бы я хотел от Дональда Трампа? Пожалуйста, остановите войну в Украине. Конечно, не отдавая территории. Это моя территория, это территория моей страны, это мой народ", - добавил спортсмен.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Крым останется с Россией. Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просит лидера Украины Владимира Зеленского признать Крым российской территорией, потому что полуостров был потерян "много лет назад".

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