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Новости Мирный план Трампа
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Усик обратился к Трампу: Откройте глаза! Остановите войну, не отдавая РФ наши территории

Обращение Усика к Трампу

Боксер Александр Усик призывает лидера США Дональда Трампа остановить войну в Украине, не отдавая РФ украинские территории.

Об этом он сказал в интервью американскому ведущему Пирсу Моргану, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Так, Усик признал, что передача России территорий Украины является "полной чушью", но добавил, что между странами есть "много спорных мест".

"Наш мир живет правдой. У нас есть Украина. Это, это и это - принадлежит Украине. Почему ты (Россия - Ред.) забираешь мою страну? Президент Трамп, откройте глаза, пожалуйста", - сказал Усик.

Также украинский боксер призвал президента США закончить войну в Украине.

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"Чего бы я хотел от Дональда Трампа? Пожалуйста, остановите войну в Украине. Конечно, не отдавая территории. Это моя территория, это территория моей страны, это мой народ", - добавил спортсмен.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Крым останется с Россией. Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просит лидера Украины Владимира Зеленского признать Крым российской территорией, потому что полуостров был потерян "много лет назад".

Также сообщалось, что Зеленский забыл пояс Усика, который хотел подарить Трампу, в Белом доме после спора

Автор: 

Усик Александр (78) Трамп Дональд (5320) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+1
В політику зібрався?
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30.04.2025 14:06
+1
Просто відпи₴дити рудого треба. А всю його шоблу дегенератів обісцяти.
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30.04.2025 14:08
+1
Даремні ці звертання. Краще сказати чесно і прямо: Трап, як агент впливу кгб "Краснов" - на гачку у *****, і відповідно діє.
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30.04.2025 14:16
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В політику зібрався?
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30.04.2025 14:06 Ответить
Угу..У божу Верховну раду.Він уже науківець-пора і парламент.
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30.04.2025 14:23 Ответить
Новиє літца, хужє не буде, хоч поржом 2.0
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30.04.2025 14:48 Ответить
Просто відпи₴дити рудого треба. А всю його шоблу дегенератів обісцяти.
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30.04.2025 14:08 Ответить
Може спочатку зеленого?
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30.04.2025 14:39 Ответить
Тема с подаренным поясом до конца не раскрыта. Впрочем, мало кому интересна, судя по всему.
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30.04.2025 14:10 Ответить
Він би згодився для офісу простих рішень. Нужно просто пєрєстать стрєлять 2.0:
"Трамп, нужно просто отдать нам наши территории"
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30.04.2025 14:15 Ответить
Даремні ці звертання. Краще сказати чесно і прямо: Трап, як агент впливу кгб "Краснов" - на гачку у *****, і відповідно діє.
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30.04.2025 14:16 Ответить
Чтобы до трампа что-то дошло, его нужно отправить в нокаут, чтобы он успел перед отходом в мир

иной принять правильное решение.
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30.04.2025 14:21 Ответить
Зеля ж возив до Трампа боксерські рукавиці Усика - не проканало!
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30.04.2025 14:23 Ответить
американцям байдуже український народ, у світі багато різних народів, чого США мають перейматися саме українцями, влада США думає за американський бізнес, за протистояння з Китаєм, за те як використати росію у цій глобальній війні, трампони вважають, що путін уже дозрів до співпраці, що він загнав себе в жопу і пора цим скористатися. На війну, на території України, на народ трампонам байдуже.
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30.04.2025 14:28 Ответить
"США думає за американський бізнес"
угу, особенно сейчас, пошлины они такие
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30.04.2025 14:40 Ответить
амеріканцям так , байдуже на український народ ,а амеріканцям політикам НІТ...тому шо Земля України, та географічне росположеня ,вода , це зброя ,за яку воюють з нами !!! не буде чим годувати колонії ,які має де факто США та ЄС ...амеріканському народу та ЄС , прийдетбся запитати , чому житт'я погіршилося і тоді згадають про Україну !!!
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30.04.2025 14:36 Ответить
трамп барига, він розуміє тільки вигоду.
треба запропонувати йому і США щось вигідне, наприклад базу в Севастополі, готелі на узбережжя і т.д.
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30.04.2025 14:41 Ответить
Та йому вже про Бога треба думати. Нехай собор в Україні католицький збудує, як беня на свою памʼять
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30.04.2025 14:44 Ответить
Усик , визови дідугана на ринг . Він просто напрашивається на мордобітіе від европейців
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30.04.2025 14:42 Ответить
 
 