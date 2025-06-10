Ночная атака на Одессу: рашисты попали в роддом, два человека погибли, есть пострадавшие (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ночью 10 июня Одесса подверглась очередному массированному удару российских беспилотников. В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Одессы Геннадий Труханов и руководитель ОВА Олег Кипер.
"В результате ночной атаки ударными беспилотниками повреждена административная часть роддома. К счастью, нет жертв и пострадавших", - написал городской голова.
При этом Кипер рассказал, что враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, произошли пожары. Он добавил, что пациенты и персонал роддома успели эвакуироваться.
Как уточнил Кипер, в результате атаки разрушены и повреждены жилые дома в центре Одессы. Погиб 59-летний мужчина. По предварительным данным, четыре человека пострадали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
"Также полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи. На месте - пожар. Есть поврежденные кареты скорой помощи. Пострадавших среди персонала нет", - говорится в сообщении.
Обновление
Впоследствии в Одесской областной прокуратуре сообщили, что в результате российского удара погибли два человека. Еще девять получили повреждения.
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****лице на відосіках? Якісь акторські секрети, тіпа жує лимони чи цибулю?
Треба не вагончики закупляти на мільярди та підручники по 100$, а робити та витрачати все виключно на перемогу.
союзниківпартнерів. Бо перший же навмисний приліт по ворожих цивільних - і усі ці миролюбиві тварини вмить зупиняють постачання зброї, розвідувальних даних, нас оголошують "стороною конфлікта" (на цей раз не чорним ротом дохлої білки, а офіційно) та вмивають руки.
І ми залишаємось віч-на-віч з тим, що на нас лізе вже четвертий рік. Як ви вважаєте, ми довго протримаємося?
Але я пам'ятаю , як минулої весни2024 ЛІДОР кілька місяців підписував Потужні Угоди Безпеки з десятками країн ... ну і ? Опівночі знов від ЛІДОРа почуємо співчуття постраждалим та прокляття Путлу та Мацковії , а мені хотілося б від НЬОГО почути - де та БЕЗПЕКА з такими Потужними Угодами, що ВІН понапідписував?!
А ще нещодавно ЛІДОР казав, що не підпише з США Угоду про Копалини, якщо в Угоді не будуть ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ Україні ... Угоду про Копалини Україна підписала та навіть ратифікувала в Верховній Раді , а де ж БЕЗПЕКА - ау, Лідор , поясни пересічним?!
Тобто, СПОЧАТКУ буде якийсь більш-менш сталий"мир" - чи то довгострокова зупинка вогню, чи наслідки якихось перемовин, - і тільки ПОТІМ партнери беруться захищати те, що залишилось. Може бути...
А про негайний захист взагалі не було і немає ніякої мови. Хіба патронів підсиплють та помидорів підвезуть. І то не всі.
Я не прихильник цієї влади, навіть навпаки. Але є речі, що вона робить вірно. Принаймні оцю.
Нє сільно поврєділісь от скрєпного русского кондіціонєра «Шахєд 136»?