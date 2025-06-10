Ночная атака на Одессу: рашисты попали в роддом, два человека погибли, есть пострадавшие (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 10 июня Одесса подверглась очередному массированному удару российских беспилотников. В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Одессы Геннадий Труханов и руководитель ОВА Олег Кипер.

"В результате ночной атаки ударными беспилотниками повреждена административная часть роддома. К счастью, нет жертв и пострадавших", - написал городской голова.

При этом Кипер рассказал, что враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, произошли пожары. Он добавил, что пациенты и персонал роддома успели эвакуироваться.

Как уточнил Кипер, в результате атаки разрушены и повреждены жилые дома в центре Одессы. Погиб 59-летний мужчина. По предварительным данным, четыре человека пострадали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

"Также полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи. На месте - пожар. Есть поврежденные кареты скорой помощи. Пострадавших среди персонала нет", - говорится в сообщении.

Обновление

Впоследствии в Одесской областной прокуратуре сообщили, что в результате российского удара погибли два человека. Еще девять получили повреждения.

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