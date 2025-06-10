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Новости Атака беспилотников на Одессу
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Ночная атака на Одессу: рашисты попали в роддом, два человека погибли, есть пострадавшие (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 10 июня Одесса подверглась очередному массированному удару российских беспилотников. В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Одессы Геннадий Труханов и руководитель ОВА Олег Кипер.

"В результате ночной атаки ударными беспилотниками повреждена административная часть роддома. К счастью, нет жертв и пострадавших", - написал городской голова.

При этом Кипер рассказал, что враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, произошли пожары. Он добавил, что пациенты и персонал роддома успели эвакуироваться.

Как уточнил Кипер, в результате атаки разрушены и повреждены жилые дома в центре Одессы. Погиб 59-летний мужчина. По предварительным данным, четыре человека пострадали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

"Также полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи. На месте - пожар. Есть поврежденные кареты скорой помощи. Пострадавших среди персонала нет", - говорится в сообщении.

Обновление

Впоследствии в Одесской областной прокуратуре сообщили, что в результате российского удара погибли два человека. Еще девять получили повреждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Одессу беспилотниками, - мэр

Одесса
Одесса
Одесса
Одесса
Одесса
Одесса
Одесса
Одесса
Одесса
Одесса
Одесса
Одесса
Одесса
Одесса
Одесса
Одесса

Автор: 

беспилотник (3776) обстрел (27913) Одесса (7921) Одесская область (3642) Одесский район (181)


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Топ комментарии
+20
Немає в світі більш мерзенної істоти чим рашиські варвари і огидний "русский мир",путін **** коли ти здохнеш нарешті ?
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10.06.2025 07:26 Ответить
+14
Там був "Центр принятия решений, на уровне "Правага Сектара"..."
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10.06.2025 06:49 Ответить
+14
Господи, якщо є справедливість у цьому світі, то чому не відправляєш болотяних дикунів у пекло?!
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10.06.2025 07:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Там був "Центр принятия решений, на уровне "Правага Сектара"..."
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10.06.2025 06:49 Ответить
Як Зеленський репетірує свойо скорбное **** лице на відосіках? Якісь акторські секрети, тіпа жує лимони чи цибулю?
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10.06.2025 07:16 Ответить
***** делать?
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10.06.2025 07:29 Ответить
Звичайний макіяж..Та гра третьосортного актора.-----------А потім вся шай-ка регоче.
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10.06.2025 08:15 Ответить
Господи, якщо є справедливість у цьому світі, то чому не відправляєш болотяних дикунів у пекло?!
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10.06.2025 07:19 Ответить
Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих.
Треба не вагончики закупляти на мільярди та підручники по 100$, а робити та витрачати все виключно на перемогу.
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10.06.2025 07:45 Ответить
Тому, що в Україні до цього часу немає монолітної хвилі ненависті до кацапів. Пошуки хароших русскіх і "ми фсьо равно памірімся" домінують в головах украінцев.
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10.06.2025 07:53 Ответить
Та більшість одеситів всерівно будзіт гаваріть на рускам і виправдовуватиме кацапйо яке їх вбиває..
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10.06.2025 08:56 Ответить
Немає в світі більш мерзенної істоти чим рашиські варвари і огидний "русский мир",путін **** коли ти здохнеш нарешті ?
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10.06.2025 07:26 Ответить
Путлєр здохне,коли українці перестануть ділити владу і разом знищать його та його посіпак...Слава Україні!
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10.06.2025 07:32 Ответить
Свинособаки,здохніть!
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10.06.2025 07:56 Ответить
Звертаюсь до влади - чому не має семетричної(ніякої асеметричної) відповіді по містах московії???Чи вам в бункері затишно і нічого не долітає???А,констатація фактів у щоденному відосіку для населення думаєте достатня робота???
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10.06.2025 07:58 Ответить
Це треба питати навіть не у влади, а у союзників партнерів. Бо перший же навмисний приліт по ворожих цивільних - і усі ці миролюбиві тварини вмить зупиняють постачання зброї, розвідувальних даних, нас оголошують "стороною конфлікта" (на цей раз не чорним ротом дохлої білки, а офіційно) та вмивають руки.
І ми залишаємось віч-на-віч з тим, що на нас лізе вже четвертий рік. Як ви вважаєте, ми довго протримаємося?
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10.06.2025 09:49 Ответить
я хочу щоб пуцькін здох разом з усією мерзотною русньою
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10.06.2025 07:59 Ответить
І шо, допомогає? Країни НАТО теж хочуть, аж з штанів вистрибують, результат "хотєлок" ми бачимо.
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10.06.2025 09:59 Ответить
Двоє загиблих(((
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10.06.2025 08:29 Ответить
ЖАХ, ХАХ , ЖАХ !!!

Але я пам'ятаю , як минулої весни2024 ЛІДОР кілька місяців підписував Потужні Угоди Безпеки з десятками країн ... ну і ? Опівночі знов від ЛІДОРа почуємо співчуття постраждалим та прокляття Путлу та Мацковії , а мені хотілося б від НЬОГО почути - де та БЕЗПЕКА з такими Потужними Угодами, що ВІН понапідписував?!

А ще нещодавно ЛІДОР казав, що не підпише з США Угоду про Копалини, якщо в Угоді не будуть ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ Україні ... Угоду про Копалини Україна підписала та навіть ратифікувала в Верховній Раді , а де ж БЕЗПЕКА - ау, Лідор , поясни пересічним?!
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10.06.2025 09:08 Ответить
Ви, мабуть, погано слухали чи читали. Бо оці усі угоди безпеки, що підписували і в тому році, і в цьому, стосуються ПІСЛЯВОЄННИХ часів!!!
Тобто, СПОЧАТКУ буде якийсь більш-менш сталий"мир" - чи то довгострокова зупинка вогню, чи наслідки якихось перемовин, - і тільки ПОТІМ партнери беруться захищати те, що залишилось. Може бути...
А про негайний захист взагалі не було і немає ніякої мови. Хіба патронів підсиплють та помидорів підвезуть. І то не всі.
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10.06.2025 09:56 Ответить
То треба було так і називати ті угоди - Угоди Післявоєнної Безпеки України ... хоча поки йде війна і невідомо - як вона закінчиться , то навіщо було ті угоди підписувати ?
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10.06.2025 10:26 Ответить
Тому, що після довгої паузи у збройних поставках, після Авдіївки, після чергової відмови від НАТО суспільству (і не тільки українському) треба було показати, що вони не самі, що Україну підтримують та будуть підтримувати - не зараз, так потім. Так, це була політична акція, і так, усі розуміли, що це і для чого це.
Я не прихильник цієї влади, навіть навпаки. Але є речі, що вона робить вірно. Принаймні оцю.
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10.06.2025 12:11 Ответить
Скільки росіяни стукали собі в груди про "Одєса - руцкій город!"
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10.06.2025 10:58 Ответить
Як там адєсскіє свідєтєлі «Аллєі анґєлов», і «Хатині дома профсоюзов» ?
Нє сільно поврєділісь от скрєпного русского кондіціонєра «Шахєд 136»?
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10.06.2025 11:35 Ответить
 
 