Нічна атака на Одесу: рашисти влучили у пологовий будинок, дві людини загинули, є постраждалі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 10 червня Одеса зазнала чергового масованого удару російських безпілотників. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Одеси Геннадій Труханов та керівник ОВА Олег Кіпер.

"Унаслідок нічної атаки ударними безпілотниками пошкоджено адміністративну частину пологового будинку. На щастя, немає жертв і постраждалих", – написав міський голова.

При цьому Кіпер розповів, що ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі. Він додав, що пацієнти та персонал пологового будинку встигли евакуюватися.

Як уточнив Кіпер, внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені житлові будинки у середмісті Одеси. Загинув 59-річний чоловік. За попередніми даними, четверо людей постраждали. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

"Також вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. На місці пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає", - йдеться в повідомленні.

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Згодом в Одеській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок російського удару загинули дві людини. Ще дев'ятеро зазнали пошкоджень.

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