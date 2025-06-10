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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Нічна атака на Одесу: рашисти влучили у пологовий будинок, дві людини загинули, є постраждалі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 10 червня Одеса зазнала чергового масованого удару російських безпілотників. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Одеси Геннадій Труханов та керівник ОВА Олег Кіпер.

"Унаслідок нічної атаки ударними безпілотниками пошкоджено адміністративну частину пологового будинку. На щастя, немає жертв і постраждалих", – написав міський голова.

При цьому Кіпер розповів, що ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі. Він додав, що пацієнти та персонал пологового будинку встигли евакуюватися.

Як уточнив Кіпер, внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені житлові будинки у середмісті Одеси. Загинув 59-річний чоловік. За попередніми даними, четверо людей постраждали. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

"Також вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. На місці пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає", - йдеться в повідомленні.

Оновлення

Згодом в Одеській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок російського удару загинули дві людини. Ще дев'ятеро  зазнали пошкоджень.

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Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса

Автор: 

безпілотник (4348) обстріл (29234) Одеса (5500) Одеська область (3297) Одеський район (189)


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Топ коментарі
+14
Немає в світі більш мерзенної істоти чим рашиські варвари і огидний "русский мир",путін **** коли ти здохнеш нарешті ?
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10.06.2025 07:26 Відповісти
+11
Господи, якщо є справедливість у цьому світі, то чому не відправляєш болотяних дикунів у пекло?!
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10.06.2025 07:19 Відповісти
+10
Там був "Центр принятия решений, на уровне "Правага Сектара"..."
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10.06.2025 06:49 Відповісти
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Там був "Центр принятия решений, на уровне "Правага Сектара"..."
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10.06.2025 06:49 Відповісти
Як Зеленський репетірує свойо скорбное **** лице на відосіках? Якісь акторські секрети, тіпа жує лимони чи цибулю?
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10.06.2025 07:16 Відповісти
***** делать?
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10.06.2025 07:29 Відповісти
Звичайний макіяж..Та гра третьосортного актора.-----------А потім вся шай-ка регоче.
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10.06.2025 08:15 Відповісти
Господи, якщо є справедливість у цьому світі, то чому не відправляєш болотяних дикунів у пекло?!
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10.06.2025 07:19 Відповісти
Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих.
Треба не вагончики закупляти на мільярди та підручники по 100$, а робити та витрачати все виключно на перемогу.
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10.06.2025 07:45 Відповісти
Тому, що в Україні до цього часу немає монолітної хвилі ненависті до кацапів. Пошуки хароших русскіх і "ми фсьо равно памірімся" домінують в головах украінцев.
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10.06.2025 07:53 Відповісти
Та більшість одеситів всерівно будзіт гаваріть на рускам і виправдовуватиме кацапйо яке їх вбиває..
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10.06.2025 08:56 Відповісти
Немає в світі більш мерзенної істоти чим рашиські варвари і огидний "русский мир",путін **** коли ти здохнеш нарешті ?
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10.06.2025 07:26 Відповісти
Путлєр здохне,коли українці перестануть ділити владу і разом знищать його та його посіпак...Слава Україні!
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10.06.2025 07:32 Відповісти
Свинособаки,здохніть!
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10.06.2025 07:56 Відповісти
Звертаюсь до влади - чому не має семетричної(ніякої асеметричної) відповіді по містах московії???Чи вам в бункері затишно і нічого не долітає???А,констатація фактів у щоденному відосіку для населення думаєте достатня робота???
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10.06.2025 07:58 Відповісти
я хочу щоб пуцькін здох разом з усією мерзотною русньою
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10.06.2025 07:59 Відповісти
Двоє загиблих(((
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10.06.2025 08:29 Відповісти
ЖАХ, ХАХ , ЖАХ !!!

Але я пам'ятаю , як минулої весни2024 ЛІДОР кілька місяців підписував Потужні Угоди Безпеки з десятками країн ... ну і ? Опівночі знов від ЛІДОРа почуємо співчуття постраждалим та прокляття Путлу та Мацковії , а мені хотілося б від НЬОГО почути - де та БЕЗПЕКА з такими Потужними Угодами, що ВІН понапідписував?!

А ще нещодавно ЛІДОР казав, що не підпише з США Угоду про Копалини, якщо в Угоді не будуть ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ Україні ... Угоду про Копалини Україна підписала та навіть ратифікувала в Верховній Раді , а де ж БЕЗПЕКА - ау, Лідор , поясни пересічним?!
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10.06.2025 09:08 Відповісти
 
 