Враг атаковал четыре района Киевщины: повреждены дома, горят автомобили

В ночь на 10 мая атаковал Киевскую область беспилотниками и ракетами. Воздушная тревога продолжалась в области почти семь часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

По состоянию на 4 утра последствия атаки зафиксированы в Фастовском, Броварском, Бориспольском, Обуховском районах области.

"Враг атакует мирные населенные пункты. Повреждены частные дома, горят автомобили", - отметил Калашник.

Также смотрите: Рашисты атаковали Киев: повреждения в 7 районах, четверо пострадавших. ВИДЕО