Враг атаковал четыре района Киевщины: повреждены дома, горят автомобили
В ночь на 10 мая атаковал Киевскую область беспилотниками и ракетами. Воздушная тревога продолжалась в области почти семь часов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.
По состоянию на 4 утра последствия атаки зафиксированы в Фастовском, Броварском, Бориспольском, Обуховском районах области.
"Враг атакует мирные населенные пункты. Повреждены частные дома, горят автомобили", - отметил Калашник.
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ось парад зірвати побоялись - а треба було . тому хутин себе веде нахабно - він зрузумів , що Зе - лох і трусло і піарщик.
ГРИГОРИЙ Омельченко у інтервью говорить - нащо влада і Зе розкрила секрети операції Павутина ? Так ні одна спецслужба світу не робить - деталі держат у секреті. А Зе піару захотілось
https://youtu.be/2yQmjNwt0Cg?si=k6anyUBjCBPmLCr8
вважаю що він , як професіонал , прав
Про лендліз мовчу, тому що не зрозуміло, вони відмовились під тиском адміністрації Байдена чи була власна ініціатива.
-це Порошенко плигав по фонтанах в Маріуполі поки порт розміновували
-це Порошенко відвів війська з Сумського напрямку,
-це Порошенко не підірвав Антонівський міст та запустив підорів в Херсон
-це Порошенко їздив в Оман на перемовини з Патрушевим
-це Порошенко за час війни не дав жодної гривні на ЗСУ,що продовжувати ,чи подоляцькі гниди мають щось на заперечення,я не прибічник Порошенка,однак маємо те що є.
То за що Зеленський віддав Трампу рідкоземельні метали?
Чи язиком і чужими руками воювати краще?