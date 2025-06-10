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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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Враг атаковал четыре района Киевщины: повреждены дома, горят автомобили

Шахеды атаковали Киевскую область

В ночь на 10 мая атаковал Киевскую область беспилотниками и ракетами. Воздушная тревога продолжалась в области почти семь часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

По состоянию на 4 утра последствия атаки зафиксированы в Фастовском, Броварском, Бориспольском, Обуховском районах области.

"Враг атакует мирные населенные пункты. Повреждены частные дома, горят автомобили", - отметил Калашник.

Также смотрите: Рашисты атаковали Киев: повреждения в 7 районах, четверо пострадавших. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3776) Киевская область (4203) обстрел (27913) ракеты (3618)


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Топ комментарии
+9
Напевно у зепрезедента на часі знову на "шашлики" і це на 4 році війни,де український ВПК- шо знову "миші з"їли"?
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10.06.2025 07:03 Ответить
+9
Судячи по деяким ПОСТІЙНИМ коментарям у цих звірствах винен Зеленський,а ні путлєр...цікава впевненість,як на расєє 24
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10.06.2025 07:24 Ответить
+7
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10.06.2025 08:01 Ответить
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Треба президенту робити заяву на весь світ,що будемо також обстрелювати міста,якщо таки обстрили будуть знову.Плювати нам вже на Трампа.А Захід підтримае.Так неможна.Хай вони виють.
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10.06.2025 06:58 Ответить
Треба мовчки обстрілювати і руйнувати активи олигархів швидко , а не піаритись .
ось парад зірвати побоялись - а треба було . тому хутин себе веде нахабно - він зрузумів , що Зе - лох і трусло і піарщик.
ГРИГОРИЙ Омельченко у інтервью говорить - нащо влада і Зе розкрила секрети операції Павутина ? Так ні одна спецслужба світу не робить - деталі держат у секреті. А Зе піару захотілось
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10.06.2025 08:11 Ответить
А що там можна було "держати у секреті" ? Хіба кацапи на власні очі не бачили звідки вилітали дрони ? Хіба у них не залишилися для обстеження ті будиночки, з яких дрони вилітали ? Хіба в них не залишилися фури, по номерах яких можна було знайти, де вони вантажилися тими будиночками та вирахувати хто ті склади наймав ? Яку страшну тайну Малюк с зе видали, розказавши чим атакували та де ті дрони були сховані, ай-яй ! А розказали одразу не для піару, а для демонстрування Заходу, що Україна не здається, може мислити креативно і кацапія не така міцна, як намагається усім доводити. Навіть її гордість - "ядерна тріада" не така вже й захищена.
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10.06.2025 08:56 Ответить
Для чого ворогу здавати подробиці "ПАВУТИНИ"? | ГРИГОРІЙ ОМЕЛЬЧЕНКО
https://youtu.be/2yQmjNwt0Cg?si=k6anyUBjCBPmLCr8

вважаю що він , як професіонал , прав
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10.06.2025 09:01 Ответить
Напевно у зепрезедента на часі знову на "шашлики" і це на 4 році війни,де український ВПК- шо знову "миші з"їли"?
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10.06.2025 07:03 Ответить
Судячи по деяким ПОСТІЙНИМ коментарям у цих звірствах винен Зеленський,а ні путлєр...цікава впевненість,як на расєє 24
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10.06.2025 07:24 Ответить
Зе не винен у обстрілах, це ху..ло посилає ракети, та знищує міста, але він винен у корупції, в результаті якої немає ракет до мігів, які оборонпром випускав до війни, немає розроблених дронів, якими б в реальності можна збивати ті ж шахеди, шахед має досить невелику швидкість 180км/год, і ще за гроші можна купити дешеві застарілі ІЧ ракети для Ф16, що списують на заході тому що переходять на Ф35, але всі чекають щоб дали як допомогу.

Про лендліз мовчу, тому що не зрозуміло, вони відмовились під тиском адміністрації Байдена чи була власна ініціатива.
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10.06.2025 08:14 Ответить
Це Порошенко розміновував в 2019-2022 роках,Каланчак,Чонгар, через які підори за лічені години захопили Південь України,
-це Порошенко плигав по фонтанах в Маріуполі поки порт розміновували
-це Порошенко відвів війська з Сумського напрямку,
-це Порошенко не підірвав Антонівський міст та запустив підорів в Херсон
-це Порошенко їздив в Оман на перемовини з Патрушевим
-це Порошенко за час війни не дав жодної гривні на ЗСУ,що продовжувати ,чи подоляцькі гниди мають щось на заперечення,я не прибічник Порошенка,однак маємо те що є.
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10.06.2025 10:29 Ответить
Рашиські варвари знищують Україну ,а світ мовчить навіть інертна ООН не може зібратись з цього приводу.
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10.06.2025 07:29 Ответить
Де відповідь по лікарнях і школах мацкви? Зелені запроданці знову обісрались !!!
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10.06.2025 07:55 Ответить
А що нам дасть приліт по лікарнях та школах мацкви ? А ну розскажи, вояко.
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10.06.2025 08:58 Ответить
Фастівський район, південна околиця Києва. Двічи в ночи працювала ПРО по ракетах, шурхіт яких було чути в будинку. А стрільба по шахедах тривала з 3 до 4 ранку. Здалеку було чути вибухи чи то від вдучання в дрони, чи то від уражень від дронів.
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10.06.2025 07:56 Ответить
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10.06.2025 08:01 Ответить
Байден обіцяв 20 000 ракет від "Шахедів", а Трамп вирішив інакше…

То за що Зеленський віддав Трампу рідкоземельні метали?
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10.06.2025 08:04 Ответить
За безпечне місце в США для себе , дєрмака , і іншої зеленої плісняви .
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10.06.2025 11:08 Ответить
Де відповідь зі сторони 'мудрого наріду' чому немає черги в ТЦК???
Чи язиком і чужими руками воювати краще?
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10.06.2025 08:33 Ответить
 
 