Ворог атакував чотири райони Київщини: пошкоджено будинки, горять автомобілі
У ніч проти 10 червня атакував Київщину безпілотниками та ракетами. Повітряна тривога тривала в області майже сім годин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
Станом на 4 ранку наслідки атаки зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах області.
"Ворог атакує мирні населені пункти. Пошкоджені приватні будинки, горять автомобілі", - зазначив Калашник.
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показати весь коментар10.06.2025 06:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Влад Казарецький #551195
показати весь коментар10.06.2025 07:03 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ласкавий звір
показати весь коментар10.06.2025 07:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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