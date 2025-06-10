Ворог атакував чотири райони Київщини: пошкоджено будинки, горять автомобілі

У ніч проти 10 червня атакував Київщину безпілотниками та ракетами. Повітряна тривога тривала в області майже сім годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Станом на 4 ранку наслідки атаки зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах області.

"Ворог атакує мирні населені пункти. Пошкоджені приватні будинки, горять автомобілі", - зазначив Калашник.

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