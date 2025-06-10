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Новини Атака безпілотників на Київщину
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Ворог атакував чотири райони Київщини: пошкоджено будинки, горять автомобілі

Шахеди атакували Київщину

У ніч проти 10 червня атакував Київщину безпілотниками та ракетами. Повітряна тривога тривала в області майже сім годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник. 

Станом на 4 ранку наслідки атаки зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах області.

"Ворог атакує мирні населені пункти. Пошкоджені приватні будинки, горять автомобілі", - зазначив Калашник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили ППО працюють на Київщині: область атакують ворожі БпЛА

Автор: 

безпілотник (4348) Київська область (4098) обстріл (29234) ракети (4075)


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Треба президенту робити заяву на весь світ,що будемо також обстрелювати міста,якщо таки обстрили будуть знову.Плювати нам вже на Трампа.А Захід підтримае.Так неможна.Хай вони виють.
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10.06.2025 06:58 Відповісти
Напевно у зепрезедента на часі знову на "шашлики" і це на 4 році війни,де український ВПК- шо знову "миші з"їли"?
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10.06.2025 07:03 Відповісти
Ви працюєте на заводі ВПК чи аби попи#діти?
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10.06.2025 07:13 Відповісти
 
 