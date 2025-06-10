За сутки на фронте - 174 боестолкновения. Треть из них - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

На всей линии фронта за минувшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения, в частности, на Покровском направлении - 41 вражеский штурм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один массированный ракетный удар 22 ракетами и 65 авиаударов, в частности, сбросил 100 управляемых бомб. Кроме этого совершил 6153 обстрела, из них 133 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3391 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Константиновка, Казачья Лопань, Варваровка Харьковской области; Разино, Мирноград, Сухой Яр, Покровск, Полтавка, Попов Яр, Новоэкономичное, Запорожье, Новополь, Воскресенка Донецкой области; Гуляйполе, Ольговское, Новоандреевка, Каменское, Малая Токмачка Запорожской области; Львово Херсонской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении агрессор пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах Волчанска, Каменки и Глубокого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Загрызово, Зеленого Гая, Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки и в сторону Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Липового, Надии и в направлении Редкодуба, Карповки, Нового Мира, Ольговки и Григорьевки.

На Сиверском направлении в течение дня враг совершил одну атаку на позиции наших подразделений в районе населенного пункта Григорьевка.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районах Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак вблизи Дилиевки, Торецка и в направлении Яблоневки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Новоукраинка, Новооленевка, Богдановка, Новосергиевка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Проминь, Лысовка, Удачное, Богдановка, Алексеевка, Андреевка и в направлении населенных пунктов Зеленый Кут, Покровск, Муравка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 18 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Зеленое Поле, Свободное Поле, Веселое, в направлении Шевченко, Багатыря и Запорожья.

Ситуация на юге и севере

Силы обороны успешно отбили три вражеские попытки продвинуться вперед на Гуляйпольском направлении вблизи населенного пункта Малиновка.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили шесть вражеских атак в районах Новоандреевки, Степного, Нестерянки и в сторону Павловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг пять раз без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 38 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 15 авиационных ударов с применением 23 управляемых бомб, а также совершил 217 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, четыре артиллерийские системы и пункт управления российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 960 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, девять боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, два самолета, 293 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 15 ракет, 107 единиц автомобильной и единицу специальной техники, а также тяжелую огнеметную систему оккупантов.

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