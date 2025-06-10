Общие боевые потери РФ с начала войны - около 998 080 человек (+960 за сутки), 10 919 танков, 28 982 артсистемы, 22 768 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 998 080 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 998 080 (+960) человек,
- танков - 10 919 (+4) единиц,
- боевых бронированных машин - 22 768 (+9) единиц,
- артиллерийских систем - 28 982 (+48) единицы,
- РСЗО - 1412 (+1) единиц,
- средств ПВО - 1183 (+0) единицы,
- самолетов - 416 (+2) единиц,
- вертолетов - 337 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 40 057 (+239) единиц,
- крылатых ракет - 3330 (+15) единиц,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 51 455 (+107) единиц,
- специальной техники - 3912 (+1) единиц.
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170! одиниць знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
Арта та логістика файно. Трохи броні є. Відбита наймасованіша повітряна атака з феноменальним результатом.
БПЛА перевалили за 40 000!, загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 120 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 998 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
Дев'ять діб літа - 44 борта і одна вертушка - двіжуха.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦