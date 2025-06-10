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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 998 080 человек (+960 за сутки), 10 919 танков, 28 982 артсистемы, 22 768 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 998 080 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 998 080 (+960) человек,
  • танков - 10 919 (+4) единиц,
  • боевых бронированных машин - 22 768 (+9) единиц,
  • артиллерийских систем - 28 982 (+48) единицы,
  • РСЗО - 1412 (+1) единиц,
  • средств ПВО - 1183 (+0) единицы,
  • самолетов - 416 (+2) единиц,
  • вертолетов - 337 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 40 057 (+239) единиц,
  • крылатых ракет - 3330 (+15) единиц,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 51 455 (+107) единиц,
  • специальной техники - 3912 (+1) единиц.

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инфографика

Автор: 

армия РФ (19703) Генштаб ВС (6489) ликвидация (3706) уничтожение (7273)


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Топ комментарии
+22
Минув 4129 день москальсько-української війни.
170! одиниць знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
Арта та логістика файно. Трохи броні є. Відбита наймасованіша повітряна атака з феноменальним результатом.
БПЛА перевалили за 40 000!, загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 120 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 998 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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10.06.2025 08:44 Ответить
+13
Нє.. Аккурат повинно бути на Дєнь раїсі. Вангую, покажуть цифру рівно в мульйон))
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10.06.2025 08:03 Ответить
+12
Два кроки до мульону. А може, як полізуть і завтра буде "свято"
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10.06.2025 08:01 Ответить
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Два кроки до мульону. А може, як полізуть і завтра буде "свято"
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10.06.2025 08:01 Ответить
Нє.. Аккурат повинно бути на Дєнь раїсі. Вангую, покажуть цифру рівно в мульйон))
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10.06.2025 08:03 Ответить
Свято на параші наближається...
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10.06.2025 08:53 Ответить
+2 чортольота, це добре!
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10.06.2025 08:08 Ответить
З "пєпєлацами" пішла "двіжуха"... Це радує... Крім того, через 2-3 дні "ювілей" по "м"ясу"... буде "мульён" вбими і пораненими...
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10.06.2025 08:09 Ответить
12 червня щось відкоркую, не кожний день 1 000 000 підарасів
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10.06.2025 08:23 Ответить
І задонать на ЗСУ!
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10.06.2025 08:47 Ответить
А добра ідея! Хоча і так доначу. Дайош лімон!!
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10.06.2025 10:07 Ответить
я так понимая что пепелаци - со саваслейки?
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10.06.2025 08:36 Ответить
Минув 4129 день москальсько-української війни.
170! одиниць знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
Арта та логістика файно. Трохи броні є. Відбита наймасованіша повітряна атака з феноменальним результатом.
БПЛА перевалили за 40 000!, загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 120 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 998 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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10.06.2025 08:44 Ответить
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10.06.2025 08:46 Ответить
А шо там після Архангельська? Бо тут таке діло...про мульйон...
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10.06.2025 08:49 Ответить
Всьому свій час, донатимо на ЗСУ )
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10.06.2025 09:10 Ответить
А ще 2 кацальоти і загальна результативність ППО подолала планку в 44 000!
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10.06.2025 08:48 Ответить
Ювілей по безпілотникам.
Дев'ять діб літа - 44 борта і одна вертушка - двіжуха.
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10.06.2025 09:01 Ответить
І літачки!!!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
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10.06.2025 09:39 Ответить
кожного дванадцятого числа я сплачую комунальні, а разом з ними - донат Справі Громад... Буде свято в касапів, буде...
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10.06.2025 09:45 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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10.06.2025 10:39 Ответить
 
 