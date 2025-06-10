Общие боевые потери РФ с начала войны - около 998 080 человек (+960 за сутки), 10 919 танков, 28 982 артсистемы, 22 768 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 998 080 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 998 080 (+960) человек,

танков - 10 919 (+4) единиц,

боевых бронированных машин - 22 768 (+9) единиц,

артиллерийских систем - 28 982 (+48) единицы,

РСЗО - 1412 (+1) единиц,

средств ПВО - 1183 (+0) единицы,

самолетов - 416 (+2) единиц,

вертолетов - 337 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 40 057 (+239) единиц,

крылатых ракет - 3330 (+15) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 51 455 (+107) единиц,

специальной техники - 3912 (+1) единиц.

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