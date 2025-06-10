УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11564 відвідувача онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
3 200 17

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 998 080 осіб (+960 за добу), 10919 танків, 28 982 артсистеми, 22 768 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 998 080 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 10.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 998080 (+960) осіб, 
  • танків - 10919 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22768 (+9) од,
  • артилерійських систем – 28982 (+48) од,
  • РСЗВ – 1412 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1183 (+0) од,
  • літаків – 416 (+2) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40057 (+239),
  • крилаті ракети  ‒ 3330 (+15),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51455 (+107) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3912 (+1)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони показали, як вони нищать ворога на Курщині впродовж 9 місяців. ВIДЕО

інфографіка

Автор: 

армія рф (17854) Генштаб ЗС (6790) ліквідація (4089) знищення (7586)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Нє.. Аккурат повинно бути на Дєнь раїсі. Вангую, покажуть цифру рівно в мульйон))
показати весь коментар
10.06.2025 08:03 Відповісти
+8
З "пєпєлацами" пішла "двіжуха"... Це радує... Крім того, через 2-3 дні "ювілей" по "м"ясу"... буде "мульён" вбими і пораненими...
показати весь коментар
10.06.2025 08:09 Відповісти
+6
Два кроки до мульону. А може, як полізуть і завтра буде "свято"
показати весь коментар
10.06.2025 08:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Два кроки до мульону. А може, як полізуть і завтра буде "свято"
показати весь коментар
10.06.2025 08:01 Відповісти
Нє.. Аккурат повинно бути на Дєнь раїсі. Вангую, покажуть цифру рівно в мульйон))
показати весь коментар
10.06.2025 08:03 Відповісти
Свято на параші наближається...
показати весь коментар
10.06.2025 08:53 Відповісти
+2 чортольота, це добре!
показати весь коментар
10.06.2025 08:08 Відповісти
З "пєпєлацами" пішла "двіжуха"... Це радує... Крім того, через 2-3 дні "ювілей" по "м"ясу"... буде "мульён" вбими і пораненими...
показати весь коментар
10.06.2025 08:09 Відповісти
12 червня щось відкоркую, не кожний день 1 000 000 підарасів
показати весь коментар
10.06.2025 08:23 Відповісти
І задонать на ЗСУ!
показати весь коментар
10.06.2025 08:47 Відповісти
я так понимая что пепелаци - со саваслейки?
показати весь коментар
10.06.2025 08:36 Відповісти
Минув 4129 день москальсько-української війни.
170! одиниць знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
Арта та логістика файно. Трохи броні є. Відбита наймасованіша повітряна атака з феноменальним результатом.
БПЛА перевалили за 40 000!, загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 120 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 998 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
показати весь коментар
10.06.2025 08:44 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2025 08:46 Відповісти
А шо там після Архангельська? Бо тут таке діло...про мульйон...
показати весь коментар
10.06.2025 08:49 Відповісти
Всьому свій час, донатимо на ЗСУ )
показати весь коментар
10.06.2025 09:10 Відповісти
А ще 2 кацальоти і загальна результативність ППО подолала планку в 44 000!
показати весь коментар
10.06.2025 08:48 Відповісти
Ювілей по безпілотникам.
Дев'ять діб літа - 44 борта і одна вертушка - двіжуха.
показати весь коментар
10.06.2025 09:01 Відповісти
І літачки!!!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
показати весь коментар
10.06.2025 09:39 Відповісти
кожного дванадцятого числа я сплачую комунальні, а разом з ними - донат Справі Громад... Буде свято в касапів, буде...
показати весь коментар
10.06.2025 09:45 Відповісти
 
 