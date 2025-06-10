Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 998 080 осіб (+960 за добу), 10919 танків, 28 982 артсистеми, 22 768 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 998 080 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 10.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 998080 (+960) осіб,
- танків - 10919 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22768 (+9) од,
- артилерійських систем – 28982 (+48) од,
- РСЗВ – 1412 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1183 (+0) од,
- літаків – 416 (+2) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40057 (+239),
- крилаті ракети ‒ 3330 (+15),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51455 (+107) од,
- спеціальна техніка ‒ 3912 (+1)
Топ коментарі
+9 kharkov1000
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+8 Яр Холодний
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+6 Огусто
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170! одиниць знищеної техніки та 960 чумардосів за день.
Арта та логістика файно. Трохи броні є. Відбита наймасованіша повітряна атака з феноменальним результатом.
БПЛА перевалили за 40 000!, загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 120 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 998 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
Дев'ять діб літа - 44 борта і одна вертушка - двіжуха.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦