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Новости Санкции против России
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Еврокомиссия сегодня представит 18-й пакет санкций против России, - СМИ

США ввели санкции против трех российских компаний и ряда кораблей РФ

Европейская комиссия во вторник, 10 июня, представит новый - уже 18-й - пакет санкций против России.

Об этом сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Среди ключевых предложений в документе предусмотрено снижение предельной цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

По его словам, уменьшение так называемого "потолка цен" является реакцией на продолжающуюся агрессию России против Украины и ответом на призывы со стороны стран Балтии и Северной Европы, которые уже давно настаивали на этом решении.

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Автор: 

россия (96216) санкции (11477) Евросоюз (17278)


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Топ комментарии
+5
І що в них буде? Заборонять вушні палички в росію надсилати?
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10.06.2025 12:05 Ответить
+3
Шоб два раза не вставати - готуйте 19 - тий
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10.06.2025 12:04 Ответить
+3
Може трампон?
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10.06.2025 12:07 Ответить
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На численні замовлення знову звучить чудова пісня "Шарман Катрін"!
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10.06.2025 12:03 Ответить
Шоб два раза не вставати - готуйте 19 - тий
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10.06.2025 12:04 Ответить
І що в них буде? Заборонять вушні палички в росію надсилати?
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10.06.2025 12:05 Ответить
Може трампон?
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10.06.2025 12:07 Ответить
Раздуплились, когда кацапня в их представительство в Киеве чуть не впердолила.
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10.06.2025 12:06 Ответить
Черговий рулон туалетного паперу. Хоча з туалетного хоч толк є. А з цього....
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10.06.2025 12:11 Ответить
але ж газ нафту та надра, на кацапії, не перестануть купувати.
ну, і тишком нишком продавати мікросхеми для шахедів і ракет.
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10.06.2025 12:13 Ответить
Чесно кажучи ці Всі Пакети вже задовбали...
Зробіть Повну Ізоляцію для ціх недо людей...
І як до бабці не ходи вони зразу перекіснуть у своєму Болоті...
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10.06.2025 12:13 Ответить
А у фіцо з орбаном спитали???🤣
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10.06.2025 12:14 Ответить
Та приймайте вже одразу пакет з пакетами санкцій, щоб лишній раз не напружуватися, а потім тільки щомісяця діставайте по одному.
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10.06.2025 12:19 Ответить
чем заниматься онанизмом от которой рашке не холодно и не жарко,лучше бы помогли деньгами и оружием Украине!а то жуют и жуют эти сопли 3 года,надоели уже
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10.06.2025 12:26 Ответить
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10.06.2025 12:28 Ответить
Вот нащо ці 100500 пакетів санкцій коли ви чудово знаєте всі схеми,дієвих осіб та болючі міста московії. Зробіть хоч раз пекельні та всеосяжні санкції, а не варіть на повільному вогні. Бо поки ви варите українці гибнуть. Але ж звістно це не в ваших евро інтересах
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10.06.2025 12:29 Ответить
 
 