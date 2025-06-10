Еврокомиссия сегодня представит 18-й пакет санкций против России, - СМИ

Европейская комиссия во вторник, 10 июня, представит новый - уже 18-й - пакет санкций против России.

Об этом сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Среди ключевых предложений в документе предусмотрено снижение предельной цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

По его словам, уменьшение так называемого "потолка цен" является реакцией на продолжающуюся агрессию России против Украины и ответом на призывы со стороны стран Балтии и Северной Европы, которые уже давно настаивали на этом решении.

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