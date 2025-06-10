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Еврокомиссия сегодня представит 18-й пакет санкций против России, - СМИ
Европейская комиссия во вторник, 10 июня, представит новый - уже 18-й - пакет санкций против России.
Об этом сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Среди ключевых предложений в документе предусмотрено снижение предельной цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.
По его словам, уменьшение так называемого "потолка цен" является реакцией на продолжающуюся агрессию России против Украины и ответом на призывы со стороны стран Балтии и Северной Европы, которые уже давно настаивали на этом решении.
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+5 Nika Vesela
показать весь комментарий10.06.2025 12:05 Ответить Ссылка
+3 Валентин Коваль #587289
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+3 Wlad West
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ну, і тишком нишком продавати мікросхеми для шахедів і ракет.
Зробіть Повну Ізоляцію для ціх недо людей...
І як до бабці не ходи вони зразу перекіснуть у своєму Болоті...