Єврокомісія сьогодні представить 18-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ

Європейська комісія у вівторок, 10 червня, представить новий - вже 18-й - пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Серед ключових пропозицій у документі передбачено зниження граничної ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

За його словами, зменшення так званої "стелі цін" є реакцією на триваючу агресію Росії проти України і відповіддю на заклики з боку країн Балтії та Північної Європи, які вже давно наполягали на цьому рішенні.

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