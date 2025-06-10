УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12126 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 312 15

Єврокомісія сьогодні представить 18-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ

США запровадили санкції проти трьох російських компаній та низки кораблів РФ

Європейська комісія у вівторок, 10 червня, представить новий - вже 18-й - пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Серед ключових пропозицій у документі передбачено зниження граничної ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

За його словами, зменшення так званої "стелі цін" є реакцією на триваючу агресію Росії проти України і відповіддю на заклики з боку країн Балтії та Північної Європи, які вже давно наполягали на цьому рішенні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час нічної атаки в Києві пошкоджено будівлю поблизу представництва ЄС, - Матернова

Автор: 

росія (66104) санкції (12122) Євросоюз (13672)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
І що в них буде? Заборонять вушні палички в росію надсилати?
показати весь коментар
10.06.2025 12:05 Відповісти
+3
Шоб два раза не вставати - готуйте 19 - тий
показати весь коментар
10.06.2025 12:04 Відповісти
+3
Може трампон?
показати весь коментар
10.06.2025 12:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На численні замовлення знову звучить чудова пісня "Шарман Катрін"!
показати весь коментар
10.06.2025 12:03 Відповісти
Шоб два раза не вставати - готуйте 19 - тий
показати весь коментар
10.06.2025 12:04 Відповісти
І що в них буде? Заборонять вушні палички в росію надсилати?
показати весь коментар
10.06.2025 12:05 Відповісти
Може трампон?
показати весь коментар
10.06.2025 12:07 Відповісти
Раздуплились, когда кацапня в их представительство в Киеве чуть не впердолила.
показати весь коментар
10.06.2025 12:06 Відповісти
Черговий рулон туалетного паперу. Хоча з туалетного хоч толк є. А з цього....
показати весь коментар
10.06.2025 12:11 Відповісти
але ж газ нафту та надра, на кацапії, не перестануть купувати.
ну, і тишком нишком продавати мікросхеми для шахедів і ракет.
показати весь коментар
10.06.2025 12:13 Відповісти
Чесно кажучи ці Всі Пакети вже задовбали...
Зробіть Повну Ізоляцію для ціх недо людей...
І як до бабці не ходи вони зразу перекіснуть у своєму Болоті...
показати весь коментар
10.06.2025 12:13 Відповісти
А у фіцо з орбаном спитали???🤣
показати весь коментар
10.06.2025 12:14 Відповісти
Та приймайте вже одразу пакет з пакетами санкцій, щоб лишній раз не напружуватися, а потім тільки щомісяця діставайте по одному.
показати весь коментар
10.06.2025 12:19 Відповісти
чем заниматься онанизмом от которой рашке не холодно и не жарко,лучше бы помогли деньгами и оружием Украине!а то жуют и жуют эти сопли 3 года,надоели уже
показати весь коментар
10.06.2025 12:26 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2025 12:28 Відповісти
Вот нащо ці 100500 пакетів санкцій коли ви чудово знаєте всі схеми,дієвих осіб та болючі міста московії. Зробіть хоч раз пекельні та всеосяжні санкції, а не варіть на повільному вогні. Бо поки ви варите українці гибнуть. Але ж звістно це не в ваших евро інтересах
показати весь коментар
10.06.2025 12:29 Відповісти
 
 