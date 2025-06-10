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Єврокомісія сьогодні представить 18-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ
Європейська комісія у вівторок, 10 червня, представить новий - вже 18-й - пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Серед ключових пропозицій у документі передбачено зниження граничної ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.
За його словами, зменшення так званої "стелі цін" є реакцією на триваючу агресію Росії проти України і відповіддю на заклики з боку країн Балтії та Північної Європи, які вже давно наполягали на цьому рішенні.
Топ коментарі
+6 Nika Vesela
показати весь коментар10.06.2025 12:05 Відповісти Посилання
+3 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар10.06.2025 12:04 Відповісти Посилання
+3 Wlad West
показати весь коментар10.06.2025 12:07 Відповісти Посилання
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ну, і тишком нишком продавати мікросхеми для шахедів і ракет.
Зробіть Повну Ізоляцію для ціх недо людей...
І як до бабці не ходи вони зразу перекіснуть у своєму Болоті...