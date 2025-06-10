Россия не обещала отказаться от перезапуска ЗАЭС, но сейчас это нереально, - глава МАГАТЭ Гросси

Россия не обещала отказаться от перезапуска оккупированной Запорожской АЭС. Однако, учитывая нынешние условия, перезапуск станции нецелесообразен и его следует избегать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что провел "исчерпывающие обсуждения" с российскими чиновниками во время встречи в Калининграде 6 июня. Глава МАГАТЭ добавил, что вопрос перезапуска ЗАЭС "был одним из главных".

"Россияне не дали никакого обещания, если можно так сказать, но я думаю, что между нами есть договоренность, или по крайней мере обстоятельства складываются так, что в нынешней ситуации они не будут запускать Запорожскую станцию, учитывая ряд факторов", - отметил Гросси.

Он пояснил, что имеет в виду военную ситуацию и технические аспекты, в частности, нехватку достаточного количества воды для охлаждения реакторов и внешнего источника питания.

"Мы знаем, что они намерены перезапустить [ЗАЭС] в определенный момент. Нам показали некоторые планы. Но это вопрос, который имеет другие взаимосвязи с более широкими переговорами, которые продолжаются", - добавил гендиректор МАГАТЭ.

Напомним, Россия обратилась в МАГАТЭ с просьбой выступить посредником между Москвой и Вашингтоном в решении вопроса относительно американского ядерного топлива, хранящегося на оккупированной Запорожской АЭС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский после встречи с Гросси: Идеи России о перезапуске ЗАЭС без Украины - это абсурдно и опасно