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Новости Оккупанты готовят запуск ЗАЭС
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Россия не обещала отказаться от перезапуска ЗАЭС, но сейчас это нереально, - глава МАГАТЭ Гросси

Запорожская АЭС

Россия не обещала отказаться от перезапуска оккупированной Запорожской АЭС. Однако, учитывая нынешние условия, перезапуск станции нецелесообразен и его следует избегать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что провел "исчерпывающие обсуждения" с российскими чиновниками во время встречи в Калининграде 6 июня. Глава МАГАТЭ добавил, что вопрос перезапуска ЗАЭС "был одним из главных".

"Россияне не дали никакого обещания, если можно так сказать, но я думаю, что между нами есть договоренность, или по крайней мере обстоятельства складываются так, что в нынешней ситуации они не будут запускать Запорожскую станцию, учитывая ряд факторов", - отметил Гросси.

Он пояснил, что имеет в виду военную ситуацию и технические аспекты, в частности, нехватку достаточного количества воды для охлаждения реакторов и внешнего источника питания.

"Мы знаем, что они намерены перезапустить [ЗАЭС] в определенный момент. Нам показали некоторые планы. Но это вопрос, который имеет другие взаимосвязи с более широкими переговорами, которые продолжаются", - добавил гендиректор МАГАТЭ.

Напомним, Россия обратилась в МАГАТЭ с просьбой выступить посредником между Москвой и Вашингтоном в решении вопроса относительно американского ядерного топлива, хранящегося на оккупированной Запорожской АЭС.

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МАГАТЭ (410) Запорожская АЭС (722) Рафаэль Гросси (187)


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Не тільки вилизав,а ще й відсмоктав.
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10.06.2025 13:10 Ответить
Росія не обіцяла відмовитися від перезапуску ЗАЕС, але зараз це нереально

Що саме хотів сказати шановний пан журналіст?
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10.06.2025 13:11 Ответить
що ця руснява підстилка **здить ротом? Все якесь шмякання, виправдання. Зрозуміло, що коли ручкався з хлом в сочі, тоді і бабки брав від кцпів, щоб вкрадену заес для кацапії легалізувати. З цим пітухом аргентінським все зрозуміло, які і з іншими організаціями, підруснявими.
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10.06.2025 14:23 Ответить
А що те гросі ЗРОБИЛО ДЛЯ ПОПЕОРЕДЖЕННЯ КАТАСТРОФИ, адже воно чудово знайоме з дебілами, здатними поховати разом зі своїми тупими мізками ПІВЄВРОПИ???
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10.06.2025 16:07 Ответить
 
 