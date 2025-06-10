Росія не обіцяла відмовитися від перезапуску ЗАЕС, але зараз це нереально, - глава МАГАТЕ Гроссі

Росія не обіцяла відмовитися від перезапуску окупованої Запорізької АЕС. Проте, з огляду на нинішні умови, перезапуск станції недоцільний і його слід уникати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Він наголосив, що провів "вичерпні обговорення" з російськими чиновниками під час зустрічі в Калінінграді 6 червня. Глава МАГАТЕ додав, що питання перезапуску ЗАЕС "було одним із головних".

"Росіяни не дали жодної обіцянки, якщо можна так сказати, але я думаю, що між нами є домовленість, або принаймні обставини складаються так, що за нинішньої ситуації вони не запускатимуть Запорізьку станцію з огляду на низку чинників", - зазначив Гроссі.

Він пояснив, що має на увазі військову ситуацію і технічні аспекти, зокрема, брак достатньої кількості води для охолодження реакторів та зовнішнього джерела живлення.

"Ми знаємо, що вони мають намір перезапустити [ЗАЕС] у певний момент. Нам показали деякі плани. Але це питання, яке має інші взаємозв'язки з більш широкими переговорами, які тривають", — додав гендиректор МАГАТЕ.

Нагадаємо, Росія звернулася до МАГАТЕ з проханням виступити посередником між Москвою та Вашингтоном у вирішенні питання щодо американського ядерного палива, що зберігається на окупованій Запорізькій АЕС.

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