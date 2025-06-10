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Новини Окупанти готують запуск ЗАЕС
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Росія не обіцяла відмовитися від перезапуску ЗАЕС, але зараз це нереально, - глава МАГАТЕ Гроссі

Запорізька АЕС

Росія не обіцяла відмовитися від перезапуску окупованої Запорізької АЕС. Проте, з огляду на нинішні умови,  перезапуск  станції недоцільний і його слід уникати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Він наголосив, що  провів "вичерпні обговорення" з російськими чиновниками під час зустрічі в Калінінграді 6 червня. Глава МАГАТЕ додав, що питання перезапуску ЗАЕС "було одним із головних".

"Росіяни не дали жодної обіцянки, якщо можна так сказати, але я думаю, що між нами є домовленість, або принаймні обставини складаються так, що за нинішньої ситуації вони не запускатимуть Запорізьку станцію з огляду на низку чинників", - зазначив Гроссі.

Він пояснив, що має на увазі військову ситуацію і технічні аспекти, зокрема, брак достатньої кількості води для охолодження реакторів та зовнішнього джерела живлення.

 "Ми знаємо, що вони мають намір перезапустити [ЗАЕС] у певний момент. Нам показали деякі плани. Але це питання, яке має інші взаємозв'язки з більш широкими переговорами, які тривають", — додав гендиректор МАГАТЕ.  

Нагадаємо, Росія звернулася до МАГАТЕ з проханням виступити посередником між Москвою та Вашингтоном у вирішенні питання щодо американського ядерного палива, що зберігається на окупованій Запорізькій АЕС.

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Автор: 

МАГАТЕ (735) Запорізька АЕС (1429) Гроссі Рафаель (308)


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Не тільки вилизав,а ще й відсмоктав.
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10.06.2025 13:10 Відповісти
Росія не обіцяла відмовитися від перезапуску ЗАЕС, але зараз це нереально

Що саме хотів сказати шановний пан журналіст?
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10.06.2025 13:11 Відповісти
що ця руснява підстилка **здить ротом? Все якесь шмякання, виправдання. Зрозуміло, що коли ручкався з хлом в сочі, тоді і бабки брав від кцпів, щоб вкрадену заес для кацапії легалізувати. З цим пітухом аргентінським все зрозуміло, які і з іншими організаціями, підруснявими.
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10.06.2025 14:23 Відповісти
 
 