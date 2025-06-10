Американские дроны Switchblade 600 уничтожают российскую колонну - танк и три БМП. ВИДЕО

Бойцы роты "Charlie" из 14-го отдельного полка БпАК СБС с помощью американских дронов Switchblade 600 уничтожили в Донецкой области российский танк и три БМП, которые двигались колонной вдоль перелеска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Дроны Switchblade 600 проводят демилитаризацию российской бронегруппы - танка, ведущего колонну, и БМП противника. На видео зафиксировано уникальное событие: одно средство уничтожило сразу две БМП. Первая боевая машина была поражена и взорвалась, вызвав детонацию второй, которая двигалась позади", - отмечается в комментарии к видео.

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