Американские дроны Switchblade 600 уничтожают российскую колонну - танк и три БМП. ВИДЕО
Бойцы роты "Charlie" из 14-го отдельного полка БпАК СБС с помощью американских дронов Switchblade 600 уничтожили в Донецкой области российский танк и три БМП, которые двигались колонной вдоль перелеска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Дроны Switchblade 600 проводят демилитаризацию российской бронегруппы - танка, ведущего колонну, и БМП противника. На видео зафиксировано уникальное событие: одно средство уничтожило сразу две БМП. Первая боевая машина была поражена и взорвалась, вызвав детонацию второй, которая двигалась позади", - отмечается в комментарии к видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий10.06.2025 14:14 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
AbOriginal_UA
показать весь комментарий10.06.2025 14:18 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
Микола Січень #486030
показать весь комментарий10.06.2025 16:06 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Vilis Jms
показать весь комментарий10.06.2025 14:35 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Andrey #609064
показать весь комментарий10.06.2025 16:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Иван Сулима
показать весь комментарий10.06.2025 14:39 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Konstantin Lisenkov #595953
показать весь комментарий10.06.2025 17:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль