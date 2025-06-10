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Новости Поставки дронов поставки оружия
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Американские дроны Switchblade 600 уничтожают российскую колонну - танк и три БМП. ВИДЕО

Бойцы роты "Charlie" из 14-го отдельного полка БпАК СБС с помощью американских дронов Switchblade 600 уничтожили в Донецкой области российский танк и три БМП, которые двигались колонной вдоль перелеска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Дроны Switchblade 600 проводят демилитаризацию российской бронегруппы - танка, ведущего колонну, и БМП противника. На видео зафиксировано уникальное событие: одно средство уничтожило сразу две БМП. Первая боевая машина была поражена и взорвалась, вызвав детонацию второй, которая двигалась позади", - отмечается в комментарии к видео.

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Автор: 

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Негуйовий такий дрон - пекельний!
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10.06.2025 14:14 Ответить
Ну, за Switchblade 600 !
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10.06.2025 14:18 Ответить
Джавелін на максімалках..
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10.06.2025 16:06 Ответить
Так наконец научились на них поставить РЕБ ...наконец то... .
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10.06.2025 14:35 Ответить
РЕБ ставят для подавления беспилотников, а не на сами беспилотники. Тем более в случае с Switchblade там вообще ии стоит. В этом его основная фишка. без него это простойй беспилотник только раз в 50 дороже обычного fpv.
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10.06.2025 16:33 Ответить
Switchblade - лезо, яке перетвоює(на лайно))
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10.06.2025 14:39 Ответить
Не треба тинятися, шастати там, де можна заблукати, адже на тебе там чекає Switchblade 600 і не тільки
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10.06.2025 17:14 Ответить
 
 