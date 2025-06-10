Американські дрони Switchblade 600 знищують російську колону - танк та три БМП. ВIДЕО

Бійці роти "Charlie" із 14-го окремого полку БпАК СБС за допомогою американських дронів Switchblade 600 знищили на Донеччині російський танк та три БМП, які рухалися колоною вздовж переліску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Дрони Switchblade 600 проводять демілітаризацію російської бронегрупи - танка, що веде колону, та БМП противника. На відео зафіксовано унікальну подію: один засіб знищив одразу дві БМП. Перша бойова машина була уражена та вибухнула, спричинивши детонацію другої, що рухалася позаду", - зазначається у коментарі до відео.

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