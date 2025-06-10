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Новини постачання дронів поставки зброї
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Американські дрони Switchblade 600 знищують російську колону - танк та три БМП. ВIДЕО

Бійці роти "Charlie" із 14-го окремого полку БпАК СБС за допомогою американських дронів Switchblade 600 знищили на Донеччині російський танк та три БМП, які рухалися колоною вздовж переліску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Дрони Switchblade 600 проводять демілітаризацію російської бронегрупи - танка, що веде колону, та БМП противника. На відео зафіксовано унікальну подію: один засіб знищив одразу дві БМП. Перша бойова машина була уражена та вибухнула, спричинивши детонацію другої, що рухалася позаду", - зазначається у коментарі до відео.

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Автор: 

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Негуйовий такий дрон - пекельний!
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10.06.2025 14:14 Відповісти
Ну, за Switchblade 600 !
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10.06.2025 14:18 Відповісти
Джавелін на максімалках..
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10.06.2025 16:06 Відповісти
Так наконец научились на них поставить РЕБ ...наконец то... .
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10.06.2025 14:35 Відповісти
РЕБ ставят для подавления беспилотников, а не на сами беспилотники. Тем более в случае с Switchblade там вообще ии стоит. В этом его основная фишка. без него это простойй беспилотник только раз в 50 дороже обычного fpv.
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10.06.2025 16:33 Відповісти
Switchblade - лезо, яке перетвоює(на лайно))
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10.06.2025 14:39 Відповісти
Не треба тинятися, шастати там, де можна заблукати, адже на тебе там чекає Switchblade 600 і не тільки
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10.06.2025 17:14 Відповісти
 
 