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Зеленский ввел новые санкции: в перечне "Артек" в оккупированном Крыму
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении ряда физических и юридических лиц.
Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.
Так, в перечне, в частности:
- Федеральное государственное бюджетное учебное заведение "Международный детский центр "Артек";
- Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых";
- Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Херсонской области;
- Автономная некоммерческая организация "Центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет";
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мелитопольский государственный университет";
- Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество "Знание";
- Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя";
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Морской инновационный центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя";
- Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун".
Также были введены санкции против 48 физических лиц.
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А якщо серйозно, то санкції - це видимість роботи, коли працювати на результат не хочеться. Санкції не зупинили ні чучхістів, ні іранців, ні тих же кацапів.