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Новости Санкции СНБО
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Зеленский ввел новые санкции: в перечне "Артек" в оккупированном Крыму

Новые санкции СНБО. Какие ограничения ввел Зеленский

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении ряда физических и юридических лиц.

Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.

Так, в перечне, в частности:

  • Федеральное государственное бюджетное учебное заведение "Международный детский центр "Артек";
  • Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых";
  • Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Херсонской области;
  • Автономная некоммерческая организация "Центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет";
  • Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мелитопольский государственный университет";
  • Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество "Знание";
  • Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя";
  • Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Морской инновационный центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя";
  • Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун".

Также были введены санкции против 48 физических лиц.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20889) санкции (11477) СНБО (4441)


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Усьо! Тепер погонимо кацапа!
А якщо серйозно, то санкції - це видимість роботи, коли працювати на результат не хочеться. Санкції не зупинили ні чучхістів, ні іранців, ні тих же кацапів.
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10.06.2025 16:52 Ответить
Працює неборака...
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10.06.2025 16:53 Ответить
Чисто поржать саме те, що треба.
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10.06.2025 16:53 Ответить
Е..ть, е..ть оце потужно. И как от этого пострадает "Артек" ? Надо сразу санкции на кацапскую армию ввести и победа не за горами.
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10.06.2025 16:56 Ответить
Усі кричать Суми, Суми. Які нахрін Суми. Артек!
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10.06.2025 16:58 Ответить
Не переживайте, як тільки захоплять Суми - зеленський обов'язково запровадить санкції проти усіх компаній, які будуть працювати у захопленому місті.
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10.06.2025 17:00 Ответить
що може бути потужніше кільканадцятого пакету санкцій від ЄС? Лише пакет від Володі Зеленського
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10.06.2025 17:01 Ответить
А дівітьнадцятого не буде, бо Вова мобілізаційний вік не знизив?
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10.06.2025 17:06 Ответить
буде звісно. І 119 буде. головне щоб українців вистачило
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10.06.2025 17:07 Ответить
Як наш президент може вплинути на діяльність цих закладів? Хіба що запропонувати Трампу накласти на них мито.😊
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10.06.2025 17:03 Ответить
про санкції на газіровку і пломбір найпотужніший забув якось.
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10.06.2025 17:05 Ответить
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10.06.2025 17:06 Ответить
Дави їх вава, а то зовсім страх втратили, Порошенко попри санкції продовжує волонтерити, все возить і возить допомогу в ЗСУ, наклади на нього ще мита
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10.06.2025 17:14 Ответить
 
 