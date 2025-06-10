Зеленский ввел новые санкции: в перечне "Артек" в оккупированном Крыму

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении ряда физических и юридических лиц.

Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.

Так, в перечне, в частности:

Федеральное государственное бюджетное учебное заведение "Международный детский центр "Артек";

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых";

Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Херсонской области;

Автономная некоммерческая организация "Центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет";

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мелитопольский государственный университет";

Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество "Знание";

Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя";

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Морской инновационный центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя";

Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун".

Также были введены санкции против 48 физических лиц.

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