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Зеленський запровадив нові санкції: в переліку "Артек" в окупованому Криму
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо низки фізичних та юридичних осіб.
Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.
Так, у переліку, зокрема:
- Федеральний державний бюджетний навчальний заклад "Міжнародний дитячий центр "Артек";
- Загальноросійський громадсько-державний рух дітей і молоді "Рух перших";
- Регіональне відділення Загальноросійського громадськодержавного руху дітей і молоді "Рух перших" Херсонської області;
- Автономна некомерційна організація "Центр гуманітарних та культурних ініціатив "Рассвєт";
- Федеральний державний бюджетний освітній заклад вищої освіти "Мелітопольський державний університет";
- Загальноросійська громадсько-державна просвітницька організація "Російське товариство "Знання";
- Регіональне відділення Загальноросійської громадськодержавної організації "Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії міста Севастополя";
- Автономна некомерційна організація додаткової професійної освіти "Морський інноваційний центр регіонального відділення Загальноросійської громадсько-державної організації "Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії міста Севастополя";
- Всеросійська громадська організація морських піхотинців "Тайфун".
Також було запроваджено санкції проти 48 фізичних осіб.
Топ коментарі
+7 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар10.06.2025 16:52 Відповісти Посилання
+3 Макар #591193
показати весь коментар10.06.2025 16:53 Відповісти Посилання
+3 Lawrence Smith
показати весь коментар10.06.2025 16:56 Відповісти Посилання
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А якщо серйозно, то санкції - це видимість роботи, коли працювати на результат не хочеться. Санкції не зупинили ні чучхістів, ні іранців, ні тих же кацапів.