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Новини Санкції РНБО
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Зеленський запровадив нові санкції: в переліку "Артек" в окупованому Криму

Нові санкції РНБО. Які обмеження запровадив Зеленський

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо низки фізичних та юридичних осіб.

Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.

Так, у переліку, зокрема:

  • Федеральний державний бюджетний навчальний заклад "Міжнародний дитячий центр "Артек";
  • Загальноросійський громадсько-державний рух дітей і молоді "Рух перших";
  • Регіональне відділення Загальноросійського громадськодержавного руху дітей і молоді "Рух перших" Херсонської області;
  • Автономна некомерційна організація "Центр гуманітарних та культурних ініціатив "Рассвєт";
  • Федеральний державний бюджетний освітній заклад вищої освіти "Мелітопольський державний університет";
  • Загальноросійська громадсько-державна просвітницька організація "Російське товариство "Знання";
  • Регіональне відділення Загальноросійської громадськодержавної організації "Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії міста Севастополя";
  • Автономна некомерційна організація додаткової професійної освіти "Морський інноваційний центр регіонального відділення Загальноросійської громадсько-державної організації "Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії міста Севастополя";
  • Всеросійська громадська організація морських піхотинців "Тайфун".

Також було запроваджено санкції проти 48 фізичних осіб.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24374) санкції (12122) РНБО (2294)


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Топ коментарі
+7
Усьо! Тепер погонимо кацапа!
А якщо серйозно, то санкції - це видимість роботи, коли працювати на результат не хочеться. Санкції не зупинили ні чучхістів, ні іранців, ні тих же кацапів.
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10.06.2025 16:52 Відповісти
+3
Чисто поржать саме те, що треба.
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10.06.2025 16:53 Відповісти
+3
Е..ть, е..ть оце потужно. И как от этого пострадает "Артек" ? Надо сразу санкции на кацапскую армию ввести и победа не за горами.
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10.06.2025 16:56 Відповісти
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Усьо! Тепер погонимо кацапа!
А якщо серйозно, то санкції - це видимість роботи, коли працювати на результат не хочеться. Санкції не зупинили ні чучхістів, ні іранців, ні тих же кацапів.
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10.06.2025 16:52 Відповісти
Працює неборака...
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10.06.2025 16:53 Відповісти
Чисто поржать саме те, що треба.
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10.06.2025 16:53 Відповісти
Е..ть, е..ть оце потужно. И как от этого пострадает "Артек" ? Надо сразу санкции на кацапскую армию ввести и победа не за горами.
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10.06.2025 16:56 Відповісти
Усі кричать Суми, Суми. Які нахрін Суми. Артек!
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10.06.2025 16:58 Відповісти
Не переживайте, як тільки захоплять Суми - зеленський обов'язково запровадить санкції проти усіх компаній, які будуть працювати у захопленому місті.
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10.06.2025 17:00 Відповісти
що може бути потужніше кільканадцятого пакету санкцій від ЄС? Лише пакет від Володі Зеленського
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10.06.2025 17:01 Відповісти
А дівітьнадцятого не буде, бо Вова мобілізаційний вік не знизив?
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10.06.2025 17:06 Відповісти
буде звісно. І 119 буде. головне щоб українців вистачило
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10.06.2025 17:07 Відповісти
Як наш президент може вплинути на діяльність цих закладів? Хіба що запропонувати Трампу накласти на них мито.😊
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10.06.2025 17:03 Відповісти
про санкції на газіровку і пломбір найпотужніший забув якось.
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10.06.2025 17:05 Відповісти
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10.06.2025 17:06 Відповісти
Дави їх вава, а то зовсім страх втратили, Порошенко попри санкції продовжує волонтерити, все возить і возить допомогу в ЗСУ, наклади на нього ще мита
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10.06.2025 17:14 Відповісти
Санкціі проти ,,Артеку"? Воно дурне навіть не розуміє що окрім істеричного сміху з боку росіянців і обурення з боку украінців ніякого іншого результату воно не дасть.... Краще б воно промовчало або взагалі б нічого не робило- було б значніше краще.... Воно звикло бігати з голою сракою по сцені коли було артистом, і думає що і зараз президентом можна також імітувати кіпучу діяльність бестолково бігаючи і ********** руками видаючи ,,на гора' всяку несітницю......
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10.06.2025 17:21 Відповісти
А где в этом перечни говнокомпании из параши, которые крутят говносериалы с главзебом по параш-ТВ и отстёгивают ему грязные парашные деньги?
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10.06.2025 17:25 Відповісти
 
 