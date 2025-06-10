В следующем квартале военные начнут получать первые наборы "Пакет раненого", - Минобороны

В следующем квартале военнослужащие, которые проходят лечение и восстановление после ранений, будут получать наборы "Пакет раненого".

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Евгений Мойсюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я надеюсь, что в короткие сроки мы завершим технические детали и получим финансирование в пересмотре нашего бюджета на следующие полгода, и в следующем квартале первые пакеты уже будут доставлены нашим военнослужащим, которые проходят лечение", - сообщил Мойсюк.

Он напомнил, что "Пакет раненого" был разработан коллективом Минобороны несколько месяцев назад.

"Пакет раненого" - максимально удобное и комфортное средство для всех наших военнослужащих, которые оказались в больницах, госпиталях", - отметил Мойсюк.

В набор "Пакет раненого" войдут адаптивная одежда, средства гигиены и специальная посуда - всего 30 позиций. Постановление правительства о введении "Пакета раненого" ожидается на этой неделе.

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