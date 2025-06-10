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Новости Пакет раненого
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В следующем квартале военные начнут получать первые наборы "Пакет раненого", - Минобороны

Вещи из Пакет для раненого

В следующем квартале военнослужащие, которые проходят лечение и восстановление после ранений, будут получать наборы "Пакет раненого".

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Евгений Мойсюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я надеюсь, что в короткие сроки мы завершим технические детали и получим финансирование в пересмотре нашего бюджета на следующие полгода, и в следующем квартале первые пакеты уже будут доставлены нашим военнослужащим, которые проходят лечение", - сообщил Мойсюк.

Он напомнил, что "Пакет раненого" был разработан коллективом Минобороны несколько месяцев назад.

"Пакет раненого" - максимально удобное и комфортное средство для всех наших военнослужащих, которые оказались в больницах, госпиталях", - отметил Мойсюк.

В набор "Пакет раненого" войдут адаптивная одежда, средства гигиены и специальная посуда - всего 30 позиций. Постановление правительства о введении "Пакета раненого" ожидается на этой неделе.

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Автор: 

Минобороны (9426) ранение (3400) ВСУ (6699)


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10.06.2025 17:36 Ответить
а почему "міністерство охорони здоровя" занимается х*рней, а не делает\не покупает снаряды, мины, танки и дроны?
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10.06.2025 17:40 Ответить
В нас якщо нічого не відірвало то боєць автоматично стає придатний. А мажори з фітнесцентрів інваліди 3-2 груп.
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10.06.2025 17:45 Ответить
А що входить до пакунку прокурвочика?
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10.06.2025 18:04 Ответить
 
 