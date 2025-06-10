У наступному кварталі почнуть видавати перші набори "Пакунку пораненого", - Міноборони

У наступному кварталі військовослужбовці, які проходять лікування та відновлення після поранень, будуть отримувати набори "Пакунок пораненого".

Про це заявив заступник міністра оборони України Євген Мойсюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я сподіваюсь, що в короткі терміни ми завершимо технічні деталі і отримаємо фінансування в перегляді нашого бюджету на наступні пів року, і в наступному кварталі перші пакунки вже будуть доставлені до наших військовослужбовців, які проходять лікування", - повідомив Мойсюк.

Він нагадав, що "Пакунок пораненого" був розроблений колективом Міноборони декілька місяців тому.

"Пакунок пораненого" - максимально зручний і комфортний засіб для всіх наших військовослужбовців, які опинились в лікарнях, шпиталях", - наголосив Мойсюк.

До набору "Пакунок пораненого" увійдуть адаптивний одяг, засоби гігієни та спеціальний посуд - загалом 30 позицій. Постанова уряду щодо запровадження "Пакунку пораненого" очікується цього тижня.

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