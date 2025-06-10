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Новини Пакунок пораненого
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У наступному кварталі почнуть видавати перші набори "Пакунку пораненого", - Міноборони

речі з Пакунку пораненого

У наступному кварталі військовослужбовці, які проходять лікування та відновлення після поранень, будуть отримувати набори "Пакунок пораненого".

Про це заявив заступник міністра оборони України Євген Мойсюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я сподіваюсь, що в короткі терміни ми завершимо технічні деталі і отримаємо фінансування в перегляді нашого бюджету на наступні пів року, і в наступному кварталі перші пакунки вже будуть доставлені до наших військовослужбовців, які проходять лікування", - повідомив Мойсюк.

Він нагадав, що "Пакунок пораненого" був розроблений колективом Міноборони декілька місяців тому.

"Пакунок пораненого" - максимально зручний і комфортний засіб для всіх наших військовослужбовців, які опинились в лікарнях, шпиталях", - наголосив Мойсюк.

До набору "Пакунок пораненого" увійдуть адаптивний одяг, засоби гігієни та спеціальний посуд - загалом 30 позицій. Постанова уряду щодо запровадження "Пакунку пораненого" очікується цього тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони розповіли, яке грошове забезпечення отримують поранені військовослужбовці. ІНФОГРАФІКА

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Міноборони (7483) поранення (2819) ЗСУ (7674)


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10.06.2025 17:36 Відповісти
а почему "міністерство охорони здоровя" занимается х*рней, а не делает\не покупает снаряды, мины, танки и дроны?
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10.06.2025 17:40 Відповісти
Может быть, потому, что для этого существует другое министерство?
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10.06.2025 18:50 Відповісти
В нас якщо нічого не відірвало то боєць автоматично стає придатний. А мажори з фітнесцентрів інваліди 3-2 груп.
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10.06.2025 17:45 Відповісти
А що входить до пакунку прокурвочика?
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10.06.2025 18:04 Відповісти
прокурорчика? мабудь пенсія 100 тис. в 30 років, інвалідність другої групи, непридатність і відповідно ще 60 тис. за інвалідність, катайся закордон досхочу, порушуй ПДР і вбивай на дорогах і нічого не бійся...що там ще забув?
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10.06.2025 18:32 Відповісти
Ви гроші давайте, а не "покупки".
Гроші потрібні на ліки, на харчування, родині , яка підтримує пораненого.
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10.06.2025 18:25 Відповісти
 
 