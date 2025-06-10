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Мерц о воздушных атаках РФ на Украину: Это серьезные военные преступления

канцлер Германии Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил последнюю массированную воздушную атаку России на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это серьезные военные преступления. Это террор против гражданского населения. Россия обостряет ситуацию вместо того, чтобы вести переговоры. Помощь Киеву, давление на Москву: оба необходимы для настоящих мирных переговоров", - написал Мерц в соцсети Х.

Читайте: Мерц: Германия обещает помогать Украине в борьбе с РФ "столько, сколько нужно"

Автор: 

война в Украине (4735) Фридрих Мерц (153)


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Топ комментарии
+3
Чергова стурбованість та занепокоєння.
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10.06.2025 19:26 Ответить
+3
Це серйозні воєнні злочини. Це терор проти цивільного населення

Це дуже-дуже нехароші вчинки - я правильно розумію, герр Мерц?
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10.06.2025 19:32 Ответить
+2
трамп: ой не чує баба. 9 чи 10 тижнів ще почекати росіян, щоб дізнатись про їх наміри?
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10.06.2025 19:25 Ответить
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трамп: ой не чує баба. 9 чи 10 тижнів ще почекати росіян, щоб дізнатись про їх наміри?
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10.06.2025 19:25 Ответить
Чергова стурбованість та занепокоєння.
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10.06.2025 19:26 Ответить
Це треба казати
Бо тоді АдГ буде спекулювати нащо зброю давати Україні
Приклад ТАКО і його культу вас нічому не навчив ?
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10.06.2025 19:59 Ответить
Це серйозні воєнні злочини. Це терор проти цивільного населення

Це дуже-дуже нехароші вчинки - я правильно розумію, герр Мерц?
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10.06.2025 19:32 Ответить
Мерц вже бачив фото нашого полоненого ?
Що він на це скаже ?
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10.06.2025 19:35 Ответить
Це в Мерца є окуляри, щоб роздивлятися подіі!
А в гомиків трампа та венса на жопі не існує окулярів, щоб вони побачити іх має рашка не тільки в жопу, а і в іх поганий ріт, котрий звінучуваєте, що Україна має наглисть захищатися від русні.
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10.06.2025 19:39 Ответить
З такими партнерами як отакі мерци і ворогів не треба
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10.06.2025 19:47 Ответить
Сраний кремліський виродок - ти гавкаєш не на те дерево
Якщо хочеш звинуватити кого - висувай прид'яви до ТАКО з ФША
А Європа зараз не тільки не зменьшує постачання зброї , але і збільшує його , щоб покрити ту зброю , яку Україна не отримує від ФША (а це нагадаю 50%)
Твоє анти-європейське лайно тут не пройде
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10.06.2025 20:01 Ответить
Вже 20й раз тобі пишу..кидай ти те будівництво в Чехії. Скільки ти там будеш інтегруватись???їдь до дому..такого відважного патріота не вистачає на фронті
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10.06.2025 20:10 Ответить
Істериш - мені подобається
Що , ссана кремлівсько-трампіська консерва, нема чого фактам заперечити
От і добренько
І я ж тобі вже , дебілушці, пояснював , що , навідмінно від тебе : Під своїм ім'ям сиджу і ВПН не Юзаю
Чекни мій профіль на DOU одразу зрозумієш , що я деликий від будівництва
Хоча ти , кацап, мабудь не одразу зрозумієш навіть , що то таке
Ну загуглиш у яндексі своєму
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10.06.2025 20:18 Ответить
Артемчику...то в тебе словарний понос...заспокойся а то в тебе вже жопа підгоріла
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10.06.2025 20:21 Ответить
Ой, ну не істери, що навідміно від тебе , кацапчику, у мене більший словниковий запас
Краще якісь контр-аргументи приведи
Не можеш? Отож!
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10.06.2025 20:25 Ответить
А шо там Таурусы, Федя? Поламались?
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10.06.2025 19:47 Ответить
Для чукч які не читателі
Німеччина засекретить дані про передачу зброї Україні: це торкнеться і Taurus, - Spiegel
Але останнім часом якось аж занадто далеко і занадто часто прилітає по кацапським заводам
Беспілотники так не можуть
Доречі схоже "непостачання" Taurus будуть лише збільшувати
Німеччина може допомогти Україні з розробкою далекобійних ракет, - Bild

Нагадаю , що Мерц ще той майстр тонкого тролінгу
ТАКО так радів портрету батька який привіз Мерц, і те , що канцлер назвав його справжнім арійцем , що навіть не зрозумів , як його висміяли
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10.06.2025 20:06 Ответить
Угу. Так засекретила, что теперь можно и не давать. Это как раз для любителей конспирологии.
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10.06.2025 20:19 Ответить
Та я не проти ,що ваша контора так гадає
Он Ізраїль вже "не дав" Patriot так ,що за останній обстріл збили усі іскандери і кінжал
Тепер Німеччина так "не дає" , що ЗСУ більшує частоту і географію ударів углиб рашки
Тому продовжуй вірити , що ніхто нічого не дає
Нас ,українців і наших союзників - це влаштовує
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10.06.2025 20:23 Ответить
Та ясен пень, догадливый ты наш. Частоту и географию... Та ты аналитик прямо... То есть, мы понимаем, чем кацапы по нам стреляют, а они, бараны такие - нет. Им, значит, невдомёк. Ну. разве что, ты вот тут проболтался.
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10.06.2025 20:29 Ответить
А на минулі вже похєр, ліш бьі нє стрєлялі? Нікчемні виродки.
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10.06.2025 20:15 Ответить
А де він таке казав , аладушек, наче ніде не бачу у новині ? Можеш привести джерело звідки ти це витяг ?
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10.06.2025 20:26 Ответить
 
 