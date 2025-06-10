Мерц о воздушных атаках РФ на Украину: Это серьезные военные преступления

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил последнюю массированную воздушную атаку России на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это серьезные военные преступления. Это террор против гражданского населения. Россия обостряет ситуацию вместо того, чтобы вести переговоры. Помощь Киеву, давление на Москву: оба необходимы для настоящих мирных переговоров", - написал Мерц в соцсети Х.

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