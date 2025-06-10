Мерц о воздушных атаках РФ на Украину: Это серьезные военные преступления
Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил последнюю массированную воздушную атаку России на Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это серьезные военные преступления. Это террор против гражданского населения. Россия обостряет ситуацию вместо того, чтобы вести переговоры. Помощь Киеву, давление на Москву: оба необходимы для настоящих мирных переговоров", - написал Мерц в соцсети Х.
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+3 ОсвальдКоблпот #588757
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+3 Алекс Скела
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+2 Redcar Ukraine
показать весь комментарий10.06.2025 19:25 Ответить Ссылка
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Бо тоді АдГ буде спекулювати нащо зброю давати Україні
Приклад ТАКО і його культу вас нічому не навчив ?
Це дуже-дуже нехароші вчинки - я правильно розумію, герр Мерц?
Що він на це скаже ?
А в гомиків трампа та венса на жопі не існує окулярів, щоб вони побачити іх має рашка не тільки в жопу, а і в іх поганий ріт, котрий звінучуваєте, що Україна має наглисть захищатися від русні.
Якщо хочеш звинуватити кого - висувай прид'яви до ТАКО з ФША
А Європа зараз не тільки не зменьшує постачання зброї , але і збільшує його , щоб покрити ту зброю , яку Україна не отримує від ФША (а це нагадаю 50%)
Твоє анти-європейське лайно тут не пройде
Що , ссана кремлівсько-трампіська консерва, нема чого фактам заперечити
От і добренько
І я ж тобі вже , дебілушці, пояснював , що , навідмінно від тебе : Під своїм ім'ям сиджу і ВПН не Юзаю
Чекни мій профіль на DOU одразу зрозумієш , що я деликий від будівництва
Хоча ти , кацап, мабудь не одразу зрозумієш навіть , що то таке
Ну загуглиш у яндексі своєму
Краще якісь контр-аргументи приведи
Не можеш? Отож!
Німеччина засекретить дані про передачу зброї Україні: це торкнеться і Taurus, - Spiegel
Але останнім часом якось аж занадто далеко і занадто часто прилітає по кацапським заводам
Беспілотники так не можуть
Доречі схоже "непостачання" Taurus будуть лише збільшувати
Німеччина може допомогти Україні з розробкою далекобійних ракет, - Bild
Нагадаю , що Мерц ще той майстр тонкого тролінгу
ТАКО так радів портрету батька який привіз Мерц, і те , що канцлер назвав його справжнім арійцем , що навіть не зрозумів , як його висміяли
Он Ізраїль вже "не дав" Patriot так ,що за останній обстріл збили усі іскандери і кінжал
Тепер Німеччина так "не дає" , що ЗСУ більшує частоту і географію ударів углиб рашки
Тому продовжуй вірити , що ніхто нічого не дає
Нас ,українців і наших союзників - це влаштовує