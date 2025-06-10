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Мерц про повітряні атаки РФ на Україну: Це серйозні воєнні злочини

канцлер Німеччини Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засудив останню масовану повітряну атаку Росії на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це серйозні воєнні злочини. Це терор проти цивільного населення. Росія загострює ситуацію замість того, щоб вести переговори. Допомога Києву, тиск на Москву: обидва необхідні для справжніх мирних переговорів", - написав Мерц у соцмережі Х.

Читайте: Мерц: Німеччина обіцяє допомагати Україні у боротьбі з РФ "стільки, скільки потрібно"

Автор: 

війна в Україні (4771) Мерц Фрідріх (156)


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Топ коментарі
+3
Чергова стурбованість та занепокоєння.
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10.06.2025 19:26 Відповісти
+3
Це серйозні воєнні злочини. Це терор проти цивільного населення

Це дуже-дуже нехароші вчинки - я правильно розумію, герр Мерц?
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10.06.2025 19:32 Відповісти
+2
трамп: ой не чує баба. 9 чи 10 тижнів ще почекати росіян, щоб дізнатись про їх наміри?
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10.06.2025 19:25 Відповісти
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трамп: ой не чує баба. 9 чи 10 тижнів ще почекати росіян, щоб дізнатись про їх наміри?
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10.06.2025 19:25 Відповісти
Чергова стурбованість та занепокоєння.
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10.06.2025 19:26 Відповісти
Це треба казати
Бо тоді АдГ буде спекулювати нащо зброю давати Україні
Приклад ТАКО і його культу вас нічому не навчив ?
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10.06.2025 19:59 Відповісти
Це серйозні воєнні злочини. Це терор проти цивільного населення

Це дуже-дуже нехароші вчинки - я правильно розумію, герр Мерц?
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10.06.2025 19:32 Відповісти
Мерц вже бачив фото нашого полоненого ?
Що він на це скаже ?
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10.06.2025 19:35 Відповісти
Це в Мерца є окуляри, щоб роздивлятися подіі!
А в гомиків трампа та венса на жопі не існує окулярів, щоб вони побачити іх має рашка не тільки в жопу, а і в іх поганий ріт, котрий звінучуваєте, що Україна має наглисть захищатися від русні.
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10.06.2025 19:39 Відповісти
З такими партнерами як отакі мерци і ворогів не треба
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10.06.2025 19:47 Відповісти
Сраний кремліський виродок - ти гавкаєш не на те дерево
Якщо хочеш звинуватити кого - висувай прид'яви до ТАКО з ФША
А Європа зараз не тільки не зменьшує постачання зброї , але і збільшує його , щоб покрити ту зброю , яку Україна не отримує від ФША (а це нагадаю 50%)
Твоє анти-європейське лайно тут не пройде
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10.06.2025 20:01 Відповісти
Вже 20й раз тобі пишу..кидай ти те будівництво в Чехії. Скільки ти там будеш інтегруватись???їдь до дому..такого відважного патріота не вистачає на фронті
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10.06.2025 20:10 Відповісти
Істериш - мені подобається
Що , ссана кремлівсько-трампіська консерва, нема чого фактам заперечити
От і добренько
І я ж тобі вже , дебілушці, пояснював , що , навідмінно від тебе : Під своїм ім'ям сиджу і ВПН не Юзаю
Чекни мій профіль на DOU одразу зрозумієш , що я деликий від будівництва
Хоча ти , кацап, мабудь не одразу зрозумієш навіть , що то таке
Ну загуглиш у яндексі своєму
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10.06.2025 20:18 Відповісти
Артемчику...то в тебе словарний понос...заспокойся а то в тебе вже жопа підгоріла
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10.06.2025 20:21 Відповісти
Ой, ну не істери, що навідміно від тебе , кацапчику, у мене більший словниковий запас
Краще якісь контр-аргументи приведи
Не можеш? Отож!
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10.06.2025 20:25 Відповісти
А шо там Таурусы, Федя? Поламались?
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10.06.2025 19:47 Відповісти
Для чукч які не читателі
Німеччина засекретить дані про передачу зброї Україні: це торкнеться і Taurus, - Spiegel
Але останнім часом якось аж занадто далеко і занадто часто прилітає по кацапським заводам
Беспілотники так не можуть
Доречі схоже "непостачання" Taurus будуть лише збільшувати
Німеччина може допомогти Україні з розробкою далекобійних ракет, - Bild

Нагадаю , що Мерц ще той майстр тонкого тролінгу
ТАКО так радів портрету батька який привіз Мерц, і те , що канцлер назвав його справжнім арійцем , що навіть не зрозумів , як його висміяли
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10.06.2025 20:06 Відповісти
Угу. Так засекретила, что теперь можно и не давать. Это как раз для любителей конспирологии.
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10.06.2025 20:19 Відповісти
Та я не проти ,що ваша контора так гадає
Он Ізраїль вже "не дав" Patriot так ,що за останній обстріл збили усі іскандери і кінжал
Тепер Німеччина так "не дає" , що ЗСУ більшує частоту і географію ударів углиб рашки
Тому продовжуй вірити , що ніхто нічого не дає
Нас ,українців і наших союзників - це влаштовує
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10.06.2025 20:23 Відповісти
Та ясен пень, догадливый ты наш. Частоту и географию... Та ты аналитик прямо... То есть, мы понимаем, чем кацапы по нам стреляют, а они, бараны такие - нет. Им, значит, невдомёк. Ну. разве что, ты вот тут проболтался.
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10.06.2025 20:29 Відповісти
А на минулі вже похєр, ліш бьі нє стрєлялі? Нікчемні виродки.
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10.06.2025 20:15 Відповісти
А де він таке казав , аладушек, наче ніде не бачу у новині ? Можеш привести джерело звідки ти це витяг ?
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10.06.2025 20:26 Відповісти
Так в тому то і річ, що про попередні вже не згадують. Лише про теперішні, бо інакше ж це треба відповідальність якась. А також постане питання а чим ви бляха займались 3.5 роки, тупо дивились?. Тому вони фокусуються лише на поточному, щоб у європейських ракушок не виникало питання так а що робимо?.
Навіть їх політика *просто пєрєстать стрєлять* направлена на те, щоб працювати лише над тією точкою і те що буде пізніше. А якщо їм не сподобається, то ще раз точку відлікуть перенесуть. Люди слова ж. Слово дав, слово забрав.
А доказами є простий один приклад з сотень - як там ультиматиму. Як там Владімір, 6 годин в тебе залишилось а інакше уууууух. Вже майже місяць пройшов. Ти відчув Ууууух? Я відчув потужне п*здабольство. І дивись, вони не згадують це. Все що в минулому вони намагаються не згадувати, навіть якщо це вчора сталося.
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10.06.2025 20:44 Відповісти
Ну по-перше , ти гавкаєш не на те дерево
Європейці зараз нам не тільки не зменьшили постачання зброї , а навіть збільшили її
Щоб перекрити дефіцит через припинення(зараз надходять залишки з пакетів Байдена) постачання з ФША
Але це не справа 1 дня.
Велика Британія збудує шість нових збройових заводів
Чехія доставила до України 1,6 млн снарядів і гарантує продовження поставок

Тому якщо когось хочеш звинуватити - звинувачуй ТАКО
По-друге, той ультиматум був втілений Європою , але не ФША
Тому знов мимо
Щось ти занадто часто гризеш руку яка тебе годує
Хочеш , щоб і Європа від України відвернулася, невдячний ти дебіл.
Ти що з ждунів ? Нема наснаги під чоботом кацапа жити
Так ніхто не тримає. Валіза . Вокзал. Рашка
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10.06.2025 20:51 Відповісти
 
 