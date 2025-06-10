Мерц про повітряні атаки РФ на Україну: Це серйозні воєнні злочини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засудив останню масовану повітряну атаку Росії на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це серйозні воєнні злочини. Це терор проти цивільного населення. Росія загострює ситуацію замість того, щоб вести переговори. Допомога Києву, тиск на Москву: обидва необхідні для справжніх мирних переговорів", - написав Мерц у соцмережі Х.

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