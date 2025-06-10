Мерц про повітряні атаки РФ на Україну: Це серйозні воєнні злочини
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засудив останню масовану повітряну атаку Росії на Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це серйозні воєнні злочини. Це терор проти цивільного населення. Росія загострює ситуацію замість того, щоб вести переговори. Допомога Києву, тиск на Москву: обидва необхідні для справжніх мирних переговорів", - написав Мерц у соцмережі Х.
Топ коментарі
+3 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар10.06.2025 19:26 Відповісти Посилання
+3 Алекс Скела
показати весь коментар10.06.2025 19:32 Відповісти Посилання
+2 Redcar Ukraine
показати весь коментар10.06.2025 19:25 Відповісти Посилання
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Бо тоді АдГ буде спекулювати нащо зброю давати Україні
Приклад ТАКО і його культу вас нічому не навчив ?
Це дуже-дуже нехароші вчинки - я правильно розумію, герр Мерц?
Що він на це скаже ?
А в гомиків трампа та венса на жопі не існує окулярів, щоб вони побачити іх має рашка не тільки в жопу, а і в іх поганий ріт, котрий звінучуваєте, що Україна має наглисть захищатися від русні.
Якщо хочеш звинуватити кого - висувай прид'яви до ТАКО з ФША
А Європа зараз не тільки не зменьшує постачання зброї , але і збільшує його , щоб покрити ту зброю , яку Україна не отримує від ФША (а це нагадаю 50%)
Твоє анти-європейське лайно тут не пройде
Що , ссана кремлівсько-трампіська консерва, нема чого фактам заперечити
От і добренько
І я ж тобі вже , дебілушці, пояснював , що , навідмінно від тебе : Під своїм ім'ям сиджу і ВПН не Юзаю
Чекни мій профіль на DOU одразу зрозумієш , що я деликий від будівництва
Хоча ти , кацап, мабудь не одразу зрозумієш навіть , що то таке
Ну загуглиш у яндексі своєму
Краще якісь контр-аргументи приведи
Не можеш? Отож!
Німеччина засекретить дані про передачу зброї Україні: це торкнеться і Taurus, - Spiegel
Але останнім часом якось аж занадто далеко і занадто часто прилітає по кацапським заводам
Беспілотники так не можуть
Доречі схоже "непостачання" Taurus будуть лише збільшувати
Німеччина може допомогти Україні з розробкою далекобійних ракет, - Bild
Нагадаю , що Мерц ще той майстр тонкого тролінгу
ТАКО так радів портрету батька який привіз Мерц, і те , що канцлер назвав його справжнім арійцем , що навіть не зрозумів , як його висміяли
Он Ізраїль вже "не дав" Patriot так ,що за останній обстріл збили усі іскандери і кінжал
Тепер Німеччина так "не дає" , що ЗСУ більшує частоту і географію ударів углиб рашки
Тому продовжуй вірити , що ніхто нічого не дає
Нас ,українців і наших союзників - це влаштовує
Навіть їх політика *просто пєрєстать стрєлять* направлена на те, щоб працювати лише над тією точкою і те що буде пізніше. А якщо їм не сподобається, то ще раз точку відлікуть перенесуть. Люди слова ж. Слово дав, слово забрав.
А доказами є простий один приклад з сотень - як там ультиматиму. Як там Владімір, 6 годин в тебе залишилось а інакше уууууух. Вже майже місяць пройшов. Ти відчув Ууууух? Я відчув потужне п*здабольство. І дивись, вони не згадують це. Все що в минулому вони намагаються не згадувати, навіть якщо це вчора сталося.
Європейці зараз нам не тільки не зменьшили постачання зброї , а навіть збільшили її
Щоб перекрити дефіцит через припинення(зараз надходять залишки з пакетів Байдена) постачання з ФША
Але це не справа 1 дня.
Велика Британія збудує шість нових збройових заводів
Чехія доставила до України 1,6 млн снарядів і гарантує продовження поставок
Тому якщо когось хочеш звинуватити - звинувачуй ТАКО
По-друге, той ультиматум був втілений Європою , але не ФША
Тому знов мимо
Щось ти занадто часто гризеш руку яка тебе годує
Хочеш , щоб і Європа від України відвернулася, невдячний ти дебіл.
Ти що з ждунів ? Нема наснаги під чоботом кацапа жити
Так ніхто не тримає. Валіза . Вокзал. Рашка