Прайс-кеп на российскую нефть должен быть 30 долларов, - Зеленский. ВИДЕО
Надо делать все, чтобы цена российской нефти была ниже, чем они могут выдержать.
Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Важный шаг Еврокомиссии - анонсирован новый санкционный пакет. Я благодарю, что сосредоточен этот 18-й пакет на российских энергоресурсах и банках. Правильное направление для давления. Но еще нужно наполнить этот пакет сильными деталями. Способность России продолжать войну равна способности продавать их нефть и обходить финансовые барьеры. Именно поэтому надо максимально ограничивать российский танкерный флот, их технологические возможности добычи и переработки, а также делать все, чтобы цена российской нефти была ниже, чем они могут выдержать", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что каждый из партнеров знает, какой прайс-кэп нужен - 30 долларов, не выше. Это будет означать "реальное давление на Россию - они должны быть вынуждены искать мира".
"Других мотивов там не понимают. Я знаю, что партнеры сейчас обсуждают компромиссную цену. Хватит компромиссов с Россией. Каждый такой компромисс - это откладывание мира. Мы просим реально снизить цену на российскую нефть, то есть реально приблизить окончание войны. И особенно я хочу поблагодарить тех в Соединенных Штатах Америки, кто делает ставку именно на силу, в частности на силу дипломатии через санкции", - резюмировал Зеленский.
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А ми будемо качати в Угорщину та Словаччину кацапську нафту.
Ба, яке слівце завернув. Мабуть запам'ятовував через мем "прайс-кепка"...
При тому, що кожен "партнер" знає про квартиру в Лондоні та віллу у Європах....
❗️Лише я маю право визначати, які території України залишаться під контролем РФ, і делегація на переговорах такого дозволу від мене не отримувала, - Зеленський в інтерв'ю для угорського медіа Válasz Online
Лише він? Він цар чи що? ***, що він несе?