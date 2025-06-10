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Новости Санкции против России Экспорт нефти РФ
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Прайс-кеп на российскую нефть должен быть 30 долларов, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский

Надо делать все, чтобы цена российской нефти была ниже, чем они могут выдержать.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Важный шаг Еврокомиссии - анонсирован новый санкционный пакет. Я благодарю, что сосредоточен этот 18-й пакет на российских энергоресурсах и банках. Правильное направление для давления. Но еще нужно наполнить этот пакет сильными деталями. Способность России продолжать войну равна способности продавать их нефть и обходить финансовые барьеры. Именно поэтому надо максимально ограничивать российский танкерный флот, их технологические возможности добычи и переработки, а также делать все, чтобы цена российской нефти была ниже, чем они могут выдержать", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что каждый из партнеров знает, какой прайс-кэп нужен - 30 долларов, не выше. Это будет означать "реальное давление на Россию - они должны быть вынуждены искать мира".

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"Других мотивов там не понимают. Я знаю, что партнеры сейчас обсуждают компромиссную цену. Хватит компромиссов с Россией. Каждый такой компромисс - это откладывание мира. Мы просим реально снизить цену на российскую нефть, то есть реально приблизить окончание войны. И особенно я хочу поблагодарить тех в Соединенных Штатах Америки, кто делает ставку именно на силу, в частности на силу дипломатии через санкции", - резюмировал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20899) нефть (1931) россия (96231) санкции (11477)


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Топ комментарии
+13
Може , для початку , нарешті припинити транзит кацапської нафти через Україну ?!
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10.06.2025 21:28 Ответить
+7
Агов, ви там!!! Ану знижуйте ціни.

А ми будемо качати в Угорщину та Словаччину кацапську нафту.
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10.06.2025 21:33 Ответить
+5
Нє, ета другоє
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10.06.2025 21:31 Ответить
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Може , для початку , нарешті припинити транзит кацапської нафти через Україну ?!
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10.06.2025 21:28 Ответить
Нє, ета другоє
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10.06.2025 21:31 Ответить
ВОВА забери клешні Єрмака від виборів голови БЕБ - ти лиш підтверджуєш свою участь у мародерні , коли не даєш членам комісії з країн партнерів віддати свій вирішальний голос , а просто затягуєш й зриваєш вибори - ТИ КИДАЛОВО ЄРМАКІВСКЕ!
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10.06.2025 21:30 Ответить
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/obrannja-novoho-holosi-beb-opriljudneno-list-vid-sbu-jakij-stav-prichinoju-zrivu-konkursu.html
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10.06.2025 21:32 Ответить
Такий розумний, як моя дружина потім.
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10.06.2025 21:32 Ответить
Агов, ви там!!! Ану знижуйте ціни.

А ми будемо качати в Угорщину та Словаччину кацапську нафту.
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10.06.2025 21:33 Ответить
Йди у відставку!
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10.06.2025 21:37 Ответить
"Старший брат" Всесвіту, мля.
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10.06.2025 21:39 Ответить
Прайс-кеп

Ба, яке слівце завернув. Мабуть запам'ятовував через мем "прайс-кепка"...
При тому, що кожен "партнер" знає про квартиру в Лондоні та віллу у Європах....
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10.06.2025 21:39 Ответить
Та хоть по 10. Це нічого не змінить для кацапів. Нафта що добуває рашка це 20% внутрішнє споживання. Ціна бензину на наші гроші 26 грн. Ну піднімуть вони в 2 рази стане як в нас Це як в анегдоті горілка подорожчає в 2 рази о тато то ти тепер будеш в 2 рази меньше пити, ні сину ти будеш в 2 рази меньше їсти. Та й не одною нафтою живе кацапія. Я був здивований но вона 2 місці по експорту зернових в світі. Якщо Україна 10 і світ вже не може прожити без нашого зерна то що говорити про друге. Так що надіятися на те що знизять ціну на нафту і закінчиться війна марно.
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10.06.2025 21:42 Ответить
та змінить. кардинально при чому. звісно, 10 ніхто не буде ставити. навіть 30 не поставлять. а в структурі доходів федерального бюджету нафтогазові доходи становлять десь 30% +-. точніше становили, коли нафта була по 80-90. у 22-му році у цапів від тих нафтових доходів була ще кубишка близько 11 трлн. фублів. це окремий фонд від державного бюджету. а сьогодні ця кубишка складає майже 3 трлн. тобто ще в цьому році вони залатають якось дефіцит свого бюджету, а далі при нинішніх цінах на нафту їм вже не буде чим перекривати дефіцит бюджету. і грошей їм ніхто не позичить. а крім фінансування дефіциту бюджету їм потрібно фінансувати ще оборонні програми, які вони фінансують не тільки з бюджету, але і з кубишки. тому наступний крок у них - це реальна заморозка усіх депозитів у банках. а там і до паніки на болотах недалеко. тому встановлення стелі цін навіть на рівні 45 плюс паралельні санкції проти тіньового флоту добряче дасть цапам по шарабану.
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10.06.2025 22:03 Ответить
Якщо введуть санкції проти країн які будуть купувати кацапську нафту тоді так може і загнуться. А в іншому випадку читай міг анегдот ще раз
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10.06.2025 22:11 Ответить
та вони і не загнуться. а сильно ослабнуть. до загинання їм ще дуже і дуже далеко.
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10.06.2025 22:14 Ответить
вовік великий спец...
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10.06.2025 21:50 Ответить
"Главнає пірістать стрілять"
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10.06.2025 22:01 Ответить
Ти ще придумай таке шоб наші европартнери партнери не купляли у пуйла газ🤣🤣🤣
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10.06.2025 22:05 Ответить
Зроблять усе, як ти хочеш!
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10.06.2025 22:12 Ответить
У відеозверненні до лохів Зе висловив свої хотелкі.На які всім начхати. Але все одно потужно.
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10.06.2025 22:12 Ответить
Березовый сок
❗️Лише я маю право визначати, які території України залишаться під контролем РФ, і делегація на переговорах такого дозволу від мене не отримувала, - Зеленський в інтерв'ю для угорського медіа Válasz Online

Лише він? Він цар чи що? ***, що він несе?
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10.06.2025 22:22 Ответить
 
 