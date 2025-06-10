Прайс-кеп на российскую нефть должен быть 30 долларов, - Зеленский. ВИДЕО

Надо делать все, чтобы цена российской нефти была ниже, чем они могут выдержать.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Важный шаг Еврокомиссии - анонсирован новый санкционный пакет. Я благодарю, что сосредоточен этот 18-й пакет на российских энергоресурсах и банках. Правильное направление для давления. Но еще нужно наполнить этот пакет сильными деталями. Способность России продолжать войну равна способности продавать их нефть и обходить финансовые барьеры. Именно поэтому надо максимально ограничивать российский танкерный флот, их технологические возможности добычи и переработки, а также делать все, чтобы цена российской нефти была ниже, чем они могут выдержать", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что каждый из партнеров знает, какой прайс-кэп нужен - 30 долларов, не выше. Это будет означать "реальное давление на Россию - они должны быть вынуждены искать мира".

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"Других мотивов там не понимают. Я знаю, что партнеры сейчас обсуждают компромиссную цену. Хватит компромиссов с Россией. Каждый такой компромисс - это откладывание мира. Мы просим реально снизить цену на российскую нефть, то есть реально приблизить окончание войны. И особенно я хочу поблагодарить тех в Соединенных Штатах Америки, кто делает ставку именно на силу, в частности на силу дипломатии через санкции", - резюмировал Зеленский.