Прайс-кеп на російську нафту має бути 30 доларів, - Зеленський. ВIДЕО

Треба робити все, щоб ціна російської нафти була нижчою, ніж вони можуть витримати.

На цьому у відеозверненні наголосив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Важливий крок Єврокомісії – анонсовано новий санкційний пакет. Я дякую, що зосереджений цей 18-й пакет на російських енергоресурсах і банках. Правильний напрям для тиску. Але ще потрібно наповнити цей пакет сильними деталями. Здатність Росії продовжувати війну дорівнює здатності продавати їхню нафту та обходити фінансові бар’єри. Саме тому треба максимально обмежувати російський танкерний флот, їхні технологічні можливості видобутку та переробки, а також робити все, щоб ціна російської нафти була нижчою, ніж вони можуть витримати", - підкреслив глава держави.

Він зазначив, що кожен із партнерів знає, який прайс-кеп потрібен – 30 доларів, не вище. Це означатиме "реальний тиск на Росію – вони мають бути змушені шукати миру".

Читайте: Росія розуміє тільки мову сили, треба посилювати тиск, - Мерц

"Інших мотивів там не розуміють. Я знаю, що партнери зараз обговорюють компромісну ціну. Досить компромісів із Росією. Кожен такий компроміс – це відкладання миру. Ми просимо реально знизити ціну на російську нафту, тобто реально наблизити закінчення війни. І особливо я хочу подякувати тим у Сполучених Штатах Америки, хто робить ставку саме на силу, зокрема на силу дипломатії через санкції", - резюмував Зеленський.