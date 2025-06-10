УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11589 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Експорт нафти РФ
861 19

Прайс-кеп на російську нафту має бути 30 доларів, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський

Треба робити все, щоб ціна російської нафти була нижчою, ніж вони можуть витримати. 

На цьому у відеозверненні наголосив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Важливий крок Єврокомісії – анонсовано новий санкційний пакет. Я дякую, що зосереджений цей 18-й пакет на російських енергоресурсах і банках. Правильний напрям для тиску. Але ще потрібно наповнити цей пакет сильними деталями. Здатність Росії продовжувати війну дорівнює здатності продавати їхню нафту та обходити фінансові бар’єри. Саме тому треба максимально обмежувати російський танкерний флот, їхні технологічні можливості видобутку та переробки, а також робити все, щоб ціна російської нафти була нижчою, ніж вони можуть витримати", - підкреслив глава держави.

Він зазначив, що кожен із партнерів знає, який прайс-кеп потрібен – 30 доларів, не вище. Це означатиме "реальний тиск на Росію – вони мають бути змушені шукати миру".

Читайте: Росія розуміє тільки мову сили, треба посилювати тиск, - Мерц

"Інших мотивів там не розуміють. Я знаю, що партнери зараз обговорюють компромісну ціну. Досить компромісів із Росією. Кожен такий компроміс – це відкладання миру. Ми просимо реально знизити ціну на російську нафту, тобто реально наблизити закінчення війни. І особливо я хочу подякувати тим у Сполучених Штатах Америки, хто робить ставку саме на силу, зокрема на силу дипломатії через санкції", - резюмував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) нафта (5595) росія (66125) санкції (12122)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Може , для початку , нарешті припинити транзит кацапської нафти через Україну ?!
показати весь коментар
10.06.2025 21:28 Відповісти
+8
Агов, ви там!!! Ану знижуйте ціни.

А ми будемо качати в Угорщину та Словаччину кацапську нафту.
показати весь коментар
10.06.2025 21:33 Відповісти
+6
Нє, ета другоє
показати весь коментар
10.06.2025 21:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може , для початку , нарешті припинити транзит кацапської нафти через Україну ?!
показати весь коментар
10.06.2025 21:28 Відповісти
Нє, ета другоє
показати весь коментар
10.06.2025 21:31 Відповісти
ВОВА забери клешні Єрмака від виборів голови БЕБ - ти лиш підтверджуєш свою участь у мародерні , коли не даєш членам комісії з країн партнерів віддати свій вирішальний голос , а просто затягуєш й зриваєш вибори - ТИ КИДАЛОВО ЄРМАКІВСКЕ!
показати весь коментар
10.06.2025 21:30 Відповісти
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/obrannja-novoho-holosi-beb-opriljudneno-list-vid-sbu-jakij-stav-prichinoju-zrivu-konkursu.html
показати весь коментар
10.06.2025 21:32 Відповісти
Такий розумний, як моя дружина потім.
показати весь коментар
10.06.2025 21:32 Відповісти
Агов, ви там!!! Ану знижуйте ціни.

А ми будемо качати в Угорщину та Словаччину кацапську нафту.
показати весь коментар
10.06.2025 21:33 Відповісти
Йди у відставку!
показати весь коментар
10.06.2025 21:37 Відповісти
"Старший брат" Всесвіту, мля.
показати весь коментар
10.06.2025 21:39 Відповісти
Прайс-кеп

Ба, яке слівце завернув. Мабуть запам'ятовував через мем "прайс-кепка"...
При тому, що кожен "партнер" знає про квартиру в Лондоні та віллу у Європах....
показати весь коментар
10.06.2025 21:39 Відповісти
Та хоть по 10. Це нічого не змінить для кацапів. Нафта що добуває рашка це 20% внутрішнє споживання. Ціна бензину на наші гроші 26 грн. Ну піднімуть вони в 2 рази стане як в нас Це як в анегдоті горілка подорожчає в 2 рази о тато то ти тепер будеш в 2 рази меньше пити, ні сину ти будеш в 2 рази меньше їсти. Та й не одною нафтою живе кацапія. Я був здивований но вона 2 місці по експорту зернових в світі. Якщо Україна 10 і світ вже не може прожити без нашого зерна то що говорити про друге. Так що надіятися на те що знизять ціну на нафту і закінчиться війна марно.
показати весь коментар
10.06.2025 21:42 Відповісти
та змінить. кардинально при чому. звісно, 10 ніхто не буде ставити. навіть 30 не поставлять. а в структурі доходів федерального бюджету нафтогазові доходи становлять десь 30% +-. точніше становили, коли нафта була по 80-90. у 22-му році у цапів від тих нафтових доходів була ще кубишка близько 11 трлн. фублів. це окремий фонд від державного бюджету. а сьогодні ця кубишка складає майже 3 трлн. тобто ще в цьому році вони залатають якось дефіцит свого бюджету, а далі при нинішніх цінах на нафту їм вже не буде чим перекривати дефіцит бюджету. і грошей їм ніхто не позичить. а крім фінансування дефіциту бюджету їм потрібно фінансувати ще оборонні програми, які вони фінансують не тільки з бюджету, але і з кубишки. тому наступний крок у них - це реальна заморозка усіх депозитів у банках. а там і до паніки на болотах недалеко. тому встановлення стелі цін навіть на рівні 45 плюс паралельні санкції проти тіньового флоту добряче дасть цапам по шарабану.
показати весь коментар
10.06.2025 22:03 Відповісти
Якщо введуть санкції проти країн які будуть купувати кацапську нафту тоді так може і загнуться. А в іншому випадку читай міг анегдот ще раз
показати весь коментар
10.06.2025 22:11 Відповісти
та вони і не загнуться. а сильно ослабнуть. до загинання їм ще дуже і дуже далеко.
показати весь коментар
10.06.2025 22:14 Відповісти
вовік великий спец...
показати весь коментар
10.06.2025 21:50 Відповісти
"Главнає пірістать стрілять"
показати весь коментар
10.06.2025 22:01 Відповісти
Ти ще придумай таке шоб наші европартнери партнери не купляли у пуйла газ🤣🤣🤣
показати весь коментар
10.06.2025 22:05 Відповісти
Зроблять усе, як ти хочеш!
показати весь коментар
10.06.2025 22:12 Відповісти
У відеозверненні до лохів Зе висловив свої хотелкі.На які всім начхати. Але все одно потужно.
показати весь коментар
10.06.2025 22:12 Відповісти
Березовый сок
❗️Лише я маю право визначати, які території України залишаться під контролем РФ, і делегація на переговорах такого дозволу від мене не отримувала, - Зеленський в інтерв'ю для угорського медіа Válasz Online

Лише він? Він цар чи що? ***, що він несе?
показати весь коментар
10.06.2025 22:22 Відповісти
 
 