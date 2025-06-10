Прайс-кеп на російську нафту має бути 30 доларів, - Зеленський. ВIДЕО
Треба робити все, щоб ціна російської нафти була нижчою, ніж вони можуть витримати.
На цьому у відеозверненні наголосив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Важливий крок Єврокомісії – анонсовано новий санкційний пакет. Я дякую, що зосереджений цей 18-й пакет на російських енергоресурсах і банках. Правильний напрям для тиску. Але ще потрібно наповнити цей пакет сильними деталями. Здатність Росії продовжувати війну дорівнює здатності продавати їхню нафту та обходити фінансові бар’єри. Саме тому треба максимально обмежувати російський танкерний флот, їхні технологічні можливості видобутку та переробки, а також робити все, щоб ціна російської нафти була нижчою, ніж вони можуть витримати", - підкреслив глава держави.
Він зазначив, що кожен із партнерів знає, який прайс-кеп потрібен – 30 доларів, не вище. Це означатиме "реальний тиск на Росію – вони мають бути змушені шукати миру".
"Інших мотивів там не розуміють. Я знаю, що партнери зараз обговорюють компромісну ціну. Досить компромісів із Росією. Кожен такий компроміс – це відкладання миру. Ми просимо реально знизити ціну на російську нафту, тобто реально наблизити закінчення війни. І особливо я хочу подякувати тим у Сполучених Штатах Америки, хто робить ставку саме на силу, зокрема на силу дипломатії через санкції", - резюмував Зеленський.
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А ми будемо качати в Угорщину та Словаччину кацапську нафту.
Ба, яке слівце завернув. Мабуть запам'ятовував через мем "прайс-кепка"...
При тому, що кожен "партнер" знає про квартиру в Лондоні та віллу у Європах....
❗️Лише я маю право визначати, які території України залишаться під контролем РФ, і делегація на переговорах такого дозволу від мене не отримувала, - Зеленський в інтерв'ю для угорського медіа Válasz Online
Лише він? Він цар чи що? ***, що він несе?