Росія розуміє тільки мову сили, треба посилювати тиск, - Мерц

Для закінчення війни в Україні потрібно посилити тиск на Росію, яка розуміє виключно мову сили.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми всі хочемо послати чіткий сигнал, особливо Росії, сигнал сили та стримування. На жаль, це єдина мова, яку Москва розуміє в ці тижні та місяці", - сказав Мерц.

Він додав, що це має також бути сигналом Вашингтону, що Європа — сильний, надійний партнер у боротьбі за свободу, мир і процвітання. Співпраця між Європою і США вкрай необхідна з огляду на останні атаки Росії, зауважив політик.

"Нещодавні важкі російські атаки на Київ та інші міста – це знову напади на цивільне населення, знову ж таки, найсерйозніші воєнні злочини: не військові цілі, а терор проти цивільного населення. Росія безжально атакувала цивільне населення численними безпілотниками та крилатими ракетами. Це було аж ніяк не пропорційною відповіддю на дуже точні українські удари по військових авіабазах та інфраструктурі минулого тижня. Росія справді хотіла зробити "криваву баню". Той факт, що їй це вдалося лише дуже обмежено, пов'язаний виключно з ефективною українською обороною", - підкреслив канцлер ФРН.

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Мерц вважає абсолютно зрозумілим, що Росія проводить ескалацію, а не веде переговори. Тому німецький уряд, за словами його голови, продовжуватиме співпрацювати зі своїми партнерами, щоби надавати допомогу Україні та посилити санкційний тиск на Росію, щоби можна було розпочати справжні переговори про припинення вогню.

Німецький канцлер заявив, що вже кілька днів тісно контактує з президенткою Єврокомісії і закликав її швидко запровадити пакет санкцій, у якому будуть подальші санкції в банківському секторі, в енергетичному секторі. Разом з тим Мерц не погодився з твердженнями, що попередні санкції нічого не досягли.

"Санкції сильно вдарили по російській економіці. Питання про те, як довго Росія може продовжувати цю війну, також залежить від ефективності санкцій. Саме тому ми, і я особисто, так прагнемо забезпечити, щоб Америка також запровадила санкції зараз", - сказав Мерц, нагадавши, що "американський президент все ще думає про це".

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Канцлер зазначив, що на переговорах минулого тижня у Вашингтоні він дуже чітко висловив свою позицію як президенту США, так і сенаторам, сподіваючись, що разом з американцями тепер можна буде посилити вплив на Росію та тиснути на Путіна таким чином. Однак, визнав політик, це може зайняти "досить багато часу".

"Ми не повинні послаблювати наші зусилля, ні у військовій підтримці України, ні у забезпеченні виконання цих санкцій. І чим сильніші санкції, тим швидше з'явиться шанс припинити цю жахливу війну. Оцінюючи шлях, яким ми йдемо, і про який ми домовилися в Європейському Союзі, а також з американцями, я цілком впевнений, що цей шлях є правильним - що ми рухаємося таким чином, що готові до переговорів у будь-який час, але водночас, якщо ці переговори будуть відхилені російською стороною, то ми будемо готові відповісти військовою силою та масованим економічним тиском на Росію", - резюмував Мерц.