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Росія розуміє тільки мову сили, треба посилювати тиск, - Мерц

Мерц

Для закінчення війни в Україні потрібно посилити тиск на Росію, яка розуміє виключно мову сили.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми всі хочемо послати чіткий сигнал, особливо Росії, сигнал сили та стримування. На жаль, це єдина мова, яку Москва розуміє в ці тижні та місяці", - сказав Мерц.

Він додав, що це має також бути сигналом Вашингтону, що Європа — сильний, надійний партнер у боротьбі за свободу, мир і процвітання. Співпраця між Європою і США вкрай необхідна з огляду на останні атаки Росії, зауважив політик.

"Нещодавні важкі російські атаки на Київ та інші міста – це знову напади на цивільне населення, знову ж таки, найсерйозніші воєнні злочини: не військові цілі, а терор проти цивільного населення. Росія безжально атакувала цивільне населення численними безпілотниками та крилатими ракетами. Це було аж ніяк не пропорційною відповіддю на дуже точні українські удари по військових авіабазах та інфраструктурі минулого тижня. Росія справді хотіла зробити "криваву баню". Той факт, що їй це вдалося лише дуже обмежено, пов'язаний виключно з ефективною українською обороною", - підкреслив канцлер ФРН.

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Мерц вважає абсолютно зрозумілим, що Росія проводить ескалацію, а не веде переговори. Тому німецький уряд, за словами його голови, продовжуватиме співпрацювати зі своїми партнерами, щоби надавати допомогу Україні та посилити санкційний тиск на Росію, щоби можна було розпочати справжні переговори про припинення вогню.

Німецький канцлер заявив, що вже кілька днів тісно контактує з президенткою Єврокомісії і закликав її швидко запровадити пакет санкцій, у якому будуть подальші санкції в банківському секторі, в енергетичному секторі. Разом з тим Мерц не погодився з твердженнями, що попередні санкції нічого не досягли.

"Санкції сильно вдарили по російській економіці. Питання про те, як довго Росія може продовжувати цю війну, також залежить від ефективності санкцій. Саме тому ми, і я особисто, так прагнемо забезпечити, щоб Америка також запровадила санкції зараз", - сказав Мерц, нагадавши, що "американський президент все ще думає про це".

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Канцлер зазначив, що на переговорах минулого тижня у Вашингтоні він дуже чітко висловив свою позицію як президенту США, так і сенаторам, сподіваючись, що разом з американцями тепер можна буде посилити вплив на Росію та тиснути на Путіна таким чином. Однак, визнав політик, це може зайняти "досить багато часу".

"Ми не повинні послаблювати наші зусилля, ні у військовій підтримці України, ні у забезпеченні виконання цих санкцій. І чим сильніші санкції, тим швидше з'явиться шанс припинити цю жахливу війну. Оцінюючи шлях, яким ми йдемо, і про який ми домовилися в Європейському Союзі, а також з американцями, я цілком впевнений, що цей шлях є правильним - що ми рухаємося таким чином, що готові до переговорів у будь-який час, але водночас, якщо ці переговори будуть відхилені російською стороною, то ми будемо готові відповісти військовою силою та масованим економічним тиском на Росію", - резюмував Мерц.

Автор: 

Німеччина (7484) росія (66125) Мерц Фрідріх (156)


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Топ коментарі
+4
Одне і те саме повторюють три роки і все!
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10.06.2025 20:27 Відповісти
+4
І за три роки поставили нам зброї на мільярди доларів
Ба більше , зараз через те , що пудель-путіна ТАКО з ФША - перестав нам допомагати
нарощують поставки , щоб покрити цей дефіцит.

Велика Британія збудує шість нових збройових заводів
Чехія доставила до України 1,6 млн снарядів і гарантує поставки до квітня
Снаряди для України. Нова фабрика у ФРН запрацює у 2025 році
І це я гуглив 3 хвилини і не все перелічив.
То питання : тебе у гуглі забанили через те , що справжній IP з РФ ,так ?
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10.06.2025 20:33 Відповісти
+4
дарма Ви прямо не нагадали, що оцей Дефіцит Потужності - типовий агітатор (бот) за трампізм і зебілізм. А так - хтось зайде, прочитає, і не зрозуміє...
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10.06.2025 20:42 Відповісти
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Одне і те саме повторюють три роки і все!
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10.06.2025 20:27 Відповісти
Тому що завтра -післязавтра позиція Польщі зміниться....
А якщо буде інша ріторика у Німеччини то Україна не вистоїть.
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10.06.2025 20:32 Відповісти
І за три роки поставили нам зброї на мільярди доларів
Ба більше , зараз через те , що пудель-путіна ТАКО з ФША - перестав нам допомагати
нарощують поставки , щоб покрити цей дефіцит.

Велика Британія збудує шість нових збройових заводів
Чехія доставила до України 1,6 млн снарядів і гарантує поставки до квітня
Снаряди для України. Нова фабрика у ФРН запрацює у 2025 році
І це я гуглив 3 хвилини і не все перелічив.
То питання : тебе у гуглі забанили через те , що справжній IP з РФ ,так ?
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10.06.2025 20:33 Відповісти
Свіжа порція тископосилювальної локшини, налітай.
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10.06.2025 20:31 Відповісти
ФШАст , локшина то від твого хозяїна ТАКО
1) Про 24 години
2) Про зброю для України
3) Про тиск на пуйла

А тут факти:
Велика Британія збудує шість нових збройових заводів
Чехія доставила до України 1,6 млн снарядів і гарантує поставки до квітня
Снаряди для України. Нова фабрика у ФРН запрацює у 2025 році

P.S. Ти , тупенький , вже вивчив що таке "завантаженість виробництва" ?
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10.06.2025 20:34 Відповісти
дарма Ви прямо не нагадали, що оцей Дефіцит Потужності - типовий агітатор (бот) за трампізм і зебілізм. А так - хтось зайде, прочитає, і не зрозуміє...
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10.06.2025 20:42 Відповісти
Та я гадаю він вже всім запам'ятався. Та і він явно з найслабших/тупіших
Ось його останній перл
Новина про те ,що
Виробники дронів просять відкрити експорт, тому що 60% виробництва незавантажені через відсутність грошей Джерело: https://censor.net/ua/v3557188

Дефіцит Потужності пише , цитую :
"Не зрозумів, грошей не вистачає на виробництво і тому треба дозволити продаж закордон того що виробляється?"

Це ж наскіки треба бути неосвіченим , щоб не розуміти , що таке "незавантаженість виробництва"
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10.06.2025 20:55 Відповісти
За три місяці Росія виробляє стільки ж ***********, скільки НАТО за рік, - Рютте Джерело: https://censor.net/ua/n3556415
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10.06.2025 21:07 Відповісти
Я навіть сперечатись не буду бо платник податків з Європи так і має думати
Так само як і про 1500 танків на рік від рашки
А як з них ще витиснути схвалення збільшення витрат на оборону

Зараз насправді ключова проблема в тому , що ЄС нездатно за 1 день перекрити усю ту допомогу яку давало нам США при Байдені і припинило ФША при Трампі.
Але при цьому ЄС продовжує збільшувати постачання зброї

Велика Британія збудує шість нових збройових заводів
Чехія доставила до України 1,6 млн снарядів
Снаряди для України. Нова фабрика у ФРН запрацює у 2025 році
Погугли , там ще багато усього
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10.06.2025 21:13 Відповісти
дефицит порохов в следствии дефицита нитроцеллюлозы. основной производитель - Китай
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10.06.2025 21:16 Відповісти
Основний ,але не єдиний , як ти розумієш
Вже знайшли заміну тому і будують цілих 6ть заводів і це лише у Британії
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10.06.2025 21:18 Відповісти
тромб ще подумає, чи вводити нові санкції, і проти кого саме. Як тромб сам сказав минулого тижня, санкції можуть бути і проти України
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10.06.2025 20:32 Відповісти
Слова Трампа не вартують ведра курячого посліду.
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10.06.2025 20:37 Відповісти
Нажаль це зветься дипломатія
Хоча Мерц вміє в неї
Згадати тільки з яким натхненням ТАКО приймав від нього портрет свого батько
Навіть не зрозумів яким посміховиськом виглядав

Ну і новини з німечини
Снаряди для України. Нова фабрика у ФРН запрацює у 2025 році
і ось ще
Rheinmetall будує в Україні новітні бойові машини Lynx (Німеччина), також свою присутність в Україні розширюють такі компанії як SAAB (Швеція), Kongsberg (Норвегія), KNDS (Франція-Німеччина), FFG (Німеччина) та Raytheon (США).

Ну а ТАКО - це ще то лайно , тут згоден
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10.06.2025 20:37 Відповісти
Стародавня українська аксіома: "Якщо ти не уб'єш кацапа, то він уб'є тебе і виріже усю твою родину."
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10.06.2025 20:34 Відповісти
Балаболи. Наш балабол просто притягує до себе балаболів. Це такий балабольний кружок.
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10.06.2025 20:46 Відповісти
Так виглядає весь західний ліберально-демократичний світ !
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10.06.2025 20:59 Відповісти
Да, изнасиловать Раиссию надо в особо изощрённой форме...
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10.06.2025 20:47 Відповісти
Знову слова ні про що
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10.06.2025 20:49 Відповісти
Наши потужные друзья договорились послать чёткий сигнал. Представляю, какой сейчас кипиш в Кремле
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10.06.2025 20:53 Відповісти
Та норм кіпіш. Он піськов , передаючи слова пуйла, істерило про Taurus добряче
А тут ще ось така сумна подія для кацапа
Велика Британія збудує шість нових збройових заводів
Чехія доставила до України 1,6 млн снарядів і гарантує поставки до квітня
Снаряди для України. Нова фабрика у ФРН запрацює у 2025 році
І це я на швидкоруч знайшов

Тому не все так погано , як би хотіли наші вороги
Але через ТАКО і ФША - не все так добре, якби хотілося б нам
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10.06.2025 20:59 Відповісти
Вже застаріло.
Кацапи - некрофіли і тому розуміють лиш мову смерті.
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10.06.2025 21:08 Відповісти
"треба посилювати тиск", але додаткових грошей не дамо. Нехай військові воюють на пожертви?
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10.06.2025 21:38 Відповісти
Тиснути треба так, щоб у північній сральні планети безперервно щось вибухало 24/7.
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10.06.2025 21:43 Відповісти
Який тиск? Ну,який, в ср*ку, тиск? Невже оці всі Мерци та іже з ним не розуміють, що змусити агресора припинити агресію можна лише вщент розгромивши на полі бою і в тилу?
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10.06.2025 22:16 Відповісти
 
 