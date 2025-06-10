Россия понимает только язык силы, нужно усиливать давление, - Мерц

Для окончания войны в Украине нужно усилить давление на Россию, которая понимает исключительно язык силы.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы все хотим послать четкий сигнал, особенно России, сигнал силы и сдерживания. К сожалению, это единственный язык, который Москва понимает в эти недели и месяцы", - сказал Мерц.

Он добавил, что это должно также быть сигналом Вашингтону, что Европа - сильный, надежный партнер в борьбе за свободу, мир и процветание. Сотрудничество между Европой и США крайне необходимо, учитывая последние атаки России, отметил политик.

"Недавние тяжелые российские атаки на Киев и другие города - это снова нападения на гражданское население, опять же, серьезные военные преступления: не военные цели, а террор против гражданского населения. Россия безжалостно атаковала гражданское население многочисленными беспилотниками и крылатыми ракетами. Это было отнюдь не пропорциональным ответом на очень точные украинские удары по военным авиабазам и инфраструктуре на прошлой неделе. Россия действительно хотела сделать "кровавую баню". Тот факт, что ей это удалось лишь очень ограниченно, связан исключительно с эффективной украинской обороной", - подчеркнул канцлер ФРГ.

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Мерц считает абсолютно понятным, что Россия проводит эскалацию, а не ведет переговоры. Поэтому германское правительство, по словам его главы, будет продолжать сотрудничать со своими партнерами, чтобы оказывать помощь Украине и усилить санкционное давление на Россию, чтобы можно было начать настоящие переговоры о прекращении огня.

Германский канцлер заявил, что уже несколько дней тесно контактирует с президентом Еврокомиссии и призвал ее быстро ввести пакет санкций, в котором будут дальнейшие санкции в банковском секторе, в энергетическом секторе. Вместе с тем Мерц не согласился с утверждениями, что предыдущие санкции ничего не достигли.

"Санкции сильно ударили по российской экономике. Вопрос о том, как долго Россия может продолжать эту войну, также зависит от эффективности санкций. Именно поэтому мы, и я лично, так стремимся обеспечить, чтобы Америка также ввела санкции сейчас", - сказал Мерц, напомнив, что "американский президент все еще думает об этом".

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Канцлер отметил, что на переговорах на прошлой неделе в Вашингтоне он очень четко выразил свою позицию как президенту США, так и сенаторам, надеясь, что вместе с американцами теперь можно будет усилить влияние на Россию и давить на Путина таким образом. Однако, признал политик, это может занять "достаточно много времени".

"Мы не должны ослаблять наши усилия, ни в военной поддержке Украины, ни в обеспечении выполнения этих санкций. И чем сильнее санкции, тем быстрее появится шанс прекратить эту ужасную войну. Оценивая путь, которым мы идем, и о котором мы договорились в Европейском Союзе, а также с американцами, я вполне уверен, что этот путь является правильным - что мы движемся таким образом, что готовы к переговорам в любое время, но в то же время, если эти переговоры будут отклонены российской стороной, то мы будем готовы ответить военной силой и массированным экономическим давлением на Россию", - резюмировал Мерц.