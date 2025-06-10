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Россия понимает только язык силы, нужно усиливать давление, - Мерц

Мерц

Для окончания войны в Украине нужно усилить давление на Россию, которая понимает исключительно язык силы.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы все хотим послать четкий сигнал, особенно России, сигнал силы и сдерживания. К сожалению, это единственный язык, который Москва понимает в эти недели и месяцы", - сказал Мерц.

Он добавил, что это должно также быть сигналом Вашингтону, что Европа - сильный, надежный партнер в борьбе за свободу, мир и процветание. Сотрудничество между Европой и США крайне необходимо, учитывая последние атаки России, отметил политик.

"Недавние тяжелые российские атаки на Киев и другие города - это снова нападения на гражданское население, опять же, серьезные военные преступления: не военные цели, а террор против гражданского населения. Россия безжалостно атаковала гражданское население многочисленными беспилотниками и крылатыми ракетами. Это было отнюдь не пропорциональным ответом на очень точные украинские удары по военным авиабазам и инфраструктуре на прошлой неделе. Россия действительно хотела сделать "кровавую баню". Тот факт, что ей это удалось лишь очень ограниченно, связан исключительно с эффективной украинской обороной", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц о воздушных атаках РФ на Украину: Это серьезные военные преступления

Мерц считает абсолютно понятным, что Россия проводит эскалацию, а не ведет переговоры. Поэтому германское правительство, по словам его главы, будет продолжать сотрудничать со своими партнерами, чтобы оказывать помощь Украине и усилить санкционное давление на Россию, чтобы можно было начать настоящие переговоры о прекращении огня.

Германский  канцлер заявил, что уже несколько дней тесно контактирует с президентом Еврокомиссии и призвал ее быстро ввести пакет санкций, в котором будут дальнейшие санкции в банковском секторе, в энергетическом секторе. Вместе с тем Мерц не согласился с утверждениями, что предыдущие санкции ничего не достигли.

"Санкции сильно ударили по российской экономике. Вопрос о том, как долго Россия может продолжать эту войну, также зависит от эффективности санкций. Именно поэтому мы, и я лично, так стремимся обеспечить, чтобы Америка также ввела санкции сейчас", - сказал Мерц, напомнив, что "американский президент все еще думает об этом".

Читайте: Трамп единственный, кто может остановить войну через давление на Россию, - Мерц

Канцлер отметил, что на переговорах на прошлой неделе в Вашингтоне он очень четко выразил свою позицию как президенту США, так и сенаторам, надеясь, что вместе с американцами теперь можно будет усилить влияние на Россию и давить на Путина таким образом. Однако, признал политик, это может занять "достаточно много времени".

"Мы не должны ослаблять наши усилия, ни в военной поддержке Украины, ни в обеспечении выполнения этих санкций. И чем сильнее санкции, тем быстрее появится шанс прекратить эту ужасную войну. Оценивая путь, которым мы идем, и о котором мы договорились в Европейском Союзе, а также с американцами, я вполне уверен, что этот путь является правильным - что мы движемся таким образом, что готовы к переговорам в любое время, но в то же время, если эти переговоры будут отклонены российской стороной, то мы будем готовы ответить военной силой и массированным экономическим давлением на Россию", - резюмировал Мерц.

Автор: 

Германия (7074) россия (96231) Фридрих Мерц (153)


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Топ комментарии
+4
Одне і те саме повторюють три роки і все!
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10.06.2025 20:27 Ответить
+4
І за три роки поставили нам зброї на мільярди доларів
Ба більше , зараз через те , що пудель-путіна ТАКО з ФША - перестав нам допомагати
нарощують поставки , щоб покрити цей дефіцит.

Велика Британія збудує шість нових збройових заводів
Чехія доставила до України 1,6 млн снарядів і гарантує поставки до квітня
Снаряди для України. Нова фабрика у ФРН запрацює у 2025 році
І це я гуглив 3 хвилини і не все перелічив.
То питання : тебе у гуглі забанили через те , що справжній IP з РФ ,так ?
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10.06.2025 20:33 Ответить
+4
дарма Ви прямо не нагадали, що оцей Дефіцит Потужності - типовий агітатор (бот) за трампізм і зебілізм. А так - хтось зайде, прочитає, і не зрозуміє...
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10.06.2025 20:42 Ответить
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Одне і те саме повторюють три роки і все!
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10.06.2025 20:27 Ответить
Тому що завтра -післязавтра позиція Польщі зміниться....
А якщо буде інша ріторика у Німеччини то Україна не вистоїть.
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10.06.2025 20:32 Ответить
І за три роки поставили нам зброї на мільярди доларів
Ба більше , зараз через те , що пудель-путіна ТАКО з ФША - перестав нам допомагати
нарощують поставки , щоб покрити цей дефіцит.

Велика Британія збудує шість нових збройових заводів
Чехія доставила до України 1,6 млн снарядів і гарантує поставки до квітня
Снаряди для України. Нова фабрика у ФРН запрацює у 2025 році
І це я гуглив 3 хвилини і не все перелічив.
То питання : тебе у гуглі забанили через те , що справжній IP з РФ ,так ?
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10.06.2025 20:33 Ответить
Свіжа порція тископосилювальної локшини, налітай.
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10.06.2025 20:31 Ответить
ФШАст , локшина то від твого хозяїна ТАКО
1) Про 24 години
2) Про зброю для України
3) Про тиск на пуйла

А тут факти:
Велика Британія збудує шість нових збройових заводів
Чехія доставила до України 1,6 млн снарядів і гарантує поставки до квітня
Снаряди для України. Нова фабрика у ФРН запрацює у 2025 році

P.S. Ти , тупенький , вже вивчив що таке "завантаженість виробництва" ?
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10.06.2025 20:34 Ответить
дарма Ви прямо не нагадали, що оцей Дефіцит Потужності - типовий агітатор (бот) за трампізм і зебілізм. А так - хтось зайде, прочитає, і не зрозуміє...
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10.06.2025 20:42 Ответить
Та я гадаю він вже всім запам'ятався. Та і він явно з найслабших/тупіших
Ось його останній перл
Новина про те ,що
Виробники дронів просять відкрити експорт, тому що 60% виробництва незавантажені через відсутність грошей Джерело: https://censor.net/ua/v3557188

Дефіцит Потужності пише , цитую :
"Не зрозумів, грошей не вистачає на виробництво і тому треба дозволити продаж закордон того що виробляється?"

Це ж наскіки треба бути неосвіченим , щоб не розуміти , що таке "незавантаженість виробництва"
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10.06.2025 20:55 Ответить
За три місяці Росія виробляє стільки ж ***********, скільки НАТО за рік, - Рютте Джерело: https://censor.net/ua/n3556415
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10.06.2025 21:07 Ответить
Я навіть сперечатись не буду бо платник податків з Європи так і має думати
Так само як і про 1500 танків на рік від рашки
А як з них ще витиснути схвалення збільшення витрат на оборону

Зараз насправді ключова проблема в тому , що ЄС нездатно за 1 день перекрити усю ту допомогу яку давало нам США при Байдені і припинило ФША при Трампі.
Але при цьому ЄС продовжує збільшувати постачання зброї

Велика Британія збудує шість нових збройових заводів
Чехія доставила до України 1,6 млн снарядів
Снаряди для України. Нова фабрика у ФРН запрацює у 2025 році
Погугли , там ще багато усього
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10.06.2025 21:13 Ответить
дефицит порохов в следствии дефицита нитроцеллюлозы. основной производитель - Китай
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10.06.2025 21:16 Ответить
Основний ,але не єдиний , як ти розумієш
Вже знайшли заміну тому і будують цілих 6ть заводів і це лише у Британії
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10.06.2025 21:18 Ответить
тромб ще подумає, чи вводити нові санкції, і проти кого саме. Як тромб сам сказав минулого тижня, санкції можуть бути і проти України
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10.06.2025 20:32 Ответить
Слова Трампа не вартують ведра курячого посліду.
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10.06.2025 20:37 Ответить
Нажаль це зветься дипломатія
Хоча Мерц вміє в неї
Згадати тільки з яким натхненням ТАКО приймав від нього портрет свого батько
Навіть не зрозумів яким посміховиськом виглядав

Ну і новини з німечини
Снаряди для України. Нова фабрика у ФРН запрацює у 2025 році
і ось ще
Rheinmetall будує в Україні новітні бойові машини Lynx (Німеччина), також свою присутність в Україні розширюють такі компанії як SAAB (Швеція), Kongsberg (Норвегія), KNDS (Франція-Німеччина), FFG (Німеччина) та Raytheon (США).

Ну а ТАКО - це ще то лайно , тут згоден
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10.06.2025 20:37 Ответить
Стародавня українська аксіома: "Якщо ти не уб'єш кацапа, то він уб'є тебе і виріже усю твою родину."
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10.06.2025 20:34 Ответить
Балаболи. Наш балабол просто притягує до себе балаболів. Це такий балабольний кружок.
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10.06.2025 20:46 Ответить
Так виглядає весь західний ліберально-демократичний світ !
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10.06.2025 20:59 Ответить
Да, изнасиловать Раиссию надо в особо изощрённой форме...
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10.06.2025 20:47 Ответить
Знову слова ні про що
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10.06.2025 20:49 Ответить
Наши потужные друзья договорились послать чёткий сигнал. Представляю, какой сейчас кипиш в Кремле
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10.06.2025 20:53 Ответить
Та норм кіпіш. Он піськов , передаючи слова пуйла, істерило про Taurus добряче
А тут ще ось така сумна подія для кацапа
Велика Британія збудує шість нових збройових заводів
Чехія доставила до України 1,6 млн снарядів і гарантує поставки до квітня
Снаряди для України. Нова фабрика у ФРН запрацює у 2025 році
І це я на швидкоруч знайшов

Тому не все так погано , як би хотіли наші вороги
Але через ТАКО і ФША - не все так добре, якби хотілося б нам
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10.06.2025 20:59 Ответить
Вже застаріло.
Кацапи - некрофіли і тому розуміють лиш мову смерті.
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10.06.2025 21:08 Ответить
"треба посилювати тиск", але додаткових грошей не дамо. Нехай військові воюють на пожертви?
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10.06.2025 21:38 Ответить
Тиснути треба так, щоб у північній сральні планети безперервно щось вибухало 24/7.
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10.06.2025 21:43 Ответить
Який тиск? Ну,який, в ср*ку, тиск? Невже оці всі Мерци та іже з ним не розуміють, що змусити агресора припинити агресію можна лише вщент розгромивши на полі бою і в тилу?
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10.06.2025 22:16 Ответить
 
 