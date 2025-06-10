Госдепартамент США о продаже Украине систем ПВО: Это компетенция Пентагона
В Государственном департаменте США прокомментировали предложение Украины по закупкам систем ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Я не могу говорить о деталях решений о закупке (ПВО - ред.) или переговоров о том, что мы позволим приобрести их. Это, по сути, компетенция Министерства обороны США. Что я знаю, так это то, что говорил президент Трамп и что говорил госсекретарь Рубио, что мы определенно хотим, чтобы у них (речь идет об Украине - ред.) была защита от ракет", - сказала пресс-секретарь американского Госдепа Тэмми Брюс.
В то же время Брюс заверила, что Вашингтон пытается "делать как можно больше" в этом направлении.
"Наша цель - сделать так, чтобы эта война закончилась, и мы продолжаем сосредотачиваться на этом", - добавила пресс-секретарь Госдепа.
Отвечая на вопрос о перенаправлении 20 тысяч ракет, обещанных Украине, на Ближний Восток, Брюс отметила, что не имеет полномочий комментировать это.
"Если такое решение было принято, оно не является чем-то таким, что я собираюсь комментировать здесь", - сказала она.
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пентагон тільки вказівку отримає
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Гірше нього, був хіба що, Порошенко.
Досі намагаються українців переконати . що ТАКО краще ніж Байден
Кінчені , що поробиш
Це імпотенція Пентагону!
1. Про "компетенцію Пентагону"
- «Цікаво, а хто ж тоді відповідає за те, щоб Пентагон щось робив? Може, це компетенція Starbucks? Бо поки що єдине, що летить до України швидше за ракети - це чутки про "можливі рішення"».
2. Про "20 тисяч ракет на Близький Схід"
- «Так, ми не можемо це коментувати, бо це конфіденційно. Але якщо Україна раптом побачить ці ракети в Тель-Авіві - ну, ви ж розумієте, "логістична помилка"».
3. Про "мету закінчити війну"
- «Наша мета - закінчити війну. Навіть якщо для цього треба... нічого не робити. Але дуже хотіти!»
4. Альтернативний заголовок
«США: "Ми хочемо, щоб у України був захист. Але спитайте в тих, хто може його дати. Якщо знайдете їх. Взагалі, це складно".»
P.S. Якщо ППО так і не прилетить - завжди можна сказати, що "це була компетенція NASA". 🚀😂