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Новости Закупка систем ПВО у США
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Госдепартамент США о продаже Украине систем ПВО: Это компетенция Пентагона

брюс,госдеп

В Государственном департаменте США прокомментировали предложение Украины по закупкам систем ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я не могу говорить о деталях решений о закупке (ПВО - ред.) или переговоров о том, что мы позволим приобрести их. Это, по сути, компетенция Министерства обороны США. Что я знаю, так это то, что говорил президент Трамп и что говорил госсекретарь Рубио, что мы определенно хотим, чтобы у них (речь идет об Украине - ред.) была защита от ракет", - сказала пресс-секретарь американского Госдепа Тэмми Брюс.

В то же время Брюс заверила, что Вашингтон пытается "делать как можно больше" в этом направлении.

"Наша цель - сделать так, чтобы эта война закончилась, и мы продолжаем сосредотачиваться на этом", - добавила пресс-секретарь Госдепа.

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Отвечая на вопрос о перенаправлении 20 тысяч ракет, обещанных Украине, на Ближний Восток, Брюс отметила, что не имеет полномочий комментировать это.

"Если такое решение было принято, оно не является чем-то таким, что я собираюсь комментировать здесь", - сказала она.

Автор: 

Госдепартамент США (1853) ПВО (2844) США (27174)


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Топ комментарии
+8
А яким же поганим був для України Байден.
Гірше нього, був хіба що, Порошенко.
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10.06.2025 23:10 Ответить
+5
Рижі поци скоріше путлєру Петріоти подарують, ніж продадуть їх Україні.
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10.06.2025 23:10 Ответить
+4
брехня - це компетенція трампла і через нього держдепа

пентагон тільки вказівку отримає
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10.06.2025 23:06 Ответить
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брехня - це компетенція трампла і через нього держдепа

пентагон тільки вказівку отримає
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10.06.2025 23:06 Ответить
Рижі поци скоріше путлєру Петріоти подарують, ніж продадуть їх Україні.
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10.06.2025 23:10 Ответить
курви !

.
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10.06.2025 23:25 Ответить
Байден теж весь час кивав на Пентагон.
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11.06.2025 00:59 Ответить
А яким же поганим був для України Байден.
Гірше нього, був хіба що, Порошенко.
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10.06.2025 23:10 Ответить
І не кажи. Оці всі "Дефіцити потужності" і інші боти.
Досі намагаються українців переконати . що ТАКО краще ніж Байден
Кінчені , що поробиш
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10.06.2025 23:14 Ответить
Це компетенція Пентагону

Це імпотенція Пентагону!
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10.06.2025 23:20 Ответить
«Держдеп США знову демонструє блискучу політику "ми вам допомагаємо, але рішення приймають інші, а деталі - таємниця, але ми за вас, але...".

1. Про "компетенцію Пентагону"

- «Цікаво, а хто ж тоді відповідає за те, щоб Пентагон щось робив? Може, це компетенція Starbucks? Бо поки що єдине, що летить до України швидше за ракети - це чутки про "можливі рішення"».

2. Про "20 тисяч ракет на Близький Схід"

- «Так, ми не можемо це коментувати, бо це конфіденційно. Але якщо Україна раптом побачить ці ракети в Тель-Авіві - ну, ви ж розумієте, "логістична помилка"».

3. Про "мету закінчити війну"

- «Наша мета - закінчити війну. Навіть якщо для цього треба... нічого не робити. Але дуже хотіти!»

4. Альтернативний заголовок

«США: "Ми хочемо, щоб у України був захист. Але спитайте в тих, хто може його дати. Якщо знайдете їх. Взагалі, це складно".»

P.S. Якщо ППО так і не прилетить - завжди можна сказати, що "це була компетенція NASA". 🚀😂
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10.06.2025 23:25 Ответить
Брюс могла б скоротити свою заяву до одного речення: "Я тупа брехлива м@нда, тому до сраки, що я вам скажу".
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10.06.2025 23:39 Ответить
Вже час скиглити, що нас обдурили з корисними копалинами
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11.06.2025 00:04 Ответить
Як влучно сказала - це ІМПОТЕНЦІЯ Пентагону-Вашингтону.
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11.06.2025 00:21 Ответить
 
 