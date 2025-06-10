Госдепартамент США о продаже Украине систем ПВО: Это компетенция Пентагона

В Государственном департаменте США прокомментировали предложение Украины по закупкам систем ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я не могу говорить о деталях решений о закупке (ПВО - ред.) или переговоров о том, что мы позволим приобрести их. Это, по сути, компетенция Министерства обороны США. Что я знаю, так это то, что говорил президент Трамп и что говорил госсекретарь Рубио, что мы определенно хотим, чтобы у них (речь идет об Украине - ред.) была защита от ракет", - сказала пресс-секретарь американского Госдепа Тэмми Брюс.

В то же время Брюс заверила, что Вашингтон пытается "делать как можно больше" в этом направлении.

"Наша цель - сделать так, чтобы эта война закончилась, и мы продолжаем сосредотачиваться на этом", - добавила пресс-секретарь Госдепа.

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Отвечая на вопрос о перенаправлении 20 тысяч ракет, обещанных Украине, на Ближний Восток, Брюс отметила, что не имеет полномочий комментировать это.

"Если такое решение было принято, оно не является чем-то таким, что я собираюсь комментировать здесь", - сказала она.