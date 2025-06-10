УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7772 відвідувача онлайн
Новини Закупівля систем ППО у США
1 398 9

Держдепартамент США про продаж Україні систем ППО: Це компетенція Пентагону

брюс,держдеп

У Державному департаменті США прокоментували пропозицію України щодо закупівель систем ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я не можу говорити про деталі рішень про закупівлю (ППО — ред.) або переговорів про те, що ми дозволимо придбати їх. Це, по суті, компетенція Міністерства оборони США. Що я знаю, так це те, що говорив президент Трамп і що говорив держсекретар Рубіо, що ми безумовно хочемо, щоб у них (йдеться про Україну — ред.) був захист від ракет", — сказала речниця американського Держдепу Теммі Брюс.

Водночас Брюс запевнила, що Вашингтон намагається "робити якомога більше" у цьому напрямку.

"Наша мета — зробити так, щоб ця війна закінчилася, і ми продовжуємо зосереджуватися на цьому", — додала речниця Держдепу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна досі чекає відповідь від США на пропозицію купити системи ППО, - Зеленський

Відповідаючи на запитання щодо перенаправлення 20 тисяч ракет, обіцяних Україні, на Близький Схід, Брюс зауважила, що не має повноважень коментувати це.

"Якщо таке рішення було прийнято, воно не є чимось таким, що я збираюся коментувати тут", — сказала вона.

Автор: 

Держдепартамент США (1650) ППО (3290) США (23437)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
брехня - це компетенція трампла і через нього держдепа

пентагон тільки вказівку отримає
показати весь коментар
10.06.2025 23:06 Відповісти
Рижі поци скоріше путлєру Петріоти подарують, ніж продадуть їх Україні.
показати весь коментар
10.06.2025 23:10 Відповісти
курви !

.
показати весь коментар
10.06.2025 23:25 Відповісти
А яким же поганим був для України Байден.
Гірше нього, був хіба що, Порошенко.
показати весь коментар
10.06.2025 23:10 Відповісти
І не кажи. Оці всі "Дефіцити потужності" і інші боти.
Досі намагаються українців переконати . що ТАКО краще ніж Байден
Кінчені , що поробиш
показати весь коментар
10.06.2025 23:14 Відповісти
Це компетенція Пентагону

Це імпотенція Пентагону!
показати весь коментар
10.06.2025 23:20 Відповісти
«Держдеп США знову демонструє блискучу політику "ми вам допомагаємо, але рішення приймають інші, а деталі - таємниця, але ми за вас, але...".

1. Про "компетенцію Пентагону"

- «Цікаво, а хто ж тоді відповідає за те, щоб Пентагон щось робив? Може, це компетенція Starbucks? Бо поки що єдине, що летить до України швидше за ракети - це чутки про "можливі рішення"».

2. Про "20 тисяч ракет на Близький Схід"

- «Так, ми не можемо це коментувати, бо це конфіденційно. Але якщо Україна раптом побачить ці ракети в Тель-Авіві - ну, ви ж розумієте, "логістична помилка"».

3. Про "мету закінчити війну"

- «Наша мета - закінчити війну. Навіть якщо для цього треба... нічого не робити. Але дуже хотіти!»

4. Альтернативний заголовок

«США: "Ми хочемо, щоб у України був захист. Але спитайте в тих, хто може його дати. Якщо знайдете їх. Взагалі, це складно".»

P.S. Якщо ППО так і не прилетить - завжди можна сказати, що "це була компетенція NASA". 🚀😂
показати весь коментар
10.06.2025 23:25 Відповісти
Брюс могла б скоротити свою заяву до одного речення: "Я тупа брехлива м@нда, тому до сраки, що я вам скажу".
показати весь коментар
10.06.2025 23:39 Відповісти
Вже час скиглити, що нас обдурили з корисними копалинами
показати весь коментар
11.06.2025 00:04 Відповісти
 
 