Держдепартамент США про продаж Україні систем ППО: Це компетенція Пентагону
У Державному департаменті США прокоментували пропозицію України щодо закупівель систем ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Я не можу говорити про деталі рішень про закупівлю (ППО — ред.) або переговорів про те, що ми дозволимо придбати їх. Це, по суті, компетенція Міністерства оборони США. Що я знаю, так це те, що говорив президент Трамп і що говорив держсекретар Рубіо, що ми безумовно хочемо, щоб у них (йдеться про Україну — ред.) був захист від ракет", — сказала речниця американського Держдепу Теммі Брюс.
Водночас Брюс запевнила, що Вашингтон намагається "робити якомога більше" у цьому напрямку.
"Наша мета — зробити так, щоб ця війна закінчилася, і ми продовжуємо зосереджуватися на цьому", — додала речниця Держдепу.
Відповідаючи на запитання щодо перенаправлення 20 тисяч ракет, обіцяних Україні, на Близький Схід, Брюс зауважила, що не має повноважень коментувати це.
"Якщо таке рішення було прийнято, воно не є чимось таким, що я збираюся коментувати тут", — сказала вона.
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пентагон тільки вказівку отримає
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Гірше нього, був хіба що, Порошенко.
Досі намагаються українців переконати . що ТАКО краще ніж Байден
Кінчені , що поробиш
Це імпотенція Пентагону!
1. Про "компетенцію Пентагону"
- «Цікаво, а хто ж тоді відповідає за те, щоб Пентагон щось робив? Може, це компетенція Starbucks? Бо поки що єдине, що летить до України швидше за ракети - це чутки про "можливі рішення"».
2. Про "20 тисяч ракет на Близький Схід"
- «Так, ми не можемо це коментувати, бо це конфіденційно. Але якщо Україна раптом побачить ці ракети в Тель-Авіві - ну, ви ж розумієте, "логістична помилка"».
3. Про "мету закінчити війну"
- «Наша мета - закінчити війну. Навіть якщо для цього треба... нічого не робити. Але дуже хотіти!»
4. Альтернативний заголовок
«США: "Ми хочемо, щоб у України був захист. Але спитайте в тих, хто може його дати. Якщо знайдете їх. Взагалі, це складно".»
P.S. Якщо ППО так і не прилетить - завжди можна сказати, що "це була компетенція NASA". 🚀😂