Держдепартамент США про продаж Україні систем ППО: Це компетенція Пентагону

У Державному департаменті США прокоментували пропозицію України щодо закупівель систем ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Я не можу говорити про деталі рішень про закупівлю (ППО — ред.) або переговорів про те, що ми дозволимо придбати їх. Це, по суті, компетенція Міністерства оборони США. Що я знаю, так це те, що говорив президент Трамп і що говорив держсекретар Рубіо, що ми безумовно хочемо, щоб у них (йдеться про Україну — ред.) був захист від ракет", — сказала речниця американського Держдепу Теммі Брюс.

Водночас Брюс запевнила, що Вашингтон намагається "робити якомога більше" у цьому напрямку.

"Наша мета — зробити так, щоб ця війна закінчилася, і ми продовжуємо зосереджуватися на цьому", — додала речниця Держдепу.

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Відповідаючи на запитання щодо перенаправлення 20 тисяч ракет, обіцяних Україні, на Близький Схід, Брюс зауважила, що не має повноважень коментувати це.

"Якщо таке рішення було прийнято, воно не є чимось таким, що я збираюся коментувати тут", — сказала вона.