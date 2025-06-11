Рашисты атаковали дроном Краматорск: под ударом частное предприятие, ранен человек

Ночью 11 июня 2025 года войска РФ атаковали Краматорск Донецкой области, есть раненый.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в ночь на 11 июня около 02:30 состоялся вражеский обстрел Краматорска.

"Для атаки противник использовал, предварительно, два БпЛА типа "Герань-2". Под ударом оказалось частное предприятие.

В результате обстрела пострадал один человек. Пострадавший госпитализирован с минно-взрывной травмой", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, в результате атаки повреждены четыре объекта, среди которых: административное здание, два грузовых и легковой автомобиль.