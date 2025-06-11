Рашисти атакували дроном Краматорськ: під ударом приватне підприємство, поранено людину
Вночі 11 червня 2025 року війська РФ атакували Краматорськ Донецької області, є поранений.
Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у ніч на 11 червня близько 02:30 відбувся ворожий обстріл Краматорська.
"Для атаки противник використав, попередньо, два БпЛА типу "Герань-2". Під ударом опинилось приватне підприємство.
У результаті обстрілу постраждала одна особа. Потерпілого госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, внаслідок атаки пошкоджено чотири об’єкти, серед яких: адміністративна будівля, два вантажні та легковий автомобіль.
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