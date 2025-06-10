Доба на Донеччині: РФ 27 разів били по області. 3 людини загинули, 8 поранено. ФОТОрепортаж

Протягом 9 червня 2025 року російські окупанти 27 разів обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинули 3 людини, 8 осіб поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Покровську загинула людина і ще одна поранена, зруйновано будинок; у Родинському пошкоджено багатоповерхівку. У Мирнограді 1 загиблий і 1 поранений, пошкоджено 4 будинки. Шахівська ТГ: у Бойківці поранено людину, пошкоджено авто; у Новому Шаховому пошкоджено будинок; у Новотроїцькому - 2 гаражі і склад, у Володимирівці - 2 будинки.

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Краматорський район

У Лимані пошкоджено інфраструктуру; у Яровій 1 загиблий і 2 поранених, зруйновано 2 будинки і пошкоджено авто. У Краматорську поранено 2 людини. У Старорайському Дружківської ТГ пошкоджено 4 приватні будинки, крамницю і авто. В Іллінівці пошкоджено 4 нежитлові приміщення. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 15 будівель і 2 авто; у Новодмитрівці пошкоджено 2 будинки і адмінбудівлю; у Віролюбівці - 6 приватних будинків.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 приватних будинків.

Російські війська протягом доби 27 разів обстріляв Донецьку область. Рашисти вбили 3 жителів у Яровій, Покровську і Мирнограді. Ще 8 людей в області дістали поранення. Евакуйовано 210 людей (13 дітей).

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