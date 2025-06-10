УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11349 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
270 0

Доба на Донеччині: РФ 27 разів били по області. 3 людини загинули, 8 поранено. ФОТОрепортаж

Протягом 9 червня 2025 року російські окупанти 27 разів обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинули 3 людини, 8 осіб поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Покровську загинула людина і ще одна поранена, зруйновано будинок; у Родинському пошкоджено багатоповерхівку. У Мирнограді 1 загиблий і 1 поранений, пошкоджено 4 будинки. Шахівська ТГ: у Бойківці поранено людину, пошкоджено авто; у Новому Шаховому пошкоджено будинок; у Новотроїцькому - 2 гаражі і склад, у Володимирівці - 2 будинки.

Читайте: Сибіга про нічну атаку РФ: Москва має зіткнутися з новими руйнівними санкціями

Краматорський район

У Лимані пошкоджено інфраструктуру; у Яровій 1 загиблий і 2 поранених, зруйновано 2 будинки і пошкоджено авто. У Краматорську поранено 2 людини. У Старорайському Дружківської ТГ пошкоджено 4 приватні будинки, крамницю і авто. В Іллінівці пошкоджено 4 нежитлові приміщення. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 15 будівель і 2 авто; у Новодмитрівці пошкоджено 2 будинки і адмінбудівлю; у Віролюбівці - 6 приватних будинків.

Читайте також: Відповіддю на російські удари мають бути конкретні дії США та Європи, - Зеленський

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 приватних будинків.

Російські війська протягом доби 27 разів обстріляв Донецьку область. Рашисти вбили 3 жителів у Яровій, Покровську і Мирнограді. Ще 8 людей в області дістали поранення. Евакуйовано 210 людей (13 дітей).

Читайте: Рашисти атакували дронами Прилуки та Ніжинщину: двоє поранених, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТО

Обстріли Донеччини 9 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Обстріли Донеччини 9 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Обстріли Донеччини 9 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Обстріли Донеччини 9 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Обстріли Донеччини 9 червня 2025 року. Що відомо про наслідки
Обстріли Донеччини 9 червня 2025 року. Що відомо про наслідки

Автор: 

Краматорськ (686) обстріл (29234) Донецька область (8824) Покровськ (677) Мирноград (82) Краматорський район (377) Покровський район (704) Старорайське (2) Іллінівка (18) Костянтинівка (337) Віролюбівка (3) Новодмитрівка (6) Ярова (4) Родинське (33) Новотроїцьке (9) Володимирівка (2) Нове Шахове (4) Лиман (69) Бойківка (2)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 