Сибіга про нічну атаку РФ: Москва має зіткнутися з новими руйнівними санкціями
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів запровадити руйнівні санкції проти РФ.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
За словами очільника МЗС, росіяни завдали наймасованішого удару по Києву та Одесі.
"Росія вдарила по пологовому будинку та звичайних житлових будівлях, вбивши та поранивши цивільних. Росія відкидає будь-які змістовні зусилля задля миру - тому має зіткнутися з новими руйнівними санкціями. Вже зараз. Більше немає чого чекати", - зазначив він.
За словами Сибіги, пріоритетними сферами для цього є російські банки, пониження "стелі" ціни на газ, встановленої G7, та вторинні санкції.
"Ці санкції мають на меті не лише підтримати Україну - вони потрібні і для наших партнерів. Такі економічні обмеження позбавляють фінансування воєнну машину РФ, що спрямована не лише проти нас, а й проти них. Так само важливі кроки для посилення України, зокрема додаткове постачання засобів ППО", - додав міністр.
Обстріл 10 червня 2025 року
У ніч на 10 червня російські війська атакували Одеську область та Київ.
На Одещині - влучання в житловий будинок. Загинуло 2 людей, 9 - поранені. У Києві постраждали 4 людини.
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