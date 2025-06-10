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Новини Санкції проти Росії
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Сибіга про нічну атаку РФ: Москва має зіткнутися з новими руйнівними санкціями

Сибіга закликав запровадити нові санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів запровадити руйнівні санкції проти РФ.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

За словами очільника МЗС, росіяни завдали наймасованішого удару по Києву та Одесі.

"Росія вдарила по пологовому будинку та звичайних житлових будівлях, вбивши та поранивши цивільних. Росія відкидає будь-які змістовні зусилля задля миру - тому має зіткнутися з новими руйнівними санкціями. Вже зараз. Більше немає чого чекати", - зазначив він.

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За словами Сибіги, пріоритетними сферами для цього є російські банки, пониження "стелі" ціни на газ, встановленої G7, та вторинні санкції.

"Ці санкції мають на меті не лише підтримати Україну - вони потрібні і для наших партнерів. Такі економічні обмеження позбавляють фінансування воєнну машину РФ, що спрямована не лише проти нас, а й проти них. Так само важливі кроки для посилення України, зокрема додаткове постачання засобів ППО", - додав міністр.

Також читайте: ЄС готує 18-й пакет санкцій проти РФ до нього можуть увійти обмеження проти "Північних потоків", Росатому, тіньового флоту і банків, - Будріс

Сибіга закликав запровадитинові санкції проти РФ

Обстріл 10 червня 2025 року

У ніч на 10 червня російські війська атакували Одеську область та Київ.

На Одещині - влучання в житловий будинок. Загинуло 2 людей, 9 - поранені. У Києві постраждали 4 людини.

Читайте: Доба на Харківщині: ворог атакував 8 населених пунктів, постраждали 4 людей

Автор: 

обстріл (29234) санкції (12122) Сибіга Андрій (501)


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Топ коментарі
+8
Зараз Тєлємарафон їм вмаже!
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10.06.2025 09:27 Відповісти
+4
Руйнівні? А потужні вже не допомагають?
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10.06.2025 09:40 Відповісти
+3
І перша має бути на нафтогін «Дружба».
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10.06.2025 09:25 Відповісти
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Ну тоді вводьте ці "санкції"!
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10.06.2025 09:24 Відповісти
І перша має бути на нафтогін «Дружба».
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10.06.2025 09:25 Відповісти
ТРЕБА БИТИ ПО КАЦАПСЬКИМ МІСТАМ - ЛЕХ ВАЛЕНСА

ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщіhttps://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X

https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
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10.06.2025 09:26 Відповісти
Зараз Тєлємарафон їм вмаже!
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10.06.2025 09:27 Відповісти
Руйнівні? А потужні вже не допомагають?
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10.06.2025 09:40 Відповісти
Мудак повинен про це кричати на весь світ з трибуни ООН ..А Цей дурачок думає шо його висери в соцмережах хтось читає???
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10.06.2025 09:46 Відповісти
Ви думаєте Україна в обличчі цих ...людей скличе негайно засідання ООН. В ЖОДНОМУ РАЗІ НІ!
До речі, ле подівся мельник і чергова «баба да» призначені представляти Уераїну в ООН. Таке враження, що десь в поті лиця працюють над влаштуванням власного жирного життя.
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10.06.2025 10:12 Відповісти
Забагато слів головне в цьому реченні те, що - москва має бути зруйнована
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10.06.2025 09:50 Відповісти
А шо там коалiцiя охочих, кипучих, злої@учих? Все? Alles?
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10.06.2025 09:52 Відповісти
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10.06.2025 10:09 Відповісти
гарна потужна промова! клич умерова з шмигалем, вони теж зможуть дати руйнівну відповідь!
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10.06.2025 10:26 Відповісти
Кожного дня одне й те саме....
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10.06.2025 10:52 Відповісти
Москва має зіткнутися з руйнуваннями.
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10.06.2025 11:01 Відповісти
 
 