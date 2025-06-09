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Новини Санкції проти Росії Санкції ЄС проти Росії
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ЄС готує 18-й пакет санкцій проти РФ до нього можуть увійти обмеження проти "Північних потоків", Росатому, тіньового флоту і банків, - Будріс

Кястутіс Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс розповів які сектори економіки РФ підпадуть під 18-й пакет санкцій від ЄС.

Про це він сказав на спільній пресконференції з главою МЗС Андрієм Сибігою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Будріс зазначив, що тиск на РФ треба продовжувати, бо "єдина річ, яка зупиняє їх — це санкції".

"Ми маємо підготувати сильний 18 пакет санкцій у Європі, що ми вже робимо. Ми докладаємо зусиль, щоб додати туди "Норд стрім 1 і 2", додаткові компанії, які займаються видобутком та експортом нафти, Росатом з усім топменеджментом і судна тіньового флоту. Тільки 40% з нього покриті санкціями. Є невикористані резерви для санкцій", - розповів він.

Читайте: 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути не просто сильним, а руйнівним, - Сибіга

Водночас він сказав, що не можна говорити, що "ми досягли по санкціях всього, що могли".

"Ні, ми маємо синхронізувати санкції з американськими друзями, пакетом Ліндсі Грема, який вже готується в Сенаті. В координації ми можемо ще раз посилити дипломатичні зусилля, щоб переконати Путіна погодитися на безумовно припинення вогню, що Україна зробила 3 місяці тому", - наголосив Бурдіс.

Також читайте: Росія може залишитися без резервного фонду Путіна вже в наступному році

Автор: 

росія (66104) санкції (12117) Євросоюз (13666)


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Топ коментарі
+4
Йшов другий місяць, як ЄС та США вводять "пекельні санкції", які з кожним тижнем стають все більш беззубими.
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09.06.2025 21:08 Відповісти
+2
Ембарго на експорт сірників !!!
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09.06.2025 21:10 Відповісти
+1
"можуть увійти..." А можуть і не увійти.
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09.06.2025 21:08 Відповісти
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"можуть увійти..." А можуть і не увійти.
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09.06.2025 21:08 Відповісти
Йшов другий місяць, як ЄС та США вводять "пекельні санкції", які з кожним тижнем стають все більш беззубими.
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09.06.2025 21:08 Відповісти
"Сьогодні державна корпорація Росатом - номер один на світовому ринку атомних технологій, і цим охоче користуються в Кремлі.
Завдяки бездонному держфінансуванню та особливій «атомній» дипломатії експорт атомної енергетики перетворився для російської влади на важіль політичного тиску на країни, які зацікавлені у будівництві реакторів на своїй території.
Якщо раніше Росія намагалася оплутати всіх сусідів газопроводами, щоб потім мати можливість шантажувати їх зупинкою постачань пального, то тепер Кремль вклала таку ж тактику в руки Росатома.
Росія проєктує та будує АЕС для десятків країн світу, а з 2022 року почала особливо активно нав'язувати Глобальному Півдню непропорційно великі будівництва - і кредити, які він навряд чи зможе виплатити."
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09.06.2025 21:09 Відповісти
В Угорщині було прийнято рішення продовжити будівництво силами Росатома двох нових реакторів на АЕС «Пакш», про що путін і прем'єр-міністр Угорщини Орбан домовилися ще в 2014 році.
Проект «Пакш-II» був затверджений угорським регулятором влітку 2022 року, в розпал першого року війни в Україні, і Росатом отримав будівельну ліцензію на розширення АЕС.
В кінці березня 2025 року завершилися підготовчі роботи.
На даний момент на АЕС «Пакш-II» вже викопали котлован під фундамент нового енергоблоку, а машинобудівний дивізіон Росатома розпочав виготовлення першого реактора.
Саме цей етап якісно змінить відносини між сторонами контракту: якщо Угорщина не вийде з угоди до початку будівництва, вона відчутно зміцнить атомну залежність від Росії на довгі десятиліття.
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09.06.2025 21:12 Відповісти
Для Росії побудувати АЕС в іншій країні означає надовго прив'язати її до своїх технологій, сервісу та пального.
Саме по собі спорудження атомних енергоблоків та всієї необхідної інфраструктури - тривалий процес, який займає 7-15 років і повністю контролюється спеціалістами забудовника.
Вони ж навчають місцевий персонал, запускають АЕС в експлуатацію та підтримують роботу станції протягом всього її життєвого циклу - на практиці це 50-60 років, але потенційно термін служби може бути продовжений до 80 років.
Весь цей час країна-постачальник забезпечує реактори свого дизайну паливом та запчастинами і усуває несправності.
В кінці необхідно грамотно вивести реактор з експлуатації - на це також іде десятки років.
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09.06.2025 21:14 Відповісти
Сьогодні кожен третій новий реактор у світі будується або проектується Росатому - безумовним лідером на світовому ринку будівництва АЕС. Росатом повністю належить державі: Кремль фінансує холдинг.
Наявність в національній енергосистемі реакторів, контрольованих іншою країною, ставить їх власника в вразливу позицію.
Такий контроль дозволяє Росії умисно затримувати, скорочувати або навіть переривати постачання енергії, видаючи це за випадковість або технічний збій, - і таким чином тиснути на закордонних політиків.
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09.06.2025 21:17 Відповісти
Mета Кремля - створити у інших країнах саме залежність, щоб у потрібний момент використовувати її як важіль тиску: «Для цього Росія і розширює економічний вплив, видає державні кредити на технології, продає їх за безцінь - щоб потім говорити: кудa ви без нас денетесь»

novayagazeta.eu
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09.06.2025 21:22 Відповісти
Ембарго на експорт сірників !!!
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09.06.2025 21:10 Відповісти
Це буде дуже пекельно!
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09.06.2025 22:05 Відповісти
Має бути ембарго, ви знаєте що це таке? ПОВНА блокада, якщо цього немає значить ви ще не проснулися,то чекайте коли вас розбудить чоботом у пику російський солдафон!
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09.06.2025 21:12 Відповісти
тільки хавчик і ліки. Стіралки ірадіоприймачі хай самі роблять замість РЕБу, у них повно приладобудівних заводів. Теж саме стосується будь-якого промислового обладнання, вкючаючи навіть електроінструмент, верстати, ліфти та трансформатори.
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09.06.2025 21:25 Відповісти
Або коротше кажучи - готують черговий немічний пакет "руйнівних санкцій"
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09.06.2025 21:27 Відповісти
На США зараз надіятись якось не виходить
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09.06.2025 21:28 Відповісти
Які ж вони жалюгідні... Пуйло мабуть жалкує шо поліз в Україну ...Пішов би через Білорусь і прибалтику то давно б уже зайняв ліссабон
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09.06.2025 21:40 Відповісти
Когда от свифта отключат страну агрессор??
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09.06.2025 21:42 Відповісти
На Миколи або ніколи.
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09.06.2025 22:07 Відповісти
Яких ще північних потоків? Чому вони ще не всі знищені? А, буданов? А обмежити своїх підорських орбанят і фіцушек ні?
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09.06.2025 22:12 Відповісти
 
 