ЄС готує 18-й пакет санкцій проти РФ до нього можуть увійти обмеження проти "Північних потоків", Росатому, тіньового флоту і банків, - Будріс
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс розповів які сектори економіки РФ підпадуть під 18-й пакет санкцій від ЄС.
Про це він сказав на спільній пресконференції з главою МЗС Андрієм Сибігою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Будріс зазначив, що тиск на РФ треба продовжувати, бо "єдина річ, яка зупиняє їх — це санкції".
"Ми маємо підготувати сильний 18 пакет санкцій у Європі, що ми вже робимо. Ми докладаємо зусиль, щоб додати туди "Норд стрім 1 і 2", додаткові компанії, які займаються видобутком та експортом нафти, Росатом з усім топменеджментом і судна тіньового флоту. Тільки 40% з нього покриті санкціями. Є невикористані резерви для санкцій", - розповів він.
Водночас він сказав, що не можна говорити, що "ми досягли по санкціях всього, що могли".
"Ні, ми маємо синхронізувати санкції з американськими друзями, пакетом Ліндсі Грема, який вже готується в Сенаті. В координації ми можемо ще раз посилити дипломатичні зусилля, щоб переконати Путіна погодитися на безумовно припинення вогню, що Україна зробила 3 місяці тому", - наголосив Бурдіс.
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Завдяки бездонному держфінансуванню та особливій «атомній» дипломатії експорт атомної енергетики перетворився для російської влади на важіль політичного тиску на країни, які зацікавлені у будівництві реакторів на своїй території.
Якщо раніше Росія намагалася оплутати всіх сусідів газопроводами, щоб потім мати можливість шантажувати їх зупинкою постачань пального, то тепер Кремль вклала таку ж тактику в руки Росатома.
Росія проєктує та будує АЕС для десятків країн світу, а з 2022 року почала особливо активно нав'язувати Глобальному Півдню непропорційно великі будівництва - і кредити, які він навряд чи зможе виплатити."
Проект «Пакш-II» був затверджений угорським регулятором влітку 2022 року, в розпал першого року війни в Україні, і Росатом отримав будівельну ліцензію на розширення АЕС.
В кінці березня 2025 року завершилися підготовчі роботи.
На даний момент на АЕС «Пакш-II» вже викопали котлован під фундамент нового енергоблоку, а машинобудівний дивізіон Росатома розпочав виготовлення першого реактора.
Саме цей етап якісно змінить відносини між сторонами контракту: якщо Угорщина не вийде з угоди до початку будівництва, вона відчутно зміцнить атомну залежність від Росії на довгі десятиліття.
Саме по собі спорудження атомних енергоблоків та всієї необхідної інфраструктури - тривалий процес, який займає 7-15 років і повністю контролюється спеціалістами забудовника.
Вони ж навчають місцевий персонал, запускають АЕС в експлуатацію та підтримують роботу станції протягом всього її життєвого циклу - на практиці це 50-60 років, але потенційно термін служби може бути продовжений до 80 років.
Весь цей час країна-постачальник забезпечує реактори свого дизайну паливом та запчастинами і усуває несправності.
В кінці необхідно грамотно вивести реактор з експлуатації - на це також іде десятки років.
Наявність в національній енергосистемі реакторів, контрольованих іншою країною, ставить їх власника в вразливу позицію.
Такий контроль дозволяє Росії умисно затримувати, скорочувати або навіть переривати постачання енергії, видаючи це за випадковість або технічний збій, - і таким чином тиснути на закордонних політиків.
novayagazeta.eu