ЄС готує 18-й пакет санкцій проти РФ до нього можуть увійти обмеження проти "Північних потоків", Росатому, тіньового флоту і банків, - Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс розповів які сектори економіки РФ підпадуть під 18-й пакет санкцій від ЄС.

Про це він сказав на спільній пресконференції з главою МЗС Андрієм Сибігою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Будріс зазначив, що тиск на РФ треба продовжувати, бо "єдина річ, яка зупиняє їх — це санкції".

"Ми маємо підготувати сильний 18 пакет санкцій у Європі, що ми вже робимо. Ми докладаємо зусиль, щоб додати туди "Норд стрім 1 і 2", додаткові компанії, які займаються видобутком та експортом нафти, Росатом з усім топменеджментом і судна тіньового флоту. Тільки 40% з нього покриті санкціями. Є невикористані резерви для санкцій", - розповів він.

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Водночас він сказав, що не можна говорити, що "ми досягли по санкціях всього, що могли".

"Ні, ми маємо синхронізувати санкції з американськими друзями, пакетом Ліндсі Грема, який вже готується в Сенаті. В координації ми можемо ще раз посилити дипломатичні зусилля, щоб переконати Путіна погодитися на безумовно припинення вогню, що Україна зробила 3 місяці тому", - наголосив Бурдіс.

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