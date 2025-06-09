ЕС готовит 18-й пакет санкций, в него могут войти ограничения против "Северных потоков", Росатома, теневого флота и банков, - Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис рассказал, какие сектора экономики РФ подпадут под 18-й пакет санкций от ЕС.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Будрис отметил, что давление на РФ надо продолжать, потому что "единственная вещь, которая останавливает их, - это санкции".

"Мы должны подготовить сильный 18 пакет санкций в Европе, что мы уже делаем. Мы прилагаем усилия, чтобы добавить туда "Норд стрим 1 и 2", дополнительные компании, которые занимаются добычей и экспортом нефти, Росатом со всем топ-менеджментом и суда теневого флота. Только 40% из него покрыты санкциями. Есть неиспользованные резервы для санкций", - рассказал он.

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В то же время он сказал, что нельзя говорить, что "мы достигли по санкциям всего, что могли".

"Нет, мы должны синхронизировать санкции с американскими друзьями, пакетом Линдси Грэма, который уже готовится в Сенате. В координации мы можем еще раз усилить дипломатические усилия, чтобы убедить Путина согласиться на безусловное прекращение огня, что Украина сделала 3 месяца назад", - подчеркнул Бурдис.

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