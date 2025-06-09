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Новости Санкции против России Санкции ЕС против России
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ЕС готовит 18-й пакет санкций, в него могут войти ограничения против "Северных потоков", Росатома, теневого флота и банков, - Будрис

Кястутис Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис рассказал, какие сектора экономики РФ подпадут под 18-й пакет санкций от ЕС.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Будрис отметил, что давление на РФ надо продолжать, потому что "единственная вещь, которая останавливает их, - это санкции".

"Мы должны подготовить сильный 18 пакет санкций в Европе, что мы уже делаем. Мы прилагаем усилия, чтобы добавить туда "Норд стрим 1 и 2", дополнительные компании, которые занимаются добычей и экспортом нефти, Росатом со всем топ-менеджментом и суда теневого флота. Только 40% из него покрыты санкциями. Есть неиспользованные резервы для санкций", - рассказал он.

Читайте: 18-й пакет санкций ЕС против РФ должен быть не просто сильным, а разрушительным, - Сибига

В то же время он сказал, что нельзя говорить, что "мы достигли по санкциям всего, что могли".

"Нет, мы должны синхронизировать санкции с американскими друзьями, пакетом Линдси Грэма, который уже готовится в Сенате. В координации мы можем еще раз усилить дипломатические усилия, чтобы убедить Путина согласиться на безусловное прекращение огня, что Украина сделала 3 месяца назад", - подчеркнул Бурдис.

Также читайте: Россия может остаться без резервного фонда Путина уже в следующем году

Автор: 

россия (96200) санкции (11475) Евросоюз (17274)


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Топ комментарии
+2
Йшов другий місяць, як ЄС та США вводять "пекельні санкції", які з кожним тижнем стають все більш беззубими.
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09.06.2025 21:08 Ответить
+1
"можуть увійти..." А можуть і не увійти.
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09.06.2025 21:08 Ответить
+1
Ембарго на експорт сірників !!!
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09.06.2025 21:10 Ответить
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"можуть увійти..." А можуть і не увійти.
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09.06.2025 21:08 Ответить
Йшов другий місяць, як ЄС та США вводять "пекельні санкції", які з кожним тижнем стають все більш беззубими.
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09.06.2025 21:08 Ответить
"Сьогодні державна корпорація Росатом - номер один на світовому ринку атомних технологій, і цим охоче користуються в Кремлі.
Завдяки бездонному держфінансуванню та особливій «атомній» дипломатії експорт атомної енергетики перетворився для російської влади на важіль політичного тиску на країни, які зацікавлені у будівництві реакторів на своїй території.
Якщо раніше Росія намагалася оплутати всіх сусідів газопроводами, щоб потім мати можливість шантажувати їх зупинкою постачань пального, то тепер Кремль вклала таку ж тактику в руки Росатома.
Росія проєктує та будує АЕС для десятків країн світу, а з 2022 року почала особливо активно нав'язувати Глобальному Півдню непропорційно великі будівництва - і кредити, які він навряд чи зможе виплатити."
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09.06.2025 21:09 Ответить
В Угорщині було прийнято рішення продовжити будівництво силами Росатома двох нових реакторів на АЕС «Пакш», про що путін і прем'єр-міністр Угорщини Орбан домовилися ще в 2014 році.
Проект «Пакш-II» був затверджений угорським регулятором влітку 2022 року, в розпал першого року війни в Україні, і Росатом отримав будівельну ліцензію на розширення АЕС.
В кінці березня 2025 року завершилися підготовчі роботи.
На даний момент на АЕС «Пакш-II» вже викопали котлован під фундамент нового енергоблоку, а машинобудівний дивізіон Росатома розпочав виготовлення першого реактора.
Саме цей етап якісно змінить відносини між сторонами контракту: якщо Угорщина не вийде з угоди до початку будівництва, вона відчутно зміцнить атомну залежність від Росії на довгі десятиліття.
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09.06.2025 21:12 Ответить
Для Росії побудувати АЕС в іншій країні означає надовго прив'язати її до своїх технологій, сервісу та пального.
Саме по собі спорудження атомних енергоблоків та всієї необхідної інфраструктури - тривалий процес, який займає 7-15 років і повністю контролюється спеціалістами забудовника.
Вони ж навчають місцевий персонал, запускають АЕС в експлуатацію та підтримують роботу станції протягом всього її життєвого циклу - на практиці це 50-60 років, але потенційно термін служби може бути продовжений до 80 років.
Весь цей час країна-постачальник забезпечує реактори свого дизайну паливом та запчастинами і усуває несправності.
В кінці необхідно грамотно вивести реактор з експлуатації - на це також іде десятки років.
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09.06.2025 21:14 Ответить
Сьогодні кожен третій новий реактор у світі будується або проектується Росатому - безумовним лідером на світовому ринку будівництва АЕС. Росатом повністю належить державі: Кремль фінансує холдинг.
Наявність в національній енергосистемі реакторів, контрольованих іншою країною, ставить їх власника в вразливу позицію.
Такий контроль дозволяє Росії умисно затримувати, скорочувати або навіть переривати постачання енергії, видаючи це за випадковість або технічний збій, - і таким чином тиснути на закордонних політиків.
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09.06.2025 21:17 Ответить
Mета Кремля - створити у інших країнах саме залежність, щоб у потрібний момент використовувати її як важіль тиску: «Для цього Росія і розширює економічний вплив, видає державні кредити на технології, продає їх за безцінь - щоб потім говорити: кудa ви без нас денетесь»

novayagazeta.eu
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09.06.2025 21:22 Ответить
Ембарго на експорт сірників !!!
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09.06.2025 21:10 Ответить
Має бути ембарго, ви знаєте що це таке? ПОВНА блокада, якщо цього немає значить ви ще не проснулися,то чекайте коли вас розбудить чоботом у пику російський солдафон!
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09.06.2025 21:12 Ответить
тільки хавчик і ліки. Стіралки ірадіоприймачі хай самі роблять замість РЕБу, у них повно приладобудівних заводів. Теж саме стосується будь-якого промислового обладнання, вкючаючи навіть електроінструмент, верстати, ліфти та трансформатори.
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09.06.2025 21:25 Ответить
Або коротше кажучи - готують черговий немічний пакет "руйнівних санкцій"
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09.06.2025 21:27 Ответить
На США зараз надіятись якось не виходить
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09.06.2025 21:28 Ответить
 
 