ЕС готовит 18-й пакет санкций, в него могут войти ограничения против "Северных потоков", Росатома, теневого флота и банков, - Будрис
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис рассказал, какие сектора экономики РФ подпадут под 18-й пакет санкций от ЕС.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Будрис отметил, что давление на РФ надо продолжать, потому что "единственная вещь, которая останавливает их, - это санкции".
"Мы должны подготовить сильный 18 пакет санкций в Европе, что мы уже делаем. Мы прилагаем усилия, чтобы добавить туда "Норд стрим 1 и 2", дополнительные компании, которые занимаются добычей и экспортом нефти, Росатом со всем топ-менеджментом и суда теневого флота. Только 40% из него покрыты санкциями. Есть неиспользованные резервы для санкций", - рассказал он.
В то же время он сказал, что нельзя говорить, что "мы достигли по санкциям всего, что могли".
"Нет, мы должны синхронизировать санкции с американскими друзьями, пакетом Линдси Грэма, который уже готовится в Сенате. В координации мы можем еще раз усилить дипломатические усилия, чтобы убедить Путина согласиться на безусловное прекращение огня, что Украина сделала 3 месяца назад", - подчеркнул Бурдис.
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Завдяки бездонному держфінансуванню та особливій «атомній» дипломатії експорт атомної енергетики перетворився для російської влади на важіль політичного тиску на країни, які зацікавлені у будівництві реакторів на своїй території.
Якщо раніше Росія намагалася оплутати всіх сусідів газопроводами, щоб потім мати можливість шантажувати їх зупинкою постачань пального, то тепер Кремль вклала таку ж тактику в руки Росатома.
Росія проєктує та будує АЕС для десятків країн світу, а з 2022 року почала особливо активно нав'язувати Глобальному Півдню непропорційно великі будівництва - і кредити, які він навряд чи зможе виплатити."
Проект «Пакш-II» був затверджений угорським регулятором влітку 2022 року, в розпал першого року війни в Україні, і Росатом отримав будівельну ліцензію на розширення АЕС.
В кінці березня 2025 року завершилися підготовчі роботи.
На даний момент на АЕС «Пакш-II» вже викопали котлован під фундамент нового енергоблоку, а машинобудівний дивізіон Росатома розпочав виготовлення першого реактора.
Саме цей етап якісно змінить відносини між сторонами контракту: якщо Угорщина не вийде з угоди до початку будівництва, вона відчутно зміцнить атомну залежність від Росії на довгі десятиліття.
Саме по собі спорудження атомних енергоблоків та всієї необхідної інфраструктури - тривалий процес, який займає 7-15 років і повністю контролюється спеціалістами забудовника.
Вони ж навчають місцевий персонал, запускають АЕС в експлуатацію та підтримують роботу станції протягом всього її життєвого циклу - на практиці це 50-60 років, але потенційно термін служби може бути продовжений до 80 років.
Весь цей час країна-постачальник забезпечує реактори свого дизайну паливом та запчастинами і усуває несправності.
В кінці необхідно грамотно вивести реактор з експлуатації - на це також іде десятки років.
Наявність в національній енергосистемі реакторів, контрольованих іншою країною, ставить їх власника в вразливу позицію.
Такий контроль дозволяє Росії умисно затримувати, скорочувати або навіть переривати постачання енергії, видаючи це за випадковість або технічний збій, - і таким чином тиснути на закордонних політиків.
novayagazeta.eu