Сибига о ночной атаке РФ: Москва должна столкнуться с новыми разрушительными санкциями

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров ввести разрушительные санкции против РФ.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы МИД, россияне нанесли массированный удар по Киеву и Одессе.

"Россия ударила по роддому и обычным жилым зданиям, убив и ранив гражданских. Россия отвергает любые содержательные усилия для мира - поэтому должна столкнуться с новыми разрушительными санкциями. Уже сейчас. Больше нечего ждать", - отметил он.

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По словам Сибиги, приоритетными сферами для этого являются российские банки, понижение "потолка" цены на газ, установленной G7, и вторичные санкции.

"Эти санкции имеют целью не только поддержать Украину - они нужны и для наших партнеров. Такие экономические ограничения лишают финансирования военную машину РФ, которая направлена не только против нас, но и против них. Так же важны шаги для усиления Украины, в частности дополнительные поставки средств ПВО", - добавил министр.

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Обстрел 10 июня 2025 года

В ночь на 10 июня российские войска атаковали Одесскую область и Киев.

В Одесской области - попадание в жилой дом. Погибли 2 человека, 9 - ранены. В Киеве пострадали 4 человека.

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