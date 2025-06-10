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Новости Санкции против России
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Сибига о ночной атаке РФ: Москва должна столкнуться с новыми разрушительными санкциями

Сибига призвал ввести новые санкции против РФ

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров ввести разрушительные санкции против РФ.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы МИД, россияне нанесли массированный удар по Киеву и Одессе.

"Россия ударила по роддому и обычным жилым зданиям, убив и ранив гражданских. Россия отвергает любые содержательные усилия для мира - поэтому должна столкнуться с новыми разрушительными санкциями. Уже сейчас. Больше нечего ждать", - отметил он.

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По словам Сибиги, приоритетными сферами для этого являются российские банки, понижение "потолка" цены на газ, установленной G7, и вторичные санкции.

"Эти санкции имеют целью не только поддержать Украину - они нужны и для наших партнеров. Такие экономические ограничения лишают финансирования военную машину РФ, которая направлена не только против нас, но и против них. Так же важны шаги для усиления Украины, в частности дополнительные поставки средств ПВО", - добавил министр.

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Сибига призвал ввести новые санкции против РФ

Обстрел 10 июня 2025 года

В ночь на 10 июня российские войска атаковали Одесскую область и Киев.

В Одесской области - попадание в жилой дом. Погибли 2 человека, 9 - ранены. В Киеве пострадали 4 человека.

Также смотрите: Клименко о ночной атаке: есть погибшие и раненые, произошло 19 пожаров, 4 - до сих пор тушат. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27913) санкции (11477) Сибига Андрей (496)


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Топ комментарии
+8
Зараз Тєлємарафон їм вмаже!
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10.06.2025 09:27 Ответить
+4
Руйнівні? А потужні вже не допомагають?
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10.06.2025 09:40 Ответить
+3
І перша має бути на нафтогін «Дружба».
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10.06.2025 09:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну тоді вводьте ці "санкції"!
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10.06.2025 09:24 Ответить
І перша має бути на нафтогін «Дружба».
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10.06.2025 09:25 Ответить
ТРЕБА БИТИ ПО КАЦАПСЬКИМ МІСТАМ - ЛЕХ ВАЛЕНСА

ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщіhttps://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X

https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
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10.06.2025 09:26 Ответить
Зараз Тєлємарафон їм вмаже!
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10.06.2025 09:27 Ответить
Руйнівні? А потужні вже не допомагають?
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10.06.2025 09:40 Ответить
Мудак повинен про це кричати на весь світ з трибуни ООН ..А Цей дурачок думає шо його висери в соцмережах хтось читає???
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10.06.2025 09:46 Ответить
Ви думаєте Україна в обличчі цих ...людей скличе негайно засідання ООН. В ЖОДНОМУ РАЗІ НІ!
До речі, ле подівся мельник і чергова «баба да» призначені представляти Уераїну в ООН. Таке враження, що десь в поті лиця працюють над влаштуванням власного жирного життя.
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10.06.2025 10:12 Ответить
Забагато слів головне в цьому реченні те, що - москва має бути зруйнована
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10.06.2025 09:50 Ответить
А шо там коалiцiя охочих, кипучих, злої@учих? Все? Alles?
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10.06.2025 09:52 Ответить
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10.06.2025 10:09 Ответить
гарна потужна промова! клич умерова з шмигалем, вони теж зможуть дати руйнівну відповідь!
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10.06.2025 10:26 Ответить
Кожного дня одне й те саме....
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10.06.2025 10:52 Ответить
Москва має зіткнутися з руйнуваннями.
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10.06.2025 11:01 Ответить
А ви санкції ввели???Може ви нафтопровід дружба перекрили,чи дружба у вас продовжується???Ждуни.
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10.06.2025 12:45 Ответить
 
 