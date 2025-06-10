Сибига о ночной атаке РФ: Москва должна столкнуться с новыми разрушительными санкциями
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров ввести разрушительные санкции против РФ.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы МИД, россияне нанесли массированный удар по Киеву и Одессе.
"Россия ударила по роддому и обычным жилым зданиям, убив и ранив гражданских. Россия отвергает любые содержательные усилия для мира - поэтому должна столкнуться с новыми разрушительными санкциями. Уже сейчас. Больше нечего ждать", - отметил он.
По словам Сибиги, приоритетными сферами для этого являются российские банки, понижение "потолка" цены на газ, установленной G7, и вторичные санкции.
"Эти санкции имеют целью не только поддержать Украину - они нужны и для наших партнеров. Такие экономические ограничения лишают финансирования военную машину РФ, которая направлена не только против нас, но и против них. Так же важны шаги для усиления Украины, в частности дополнительные поставки средств ПВО", - добавил министр.
Обстрел 10 июня 2025 года
В ночь на 10 июня российские войска атаковали Одесскую область и Киев.
В Одесской области - попадание в жилой дом. Погибли 2 человека, 9 - ранены. В Киеве пострадали 4 человека.
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