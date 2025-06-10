Сутки на Донетчине: РФ 27 раз обстреляла область. 3 человека погибли, 8 ранены. ФОТОрепортаж

В течение 9 июня 2025 года российские оккупанты 27 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли 3 человека, 8 человек ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Покровске погиб человек и еще один ранен, разрушен дом; в Родинском повреждена многоэтажка. В Мирнограде 1 погибший и 1 раненый, повреждены 4 дома. Шаховская ТГ: в Бойковке ранен человек, повреждено авто; в Новом Шахматном поврежден дом; в Новотроицком - 2 гаража и склад, во Владимировке - 2 дома.

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Краматорский район

В Лимане повреждена инфраструктура; в Яровой 1 погибший и 2 раненых, разрушены 2 дома и повреждены авто. В Краматорске ранены 2 человека. В Старорайском Дружковской ТГ повреждены 4 частных дома, магазин и авто. В Ильиновке повреждены 4 нежилых помещения. В Константиновке ранен человек, повреждено 15 зданий и 2 авто; в Новодмитровке повреждены 2 дома и админздание; в Веролюбовке - 6 частных домов.

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Бахмутский район

В Сиверске повреждены 6 частных домов.

Российские войска в течение суток 27 раз обстреляли Донецкую область. Рашисты убили 3 жителей в Яровой, Покровске и Мирнограде. Еще 8 человек в области получили ранения. Эвакуированы 210 человек (13 детей).

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