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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: РФ 27 раз обстреляла область. 3 человека погибли, 8 ранены. ФОТОрепортаж

В течение 9 июня 2025 года российские оккупанты 27 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли 3 человека, 8 человек ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Покровске погиб человек и еще один ранен, разрушен дом; в Родинском повреждена многоэтажка. В Мирнограде 1 погибший и 1 раненый, повреждены 4 дома. Шаховская ТГ: в Бойковке ранен человек, повреждено авто; в Новом Шахматном поврежден дом; в Новотроицком - 2 гаража и склад, во Владимировке - 2 дома.

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Краматорский район

В Лимане повреждена инфраструктура; в Яровой 1 погибший и 2 раненых, разрушены 2 дома и повреждены авто. В Краматорске ранены 2 человека. В Старорайском Дружковской ТГ повреждены 4 частных дома, магазин и авто. В Ильиновке повреждены 4 нежилых помещения. В Константиновке ранен человек, повреждено 15 зданий и 2 авто; в Новодмитровке повреждены 2 дома и админздание; в Веролюбовке - 6 частных домов.

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Бахмутский район

В Сиверске повреждены 6 частных домов.

Российские войска в течение суток 27 раз обстреляли Донецкую область. Рашисты убили 3 жителей в Яровой, Покровске и Мирнограде. Еще 8 человек в области получили ранения. Эвакуированы 210 человек (13 детей).

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Обстрелы Донецкой области 9 июня 2025 года. Что известно о последствиях
Обстрелы Донецкой области 9 июня 2025 года. Что известно о последствиях
Обстрелы Донецкой области 9 июня 2025 года. Что известно о последствиях
Обстрелы Донецкой области 9 июня 2025 года. Что известно о последствиях
Обстрелы Донецкой области 9 июня 2025 года. Что известно о последствиях
Обстрелы Донецкой области 9 июня 2025 года. Что известно о последствиях

Автор: 

Краматорськ (2309) обстрел (27913) Донецкая область (10009) Покровск (646) Мирноград (81) Краматорский район (372) Покровский район (694) Старорайское (2) Ильиновка (18) Константиновка (1804) Веролюбовка (3) Новодмитровка (5) Яровая (4) Родинское (33) Новотроицкое (9) Владимировка (2) Новое Шахово (4) Лиман (69) Бойковка (2)


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