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Новости Обстрелы Черниговщины
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Враг сбросил взрывчатку на приграничное село на Черниговщине: ранен мужчина

дрон со взрывчаткой

Сегодня, 11 июня 2025 года, утром россияне сбросили взрывчатку с дрона во двор жителя приграничного села Новгород-Сиверского района на Черниговщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 66-летний гражданский мужчина получил множественные ранения. Его госпитализировали в хирургию - медики оказывают всю необходимую помощь.

"Россияне сознательно терроризируют черниговское пограничье. Они знают, куда бьют. Именно этот удар был на рассвете, когда люди только проснулись. Удар прямо по двору тамошнего жителя. Коварно", - отмечает Чаус.

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обстрел (27941) Черниговская область (1175) Новгород-Северский район (22)


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Ударів у відповідь традиційно не буде. Бо можуть постраждати нацисти на россії . Комфорт нацистів россіії для нас - найвищий приоритет. Чому так?
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11.06.2025 11:20 Ответить
 
 